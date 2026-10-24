LIVE | Napoli-Roma, le formazioni ufficiali: sorpresa Rensch, Cristante torna titolare

È il giorno di Napoli-Roma. Questo pomeriggio allo Stadio Diego Armando Maradona va in scena uno dei big match più attesi dell’ottava giornata di Serie A, con i giallorossi di Gian Piero Gasperini chiamati a misurarsi contro il Napoli di Massimiliano Allegri.

La Roma arriva a Napoli ancora alle prese con diverse assenze pesanti: non saranno della partita Svilar, Koné, Dybala e Pellegrini. Gasperini ritrova però Cristante e soprattutto Malen, pronto a tornare al centro dell’attacco dopo il turno di squalifica. Dall’altra parte Allegri dovrebbe affidarsi a Højlund, sostenuto da Politano e Lang. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Napoli-Roma, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.

IL PREPARTITA LIVE DAL MARADONA

Ore 16:55 | Questa la formazione ufficiale del Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.

Ore 16:50 | Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante; Soulé, Malen.

Ore 16:00 | Due ore al fischio d’inizio. Sale l’attesa allo Stadio Diego Armando Maradona, con i tornelli aperti dalle 15:30. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Nella Roma Lulli è favorito su Molina sulla fascia destra, mentre il dubbio principale riguarda l’utilizzo di Cristante: il centrocampista è candidato a partire dal primo minuto in posizione più avanzata, con Soulé e Malen a completare il reparto offensivo.

NAPOLI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rafa Marin, Badiashile, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.

A disp.: Meret, Contini, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Gilmour, Lobotka, Vergara, Giovane, Lucca.

All.: Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Rensch, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante; Soulé, Malen.

A disp.: Vasquez, De Marzi, Lulli, Koulierakis, Molina, Balerdi, Ghilardi, Di Nunzio, Mora, Castro, Camara.

All.: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Colombo (Como).

Assistenti: Bindoni-Rossi M.

IV ufficiale: Sacchi J.L.

Var: Aureliano.

Ass. Var: Meraviglia.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini