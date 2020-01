(LIVE!) PARMA-ROMA: le probabili formazioni

ULTIME AS ROMA – Roma di scena questa sera al Tardini per affrontare il Parma nell’ottavo di finale di Coppa Italia a gara unica. I giallorossi non arrivano al meglio a questa sfida dopo le sconfitte interne contro Torino e Juventus.

Fonseca deve rinunciare a Dzeko, squalificato, e Zaniolo, out per tutta la seconda parte della stagione. Toccherà a Kalinic guidare l’attacco giallorosso. Vi lasciamo al racconto del match, ma prima le ultime sulle formazioni in diretta dal Tardini.

PARMA-ROMA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL TARDINI

Ore 19:00 – Cielo sereno sopra Parma, temperatura intorno ai 6 gradi. Campo in buone condizioni. Tra pochi minuti vi comunicheremo la formazione ufficiale scelta da Fonseca.

PARMA-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Dermaku, Gagliolo, Giu. Pezzella; Kurtic, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Inglese, Sprocati. All.: D’Aversa.

A disp.: Sepe, Alastra, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Brugman, Hernani, Siligardi, Kucka, Cornelius.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Smalling, Mancini, Kolarov; Diawara, Cristante; Ünder, Lo. Pellegrini, Perotti; Kalinic. All.: Fonseca.

A disp.: Mirante, Fuzato, Bruno Peres, Juan Jesus, Cetin, Santon, Veretout, Kluivert.

Arbitro: Pairetto di Nichelino.

Giallorossi.net – A. Fiorini