LIVE! Napoli-Roma: le probabili formazioni

Tutto pronto al Maradona. Napoli e Roma si presentano al big match di stasera con certezze tattiche e mille cerotti, in una sfida che vale punti pesanti per l’Europa e racconta due squadre costrette a reinventarsi.
Infortuni, scelte obbligate e nervi tesi: la sfida ha perso alcuni dei suoi migliori protagonisti, ma sarà una partita vera. Qui il live di Giallorossi.net: formazioni, cronaca, episodi e tutto quello che conta, minuto per minuto. Fischio d’inizio vicino, si comincia.
IL PREPARTITA LIVE DAL MARADONA
Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra Napoli. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, decimate dagli infortuni: Zaragoza giocherà dal primo minuto, Soulè non ce la fa e parte dalla panchina.
NAPOLI-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI
NAPOLI (3-4-2-1) – Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Politano; Hojlund. All.: Conte.
A disp.: –
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini.
A disp.: –
Arbitro: G. Colombo.
Assistenti: Zingarelli – Bercigli.
IV uomo: Marcenaro.
VAR: Abisso.
AVAR: Aureliano.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Saragoza per me entra. Secondo tempo… Se non dovesse giocare Soule dall inizio farà giocare un centrocampista in più
Forza roma
Ho brutte sensazioni, Conte è un animale competitivo. Spero di sbagliarmi FRS 💛❤️
Sempre ridotti all’osso ma come se fa!!
