LIVE! Raspadori, è derby con la Lazio: Guendouzi verso l’Atletico, la Roma aspetta una risposta dal calciatore entro domani

La trattativa per Giacomo Raspadori entra nella sua fase più delicata e, come spesso accade, si trasforma in un vero derby di mercato. Roma e Lazio sono entrambe in corsa per l’attaccante dell’Atletico Madrid, con sviluppi attesi entro domani, quando il giocatore è chiamato a sciogliere le riserve sul proprio futuro.

La Roma resta in pressing. L’accordo con l’Atletico Madrid è già definito: prestito oneroso da circa 2 milioni con diritto di riscatto condizionato che può portare l’operazione a sfiorare i 20 milioni complessivi. A Trigoria filtra fiducia, ma anche la consapevolezza che la palla, ora, è solo nelle mani del calciatore. Raspadori ha preso tempo per valutare ogni scenario, sia tecnico che contrattuale, con l’ingaggio da circa 3,8 milioni che resta uno dei nodi centrali.

Sul fronte opposto, però, la Lazio non è affatto spettatrice. Il club di Lotito può giocarsi una carta pesantissima: Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese è un profilo molto gradito a Diego Simeone, e l’ipotesi di un suo trasferimento all’Atletico Madrid viene considerata concreta. Uno scenario che potrebbe aprire a uno scambio con conguaglio a favore dei biancocelesti e ribaltare gli equilibri della corsa a Raspadori.

Dal punto di vista del giocatore, le differenze tra le due opzioni sono evidenti. Alla Roma, Raspadori arriverebbe con una formula che prevede il riscatto a determinate condizioni, senza certezze assolute sul lungo periodo. Alla Lazio, invece, l’eventuale operazione sarebbe a titolo definitivo, con Sarri pronto a consegnargli le chiavi dell’attacco e un ruolo centrale nel progetto tecnico. Un dettaglio che pesa nelle riflessioni dell’attaccante.

Intanto, Gasperini continua a spingere per avere Raspadori il prima possibile, ma senza poter garantire nulla oltre l’immediato. Per questo a Trigoria si attendono segnali chiari già nelle prossime ore: l’obiettivo è evitare che la trattativa si trascini troppo a lungo, anche perché il calendario e le altre piste di mercato impongono scelte rapide.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…

Redazione GR.net