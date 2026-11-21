La Roma riparte dal Tardini. Dopo la sosta per le nazionali, i giallorossi di Gian Piero Gasperini fanno visita al Parma di Alberto Gilardino nella dodicesima giornata di Serie A, con l’obiettivo di dare continuità alle tre vittorie consecutive ottenute prima della pausa e restare nelle primissime posizioni della classifica.

Gasperini ritrova diversi uomini importanti: Svilar, Mancini e Dybala hanno recuperato dai rispettivi problemi e sono pronti a tornare dal primo minuto. Restano invece indisponibili Pellegrini e Rensch. Il Parma arriva alla sfida con la necessità di fare punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Parma-Roma, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

11′ – Ci prova Molina con un destro potente da fuori area, Daffara si distende e blocca!

8′ – Konè cade atterra in area del Parma dopo una leggera trattenuta, Sozza non interviene.

2′ – Parma pericoloso: Troilo si butta nello spazio, viene servito da Valeri e calcia forte sul primo palo dove Svilar è però attento nella deviazione in corner.

0′ – Fischia Sozza, comincia Parma-Roma!

IL PREPARTITA LIVE DAL TARDINI

Ore 17:10 | Questa la formazione ufficiale del Parma: Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Elphege.

Ore 17:00 | La Roma ufficializza il suo undici titolare: gioca Balerdi al centro della difesa, mentre Lulli viene preferito a Wesley, con Molina a sinistra. In attacco confermato Mora, con Dybala e Malen.

La nostra formazione per #ParmaRoma 🐺 #ASRoma https://t.co/0pt3NCkMxQ — AS Roma (@OfficialASRoma) November 21, 2026

Ore 16:50 | Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata da Sky Sport: Svilar; Mancini, Balwerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Molina; Dybala, Mora; Malen.

Ore 16:00 | Due ore al fischio d’inizio. Sale l’attesa allo Stadio Ennio Tardini per Parma-Roma. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini rilancia Svilar tra i pali e Mancini in difesa, mentre sulla fascia destra salgono le quotazioni di Lulli a destra con Molina a sinistra e Wesley destinato alla panchina. Davanti torna Dybala dal primo minuto: Rodrigo Mora è in vantaggio su Soulé per completare la trequarti alle spalle di Malen.

PARMA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Touré, Elphege.

A disp.: Ghidotti, Corvi, Diego Carlos, Drobnic, Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Bernabé, Ordonez, Konate, Diallo, Frigan, Almqvist, Lontani.

All.: Alberto Gilardino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Molina; Dybala, Mora; Malen.

A disp.: Gollini, De Marzi, Koulierakis, Ndicka, Ghilardi, Wesley, De Roon, Pisilli, Soulé, Castro.

All.: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Sozza.

Assistenti: Di Gioia-Politi.

IV ufficiale: Sacchi J.L.

Var: Di Paolo.

Ass. Var: Prontera.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini