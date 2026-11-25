Una notte da Champions al Parc des Princes. La Roma di Gian Piero Gasperini affronta questa sera il Paris Saint-Germain di Luis Enrique nella quinta giornata della League Phase, in una delle trasferte più difficili e affascinanti del cammino europeo dei giallorossi.

Il PSG arriva all’appuntamento a punteggio pieno dopo quattro giornate, mentre la Roma ha raccolto quattro punti e cerca un risultato pesante per migliorare la propria posizione nella corsa ai playoff. Gasperini può finalmente contare quasi sull’intero gruppo: gli unici indisponibili sono Pellegrini e Rensch. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta PSG-Roma, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

0′ – Fischio di Nyberg, comincia PSG-Roma!

IL PREPARTITA LIVE DAL PARC DES PRINCES

Ore 20:00 | La Roma ufficializza il suo undici titolare anti-PSG. Gasperini sorprende tutti e lascia fuori Dybala, Cristante e Malen: spazio a Pisilli, De Roon, e Castro dal primo minuto.

La nostra formazione per #PSGRoma 🐺 #ASRoma #UCL https://t.co/HsyKrRdoQN — AS Roma (@OfficialASRoma) November 25, 2026

Ore 19:55 | Questa la formazione ufficiale del PSG: Safonov; Hakimi, Pacho, Zabarnyi, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Neves, Vitinha; Akliouche, Mayulu, Ferran Torres.

Ore 19:45 | Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Pisilli; Soulè, Castro.

Ore 18:50 | Poco più di due ore al fischio d’inizio, previsto per le ore 21. Sale l’attesa al Parc des Princes per PSG-Roma. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini sembra intenzionato a lanciare Pisilli dal 1′ con Cristante e Konè, in attacco Dybala e Soulè in ballottaggio per una maglia accanto a Malen.

PSG-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Pacho, Zabarnyi, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Neves, Vitinha; Akliouche, Mayulu, Ferran Torres

A disp.: Chevalier, Bar, Lucas Beraldo, Marquinhos, Dembélé, Digne, Lucas Hernández, Godts, Dro Fernández, Zaïre-Emery, Boly, Ndjantou.

All.: Luis Enrique.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Pisilli; Soulè, Castro.

A disp.: Gollini, De Marzi, Koulierakis, Balerdi, Ghilardi, Lulli, Cristante, Dybala, Mora, Malen.

All.: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia).

Assistenti: Mahbod Beigi-Andreas Söderkvist.

IV ufficiale: Adam Ladebäck.

Var: Bastian Dankert.

Ass. Var: Tomasz Kwiatkowski.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini