Una notte da Champions al Parc des Princes. La Roma di Gian Piero Gasperini affronta questa sera il Paris Saint-Germain di Luis Enrique nella quinta giornata della League Phase, in una delle trasferte più difficili e affascinanti del cammino europeo dei giallorossi.
Il PSG arriva all’appuntamento a punteggio pieno dopo quattro giornate, mentre la Roma ha raccolto quattro punti e cerca un risultato pesante per migliorare la propria posizione nella corsa ai playoff. Gasperini può finalmente contare quasi sull’intero gruppo: gli unici indisponibili sono Pellegrini e Rensch. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta PSG-Roma, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.
IL PREPARTITA LIVE DAL PARC DES PRINCES
Ore 18:50 | Poco più di due ore al fischio d’inizio, previsto per le ore 21. Sale l’attesa al Parc des Princes per PSG-Roma. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini sembra intenzionato a lanciare Pisilli dal 1′ con Cristante e Konè, in attacco Dybala e Soulè in ballottaggio per una maglia accanto a Malen.
PSG-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Akliouche, Dembélé, Ferran Torres.
A disp.: Chevalier, Bar, Beraldo, Zabarnyi, Digne, Lucas Hernandez, Boly, Dro Fernández, Zaïre-Emery, Godts, Mayulu, Ndjantou.
All.: Luis Enrique.
ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante; Dybala, Malen.
A disp.: Gollini, De Marzi, Koulierakis, Balerdi, Ghilardi, Lulli, De Roon, Soulè, Mora, Castro.
All.: Gian Piero Gasperini.
Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia).
Assistenti: Mahbod Beigi-Andreas Söderkvist.
IV ufficiale: Adam Ladebäck.
Var: Bastian Dankert.
Ass. Var: Tomasz Kwiatkowski.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini
Francamente questa ostinazione con Pisilli non la capisco. Non è un centrocampista, troppo gracile e come trequartista non ha la tecnica di Dybala, Mora o Soulè. Ottima riserva, ma non titolare contro il PSG e con la qualificazione ancora in bilico.
no pislli titolare te prego no
Le alchimie del trap sono leggendarie, ma fatico veramente ad immaginare Pisilli in campo dal primo minuto.
Dybala lo porta in conferenza e poi non gioca? Mi sembra strano. E poi se mette pisilli leva soule e mora?strano anche questo
Se questa è la formazione iniziale ci aspetta una brutta serata.
daje
ci sta, due cc sono pochi contro il trio del PSG, su Vitinha deve andare uno dinamico come Pisilli, più che un monopasso alla Cristante, ma non so…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.