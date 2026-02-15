LIVE! Napoli-Roma: le probabili formazioni

Tutto pronto al Maradona. Napoli e Roma si presentano al big match di stasera con certezze tattiche e mille cerotti, in una sfida che vale punti pesanti per l’Europa e racconta due squadre costrette a reinventarsi.

Infortuni, scelte obbligate e nervi tesi: la sfida ha perso alcuni dei suoi migliori protagonisti, ma sarà una partita vera. Qui il live di Giallorossi.net: formazioni, cronaca, episodi e tutto quello che conta, minuto per minuto. Fischio d’inizio vicino, si comincia.

IL PREPARTITA LIVE DAL MARADONA

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra Napoli. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, decimate dagli infortuni: Zaragoza giocherà dal primo minuto, Soulè non ce la fa e parte dalla panchina.

NAPOLI-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (3-4-2-1) – Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Politano; Hojlund. All.: Conte.

A disp.: –

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.

A disp.: –

Arbitro: G. Colombo.

Assistenti: Zingarelli – Bercigli.

IV uomo: Marcenaro.

VAR: Abisso.

AVAR: Aureliano.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini