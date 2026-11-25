Una notte da Champions al Parc des Princes. La Roma di Gian Piero Gasperini affronta questa sera il Paris Saint-Germain di Luis Enrique nella quinta giornata della League Phase, in una delle trasferte più difficili e affascinanti del cammino europeo dei giallorossi.
Il PSG arriva all’appuntamento a punteggio pieno dopo quattro giornate, mentre la Roma ha raccolto quattro punti e cerca un risultato pesante per migliorare la propria posizione nella corsa ai playoff. Gasperini può finalmente contare quasi sull’intero gruppo: gli unici indisponibili sono Pellegrini e Rensch. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta PSG-Roma, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.
LA CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
0′ – Fischio di Nyberg, comincia PSG-Roma!
IL PREPARTITA LIVE DAL PARC DES PRINCES
Ore 20:00 | La Roma ufficializza il suo undici titolare anti-PSG. Gasperini sorprende tutti e lascia fuori Dybala, Cristante e Malen: spazio a Pisilli, De Roon, e Castro dal primo minuto.
La nostra formazione per #PSGRoma 🐺
#ASRoma #UCL https://t.co/HsyKrRdoQN
— AS Roma (@OfficialASRoma) November 25, 2026
Ore 19:55 | Questa la formazione ufficiale del PSG: Safonov; Hakimi, Pacho, Zabarnyi, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Neves, Vitinha; Akliouche, Mayulu, Ferran Torres.
Ore 19:45 | Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Pisilli; Soulè, Castro.
Ore 18:50 | Poco più di due ore al fischio d’inizio, previsto per le ore 21. Sale l’attesa al Parc des Princes per PSG-Roma. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini sembra intenzionato a lanciare Pisilli dal 1′ con Cristante e Konè, in attacco Dybala e Soulè in ballottaggio per una maglia accanto a Malen.
PSG-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Pacho, Zabarnyi, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Neves, Vitinha; Akliouche, Mayulu, Ferran Torres
A disp.: Chevalier, Bar, Lucas Beraldo, Marquinhos, Dembélé, Digne, Lucas Hernández, Godts, Dro Fernández, Zaïre-Emery, Boly, Ndjantou.
All.: Luis Enrique.
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Pisilli; Soulè, Castro.
A disp.: Gollini, De Marzi, Koulierakis, Balerdi, Ghilardi, Lulli, Cristante, Dybala, Mora, Malen.
All.: Gian Piero Gasperini.
Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia).
Assistenti: Mahbod Beigi-Andreas Söderkvist.
IV ufficiale: Adam Ladebäck.
Var: Bastian Dankert.
Ass. Var: Tomasz Kwiatkowski.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini
Francamente questa ostinazione con Pisilli non la capisco. Non è un centrocampista, troppo gracile e come trequartista non ha la tecnica di Dybala, Mora o Soulè. Ottima riserva, ma non titolare contro il PSG e con la qualificazione ancora in bilico.
Piso è uno che si sa inserire ..alla frattesi per capirci …penso sia questa la ricerca di Gasp
qualificazione ancora in bilico e non credo ce la possiamo giocare col psg
Niente Malen, Dybala e Cristante!!!
entreranno al secondo tempo tutti gli altri penso
Come posso darti torto? Però… Ti ricordo che abbiamo ancora 3 partite da giocare e stasera, non voglio proprio dire che è una partita già persa ma schierare la Roma “supertitolare” oggi sarebbe un suicidio per i prossimi impegni. Se Gasperini ha pensato questo, è un genio. Le altre 3 squadre che dobbiamo affrontare in Ch.L sono veramente alla nostra portata… Sarà un bell’allenamento per la difesa… Poi… chissà… La sorpresa è sempre dietro l’angolo.
no pislli titolare te prego no
ma per caso sei quello di Soule no, è na pippa?
Preferivi la velocita’ di Cristante?
Le alchimie del trap sono leggendarie, ma fatico veramente ad immaginare Pisilli in campo dal primo minuto.
Le alchimie alcoliche sono peggiori, compà, ti fanno vedere i fantasmi.
Dybala lo porta in conferenza e poi non gioca? Mi sembra strano. E poi se mette pisilli leva soule e mora?strano anche questo
Se questa è la formazione iniziale ci aspetta una brutta serata.
Basta non arrivare a 9 però.
daje
Spero che al posto di Mancini ci sia Ghilardotti.
ci sta, due cc sono pochi contro il trio del PSG, su Vitinha deve andare uno dinamico come Pisilli, più che un monopasso alla Cristante, ma non so…
pisilli esterno alto sinistro non mi convince. tende ad accentrarsi in fase di copertura e confonde gli altri.
vedremo. l’importante è uscire convinti anche da Parigi, come dalle altre sfide, magari senza farci rubare i punti…
ASR
il PSG ci farà il cappotto, meglio non illudersi. Bisogna sperare nelle ultime 3 partite.
con questo schieramento Malen è troppo isolato in avanti. lo abbiamo gia’ visto nel secondo tempo contro il manchester
Più che altro sta isolato in panchina…
Io avrei fatto questa formazione: 3-4-1-2
Svilar, Ghilardi, N’Dicka, Hermoso, Wesley, De Roon, Koné, Molina, Dybala, Mora, Malen.
eh lo so zi però…
Gasp è un grande
suonerà la carica nel secondo tempo
Ma tipo sul 5-0?
Si tiene l’artiglieria pesante per il secondo tempo
certo. per la remuntada del 5 a 0.
Dybala in panca ci poteva stare… metterci pure Cristante, Malen e Mora ti fa venir voglia di andare a mangiare fuori… sono senza parole.
a me incuriosisce molto invece
se le cosa non vanno fa in tempo a correggere
in questo modo crescono tutti e c’è più imprevedibilità
ciao, buon appetito.
Nessuna sorpresa. È evidente che il Gasp ha fatto i suoi calcoli. Questa è una partita quasi impossibile e il campionato è più importante. Meglio far riposare alcuni calciatori pronti poi a scendere in campo in caso di necessità.
Mi sa che hai ragione; se poi dopo il primo tempo ci sarà possibilità di giocarsela, metterà dentro i titolari
Formazione iniziale, nel secondo tempo entrano Mora e Dybala per provare a tenere il pallone e fare azioni in attacco.
Che sorpresa! Vuole sorprendere il PSG o vuole preservare la squadra per il campionato e dà la partita già persa? Boh. Curiosa , ma spero di non perdere con risultato tennistico!
ci sta.. sicuramente questa formazione é frutto delle rimonte subite con Real e United nel secondo tempo.. stavolta é Gasp che vuole provarla a vincere nel secondo tempo
Se avesse schierato questa formazione contro la Lazio avrei fatto molta fatica a comprendere le scelte del Gasp,ma contro il PSG o mettevi Totti Montella Batistuta Emerson Samuel Candela e Cafu(ma purtroppo non può)o uno vale l’altro.E se perdiamo bene spero non venga in mente a nessuno di “massacrare”Gasperini per le sue scelte, non avrebbe senso visto l’avversario che andiamo ad affrontare. Le partite da vincere(a parte il Monza)sono quelle contro Lazio Juve Bologna Sporting AEK e Lille.
ci credo poco ma ci credo
Forza Roma mia 💛♥️
bravo mr pensiamo al campionato.
😨Castroooo?
Fortunatamente l’allenatore è Gasp e non io, ma trovo queste scelte alquanto discutibili.
Vediamo… Daje!
partita già persa???
Ho capito! Questa partita Gasp la dá già per persa e, quindi, meglio pensare al campionato.
effettivamente la partita perfetta per schierare Pisilli e Castro…
Mi piace, bravo mister, innovativo e coraggioso, forza è il gruppo che fa la differenza, secondo tempo dentro tutti gli altri per provare fino alla fine a tenere il livello alto, curioso di vedere Castro a questi livelli
Mi auguro di sbagliarmi ma non credo ci divertiremo..anzi..
Non sono l’allenatore e non so come l’ha preparata ma la formazione che avrei messo in campo è:
Svilar
Ghilardi Ndicka Hermoso
Wesley Cristante Konè Molina
Soulè Malen Mora
E’ tutto chiaro.Si pensa al campionato puntando a qualificarsi vincendo le 3 partite di champions rimanenti.
nte se po nasconne gnente a te !
Lo penso anche io
Il PSG è ingiocabile per tutti, non solo per la Roma e questa è la classica partita in cui sprecare troppe energie sarebbe inutile e forse deleterio. Quindi ci sta che Gasp preservi i migliori. Dispiace x i 1500 che sono lì
Mi eviterei , però, volentieri, l’imbarcata 7-0 o 7-1
Devo ammettere che quando ho letto la formazione ho istintivamente sorriso. Speriamo che alla fine non diventi un riso isterico…
Be se davvero voleva giocarsela la formazione doveva essere quella tipo cioè Svilar Mancini Ermoso N’Dicka Wesley Molina Kone Cristante Soule Malen Dybala, forse pure in un centrocampo a 5 Molina Kone DeRon Crisatante Wesley , e Dybala Malen in attacco ma secondo me sa benissimo anche Gasp che non siamo ancora pronti per giocarsela con questo tipo di squadre
mi pare una scelta razionale.
conta più Monza di questa, siamo seri dai.
Per me è questa formazione È UNA GENIALATA !!!
Poi finisce 6 – 0 (ma anche no!!!).
Ma mi espongo, ADESSO.
Perché ha sorpreso tutti, spero anche loro.
Teniamo botta e nel 2° tp TUTTI DENTRO, SCARICA DI ADRENALINA e vediamo quel che succede.
IO CI CREDO.
FORZA ROMA
boooh. o è una rinuncia alla champion, un msg alla proprietà o Gasp è un genio..Spero l’ultima
Io avrei fatto questa formazione Svilar Mancini Hermoso Ndika Ghilardi Balerdi kulierakis De Roon Cristante Pisilli Malen
Per me formazione assurda.
Ma forza Roma!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.