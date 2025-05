RANIERI: “Condizione fisica ed episodi decideranno questo finale. Dovbyk non è un acquisto sbagliato, io ci credo ancora” (VIDEO)

A due giorni dalla sfida cruciale contro la Fiorentina, Claudio Ranieri si presenta in conferenza stampa a Trigoria per fare il punto sulla Roma. Il tecnico giallorosso, che si avvicina alle ultime tappe della sua carriera in panchina, parlerà delle condizioni della squadra, dello stato emotivo e delle insidie rappresentate da una Viola reduce dall’impegno europeo in Conference League. Queste le sue parole.

Come sta la squadra? Konè da centrale quanto è importante?

“Abbiamo recuperato tutti, anche Nelsson e Saud. Manu è un giocatore universale, può ricoprire più ruoli, è un ragazzo intelligente. Può essere un giocatore box to box o davanti alla difesa, e seconda della partita voglio fare lo metto da una parte o nell’altra”.

Quale elemento può essere decisivo in questo momento?

“Dipende dalla freschezza della squadra chi sta meglio fisicamente, e dagli episodi che arrivano. Non mi piace promettere, ma sono ambizioso e chiedo il massimo a me stesso e ai miei giocatori. Alla fine vedremo, pensare a cosa c’era prima non porta punti in classifica. Domenica affrontiamo una signora squadra, non perdeva dalle ultime dieci partite, che ha buonissimi giocatori e grande qualità. Dovremo fare una super partita”.

Dovbyk, secondo lei, è un giocatore da migliorare? Non è adatto al gioco della Roma o ci crede ancora?

“Io ancora ci credo, ha fatto notevoli progressi e ha tanto da migliorare. Non è un acquisto sbagliato, quando prendi il capocannoniere della Liga significa tanto. Poi c’è chi si adatta prima e dopo. Io so che ci ha portato tanti punti importanti, ma deve migliorare perchè ha i mezzi per farlo”.

Dovbyk incedibile o sono tutti sotto esame?

“Non mi piace parlare di questo, ma di quello che vogliamo raggiungere quest’anno. Quello che avverrà dopo sono altre considerazione. Vale per tutti”.

C’è qualcosa che può farle cambiare idea?

“Nulla. Amo la mia squadra e i miei colori, sarebbe uno sbaglio per la Roma. Verrà un nuovo allenatore per avere la possibilità di conoscere tutto e io lo aiuterò”.

Impresa superiore a quella di Leicester?

“No, quello che è successo lì è qualcosa di incredibile. Sarebbe un tassello che porterei nel cuore. Lottiamo, non dobbiamo avere scusanti. Dobbiamo giocare 4 partite col coltello tra i denti”.

Perchè Paredes non ha giocato?

“Perchè ho preferito altri. Tutti stanno bene, mi mettono tutti in difficoltà. Quando dico che scelgo all’ultimo è vero, scelgo i giocatori più adatti a mettere l’avversario in difficoltà”.

Dovbyk e Shomurodov può essere riproposta domenica?

“Loro possono giocare insieme, sono complementari ed è un’opzione”.

Roma in lotta per la corsa Champions…

“Voi ne parlate, io dico che dobbiamo lavorare e non promettere niente. Dobbiamo solo lavorare, lavoro e tanto sudore”.

Ci aspettiamo l’annuncio alla fine della stagione?

“Quando il presidente lo riterrà opportuno”.

Mi piacerebbe sapere come prepara la partita…

“Io vedo chi è in forma, vedo l’avversario, come gioca, e cerco di metterei dei granelli nel loro ingranaggio per provare a vincere”.

Inter-Roma vi ha aperto nuovi orizzonti?

“Non ha mai chiesto ai miei di mettersi dietro, quando è successo forse l’avversario è stato più forte. Anche gli altri hanno le loro strategie, c’è anche la forza dell’avversario che ti mette in difesa. Quando è così, devi essere bravo a difenderti e a cercare il colpo del ko”.

La possibilità dello stadio è fondamentale o si può vedere una Roma vincente anche senza?

“Gli stadi nuovi servirebbero anche per il decoro del calcio italiano. Tutti nel mondo stanno ammodernando, tranne noi. C’è troppa burocrazia, troppa gente dietro, e questo è una vergogna. Se c’è qualcuno che sbaglia, in galera e buttate la chiave. Siamo stufi di questo…”.

Confermare quanto visto con l’Inter può aggiungere pressioni?

“No, non abbiamo pressioni. La pressione ce l’hanno gli altri che stanno lì dall’inizio, noi che pressioni dobbiamo avere…”.

Shomurodov può diventare un punto fondamentale per la prossima stagione?

“Lui è già fondamentale per questo anno per l’impegno che mette. Lui ti dà tutto a 100 all’ora. Per questo lo amo, è un ragazzo d’oro. Poi certo, qualcosa la sbaglia, ma pressa tutti, e per questo i tifosi sono riconoscenti del suo impegno”.