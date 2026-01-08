LIVE! Raspadori-Roma, AS: “Alzata l’offerta a 4 milioni di stipendio”, Moretto: “Non è un problema di soldi” (VIDEO)

Giornata chiave per la trattativa che può portare Giacomo Raspadori alla Roma. In questo live seguiremo tutti gli aggiornamenti di giovedì 8 gennaio 2026, tra contatti, indiscrezioni, possibili accelerazioni e segnali decisivi dal tavolo della trattativa. Dalle prime ore del mattino fino a sera, minuto per minuto, per raccontare se e come l’operazione entrerà nella sua fase conclusiva.

ORE 10:30 – AS: “La Roma alza l’offerta fino a 4 milioni”

Secondo AS, la Roma avrebbe aumentato l’offerta salariale a Giacomo Raspadori fino a 4 milioni di euro, proposta che il giocatore sta valutando dall’Arabia Saudita. Il calciatore non era persuaso di lasciare l’Atletico Madrid dopo essersi appena trasferito in Spagna. (as.com)

ORE 8:45 – Moretto: “Per Raspadori non è una questione di soldi”

Per Raspadori non è una questione di soldi, ma di vita e di progetto sportivo. A dirlo è Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Il giocatore non si aspettava di lasciare Madrid dopo appena sei mesi, poi però la scelta dell’Atletico di accettare l’offerta della Roma potrebbe spingerlo a cambiare idea.



IN AGGIORNAMENTO…