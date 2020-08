LIVE – Pedro è a Villa Stuart per le visite mediche (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Pedro è arrivato in anticipo a Villa Stuart per effettuare le visite mediche. L’attaccante, dopo i controlli di rito, firmerà il suo contratto con la Roma.

Sarà un biennale con opzione per il terzo anno. Resta da capire se l’annuncio verrà formalizzato già nel pomeriggio di oggi, ma Pedro sarà il primo acquisto dell’era Friedkin.