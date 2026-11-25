Una notte da Champions al Parc des Princes. La Roma di Gian Piero Gasperini affronta questa sera il Paris Saint-Germain di Luis Enrique nella quinta giornata della League Phase, in una delle trasferte più difficili e affascinanti del cammino europeo dei giallorossi.

Il PSG arriva all’appuntamento a punteggio pieno dopo quattro giornate, mentre la Roma ha raccolto quattro punti e cerca un risultato pesante per migliorare la propria posizione nella corsa ai playoff. Gasperini può finalmente contare quasi sull’intero gruppo: gli unici indisponibili sono Pellegrini e Rensch. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta PSG-Roma, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.

IL PREPARTITA LIVE DAL PARC DES PRINCES

Ore 18:50 | Poco più di due ore al fischio d’inizio, previsto per le ore 21. Sale l’attesa al Parc des Princes per PSG-Roma. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini sembra intenzionato a lanciare Pisilli dal 1′ con Cristante e Konè, in attacco Dybala e Soulè in ballottaggio per una maglia accanto a Malen.

PSG-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Akliouche, Dembélé, Ferran Torres.

A disp.: Chevalier, Bar, Beraldo, Zabarnyi, Digne, Lucas Hernandez, Boly, Dro Fernández, Zaïre-Emery, Godts, Mayulu, Ndjantou.

All.: Luis Enrique.

ROMA (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Pisilli, Koné, Wesley; Cristante; Dybala, Malen.

A disp.: Gollini, De Marzi, Koulierakis, Balerdi, Ghilardi, Lulli, De Roon, Soulè, Mora, Castro.

All.: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia).

Assistenti: Mahbod Beigi-Andreas Söderkvist.

IV ufficiale: Adam Ladebäck.

Var: Bastian Dankert.

Ass. Var: Tomasz Kwiatkowski.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini