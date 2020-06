(LIVE!) MILAN-ROMA, le formazioni ufficiali: giocano Zappacosta e Spinazzola. Kluivert preferito a Under

AS ROMA NEWS – A quattro giorni dalla vittoria contro la Samp, la Roma di Paulo Fonseca torna in campo a San Siro per affrontare il Milan di Pioli. Il match sarà caratterizzato dal gran caldo, disputandosi in pieno pomeriggio: nel capoluogo lombardo sono previsti oltre 30 gradi.

L’allenatore giallorosso cambierà parecchio rispetto all’undici titolare visto contro i doriani. La Roma ha bisogno dei tre punti per tenere viva la speranza di un posto in Champions, ma l’impegno di oggi non è affatto facile nonostante i rossoneri debbano rinunciare a Ibrahimovic. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali e quindi al racconto del match.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE DA SAN SIRO

Ore 15:45 – Comunicata da Sky Sport anche la formazione ufficiale del Milan:

Ore 15:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma che scenderà tra poco in campo a San Siro comunicata da Sky Sport:

Ore 15:00 – Attese diverse novità di formazione in casa Roma rispetto al match di mercoledì. Tra pochi minuti vi comunicheremo le scelte definitive di Fonseca e Pioli.

MILAN-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic.

A disp.: Begovic, Ant. Donnarumma, Calabria, Laxalt, Duarte, Saelemaekers, Gabbia, Krunic, Biglia, Paquetà, Leão, Colombo.

All.: Pioli.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Fazio, Spinazzola, Bruno Peres, Ibanez, Villar, Diawara, Pastore, Under, Perez, Perotti, Kalinic.

All.: Fonseca.

Giallorossi.net – G. Pinoli