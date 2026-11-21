La Roma riparte dal Tardini. Dopo la sosta per le nazionali, i giallorossi di Gian Piero Gasperini fanno visita al Parma di Alberto Gilardino nella dodicesima giornata di Serie A, con l’obiettivo di dare continuità alle tre vittorie consecutive ottenute prima della pausa e restare nelle primissime posizioni della classifica.
Gasperini ritrova diversi uomini importanti: Svilar, Mancini e Dybala hanno recuperato dai rispettivi problemi e sono pronti a tornare dal primo minuto. Restano invece indisponibili Pellegrini e Rensch. Il Parma arriva alla sfida con la necessità di fare punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Parma-Roma, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.
LA CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
11′ – Ci prova Molina con un destro potente da fuori area, Daffara si distende e blocca!
8′ – Konè cade atterra in area del Parma dopo una leggera trattenuta, Sozza non interviene.
2′ – Parma pericoloso: Troilo si butta nello spazio, viene servito da Valeri e calcia forte sul primo palo dove Svilar è però attento nella deviazione in corner.
0′ – Fischia Sozza, comincia Parma-Roma!
IL PREPARTITA LIVE DAL TARDINI
Ore 17:10 | Questa la formazione ufficiale del Parma: Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Elphege.
Ore 17:00 | La Roma ufficializza il suo undici titolare: gioca Balerdi al centro della difesa, mentre Lulli viene preferito a Wesley, con Molina a sinistra. In attacco confermato Mora, con Dybala e Malen.
La nostra formazione per #ParmaRoma 🐺
#ASRoma https://t.co/0pt3NCkMxQ
— AS Roma (@OfficialASRoma) November 21, 2026
Ore 16:50 | Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata da Sky Sport: Svilar; Mancini, Balwerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Molina; Dybala, Mora; Malen.
Ore 16:00 | Due ore al fischio d’inizio. Sale l’attesa allo Stadio Ennio Tardini per Parma-Roma. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini rilancia Svilar tra i pali e Mancini in difesa, mentre sulla fascia destra salgono le quotazioni di Lulli a destra con Molina a sinistra e Wesley destinato alla panchina. Davanti torna Dybala dal primo minuto: Rodrigo Mora è in vantaggio su Soulé per completare la trequarti alle spalle di Malen.
PARMA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Elphege.
A disp.: Ghidotti, Corvi, Diego Carlos, Drobnic, Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Ordonez, Konate, Diallo, Frigan, Almqvist, Lontani.
All.: Alberto Gilardino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Molina; Dybala, Mora; Malen.
A disp.: Gollini, De Marzi, Koulierakis, Ndicka, Ghilardi, Wesley, De Roon, Pisilli, Soulé, Castro.
All.: Gian Piero Gasperini.
Arbitro: Sozza.
Assistenti: Di Gioia-Politi.
IV ufficiale: Sacchi J.L.
Var: Di Paolo.
Ass. Var: Prontera.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini
Tre punti, il resto non mi interessa.
Pienamente d’accordo
Non sto vedendo la partita degli “altri” seguo soltanto il risultato (2-0),…e niente,questo e’ un campionato dove le ” squadrette” sono infinite ( per loro) …e’ una cosa incredibile..
Anche su autogol del portiere…..3 punti 3!!!!
Come ho goduto l’anno scorso!!!! Avanti ragazzi !!!! Dajeeeee
La formazione di oggi da adito a molte osservazioni, anche piuttosto clamorose.
Innanzi tutto il rientro di Dybala mette in panchina Soule’, retrocesso a riserva di Mora ,ma é soprattutto l’esclusione di Wesley a favore di Lulli e Molina che fa rumore.
La interpreto come un avviso di Gasperini al brasiliano, riguardo alla sua condotta extra sportiva?
o piu’ semplicemente, sono rientrati dalle rispettive nazionali solo ieri?
😲😲😲😲😲😲😲😲😲😲
Wesley era con il Brasile 3 giorni fa a Singapore. Come per altri nazionali che hanno fatto trasferte intercontinentali, si preferisce tenerlo in panca. Stesso discorso Soulè. Se servirà troveranno spazio nella ripresa. Mora a sx e Dybala/Soulè a dx è la scelta più logica.
Io direi, piuttosto, che ha panchinato chi ha trasvolato.
no dai, sono rotazioni, giocheranno ogni tre giorni, meglio dare spazio a tutti e centellinare energie e qualità per gli impegni a venire.
arrivano da un volo transoceanico….penso sia solo per questo
io la leggo che fa rotazioni dato che abbiamo il Psg … prima ci lamentavamo di non avere una panchina adeguata ora che abbiamo 17/18 giocatori tutti quasi dello stesso livello pensiamo che chi non gioca è per motivi tecnici e non per una normalissima rotazione
A Zeno’ te potevi evita’ tutti sti discorsi se te fossi ricordato che Soule’ e Wesley so tornati dar SudAmerica un quarto d’ora fa’. PIETA’….poi ce la pijamo (giustamente) coi giornalisti che aizzano zizzania , quando i tifosi come te so’ i primi a fallo!!!
Rilassate e godete la partita!!!
c’è il PSG a breve
Belardi non ha trasvolato? 😲
Formazione sensata ed in piu risparmiamo Ndicka, Soule e Wesley per Parigi.
Paoletto giocherà 60 min max.
Non scherziamo se non basta questa formazione per battere questo Parma non andiamo per niente a Parigi.Damose malati!!!
Formazione più che giusta, i reduci dalle trasvolate e dal fuso orario a riposo, gioca solo Balerdi al posto di Ndicka visto l’impiego massivo dell’ivoriano con la sua nazionale. Sono assai curioso di vedere la gestione di Dybala da parte del mister dopo l’ennesimo stop che ha sorpreso anche lui per la durata. Certo che Soule’ partito in pompa magna con la sua nazionale, è alla terza panchina consecutiva dopo che sembrava finalmente sbocciato.
attenzione all arbitro
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.