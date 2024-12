(LIVE!) MILAN-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Ultima gara di questo 2024 da dimenticare per la Roma, di scena questa sera a San Siro per affrontare il Milan dell’ex allenatore Paulo Fonseca. Anche i rossoneri non se la passano troppo bene e oggi dovranno provare a fare risultato pieno per non restare tagliati fuori dalle prime posizioni.

Per la Roma invece sarà importante uscire dal Meazza con un risultato utile: dopo la convincente vittoria contro il Parma, i giallorossi devono dare continuità ai propri risultati per ridare vigore a una stagione particolarmente travagliata.

LE ULTIME LIVE DA SAN SIRO

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo sereno sopra Milano, clima piuttosto rigido. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, nella Roma l’unico ballottaggio sembra essere quello tra El Shaarawy, favorito, e Pisilli.

MILAN-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Terracciano, Fofana; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. All. Fonseca.

A disp.: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy, Dovbyk. All.: Ranieri.

A disp.: –

ARBITRO: Fabbri. ASSISTENTI: Costanzo-Vecchi. QUARTO UOMO: Marcenaro. VAR: Meraviglia. AVAR: Di Paolo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

