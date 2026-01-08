LIVE! Raspadori-Roma, AS: “Alzata l’offerta a 4 milioni di stipendio”, Moretto: “Non è un problema di soldi” (VIDEO)

Giornata chiave per la trattativa che può portare Giacomo Raspadori alla Roma. In questo live seguiremo tutti gli aggiornamenti di giovedì 8 gennaio 2026, tra contatti, indiscrezioni, possibili accelerazioni e segnali decisivi dal tavolo della trattativa. Dalle prime ore del mattino fino a sera, minuto per minuto, per raccontare se e come l’operazione entrerà nella sua fase conclusiva.
ORE 10:30 – AS: “La Roma alza l’offerta fino a 4 milioni”
Secondo AS, la Roma avrebbe aumentato l’offerta salariale a Giacomo Raspadori fino a 4 milioni di euro, proposta che il giocatore sta valutando dall’Arabia Saudita. Il calciatore non era persuaso di lasciare l’Atletico Madrid dopo essersi appena trasferito in Spagna. (as.com)
ORE 8:45 – Moretto: “Per Raspadori non è una questione di soldi”
Per Raspadori non è una questione di soldi, ma di vita e di progetto sportivo. A dirlo è Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano. Il giocatore non si aspettava di lasciare Madrid dopo appena sei mesi, poi però la scelta dell’Atletico di accettare l’offerta della Roma potrebbe spingerlo a cambiare idea.
IN AGGIORNAMENTO…
Non é mai questione di soldi….ma sorprendetemente le trattative si sbloccano nel 99% dei casi quando si aumentano le offerte economiche a giocatori o agenti
sicuro, ma 4 milioni a raspadori?
Dare 4 milioni a Raspadori è completamente completamente fuori ogni logica. Sembra sia Maradona. A Roma tutti fenomeni.
Fermo restando che a me Raspadori non piace affatto e lo lascerei volentieri a Madrid, il problema è il trattamento fiscale.
In Spagna su Raspadori pagano il 24%, quindi per avere lo stesso stipendio che percepisce lì, qui da noi va alzato il lordo.
4 milioni netti a Raspadori sono una follia pura!!! Segna di più Pellegrini da centrocampista…
Ma lasciatelo dove sta. Voglio veramente sperare che la Roma non punti tutto su questo giocatore normale che al Faraone non gli lega neanche gli scarpini
al Faraone di 10 anni fa, forse…
Raspadori la porta la vede, per quanto anche per me, se uno traccheggia troppo, lo lascerei ndo sta…
4 pali pe questo? E se la tira pure? Mah…
No, per RaspaDORO non e’ una questione di soldi… chiede “SOLO” 4 milioni l’anno… bruscolini!
4 milioni a raspadori seriamente stiamo dando?
Io non riuscirò mai a capire la politica salariale della Roma. Garantendo questi stipendi ti devi augurare solo che gli acquisti si rivelino azzeccati, altrimenti chi te li prende i giocatori in esubero?
Se fosse vero, 4 milioni a Raspadori è un suicidio, ti incarti un’altra volta
Quattro milioni di stipendio? se fosse confermato sarebbe una pazzia.
Facciamo che resta a Madrid e tutti contenti eh?
Questo rischia di essere il flop peggiore dai tempi di Pastore e Nzonzi,
se Gasp è proprio fissato l’unica è prenderlo in prestito così a Giugno torna in Spagna senza troppi danni.
4ML…. Poi quando devi rinnovare a Kone o Nidicka quanto gli dai? 6?
E se non è questione di soldi perché avrebbero aumentato l’offerta?
Per me Raspadori può rimanere dov’è chi nn è entusiasta di venire a giocare nella Roma non lo voglio. discorso opposto per Zirkzee che sta facendo di tutto per venire a Roma(AMOR).
Questo già ha rotto le palle!!! Ma restasse dov’è, non mi pare tutto questo fenomeno…..
da mollare subito e lasciarlo la dove sta
Dare tutti quei soldi sarebbe da pazzi.
….scusate ma 4 milioni di stipendio a Raspadori?
Mi auguro solo che sia l’ennesima boiata scritta per fare cassetta!
Ma non scherziamo dai…
Sempre e solo Forza Roma!!!
4 milioni annui….
25 anni, mai andato in doppia cifra, titolare solo al Sassuolo…..
Ma siamo seri???
4 mln l’anno a Raspadori…il passato non insegna nulla
ma veramente poi ci lamentiamo che nessuno poi vuole andare via
ma Massara è veramente nulla ma vira su un altro Sabatini già aveva risolto
Come avevo già scritto è solo una questione di euro…avrà paura di non arrivare con lo stipendio a fine mese!
Uno che scrive il contrario il contrario dell’altro.
Questa sì che è sana informazione.
ma questo se pensa di andare alla scafatese?ma chi cavolo si crede di essere? tranne che con il Sassuolo è stato sempre in panca nazionale compresa.
ma voi sete matti a dare 4M a questa pippa, poi ci lamentiamo che non vinciamo MAI…
Secondo me è un salario alto per questo giocatore. Non vedo come si possa abbassare il monte ingaggi né fare player trading così.
Comunque…basta che sappiano ciò che fanno, a me se arrivano giocatori forti va bene…
4 ml per Raspadori???? ma siete seri????
…pura follia!!!!
questo è un giocatore normalissimo
che tra l’altro ci schifa
per me, prenderlo, significa sputarci sulla poca dignità rimasta. al diavolo Raspadori .
che manco li vale quei soldi, tra l’altro
ASSURDO!
4 milioni l’anno per un attaccante con una media goal di 5 goal a stagione, siamo veramente fuori, mi domando se avessimo oggi un batistuta o un montella quanto dovrebbero guadagnare 40 milioni?
Giocatore normale si, come d’altronde quasi tutta la rosa attuale, ma pagarlo cosi tanto è da matti!! spero siano le solite fregnacce da giornalai…
Per carità non li cacciamo noi i soldi,ma ditemelo voi come se fa a da 4 mioni a raspadori. bah
buon giocatore ma non credo cambi nulla con lui poi esterno non ce lo vedo molto..se si deve prendere qualcuno in avanti è zirkzee. dare in prestito dovbyk sperando si valorizzi e tenere ferguson che io riscatterei.bisogna dare indietro bailey e prendere un esterno che salta l’uomo
Poi ai primi due gol che fa tutti pronti ad applaudirlo
Ferguson fino a ieri era un palo della luce dopo due gol comincio a sentire però non è male
dispiace dirlo ma alla luce del mercato Lotito è piu furbo di noi
Ammazza quanti abbocconi!! 😂
sinceramente, 4 pippi mi sembrano una
enormità. non ha un pedigree da campione affermato. poi,si crea il precedente , che tutti bussano per adeguare i loro ingaggi al rialzo.
sfr. ❤️🧡💛
Ma davvero non esistono valide alternative a questo giocatore ? Possibile che non sia stato individuato un giovane di talento su cui puntare per il futuro invece che puntare sempre sui soliti noti ?
PARTIAMO DAL PRESUPPOSTO che Raspadori non è una pippa, ma un giocatore di qualità che ha sempre giocato in top team che avevano in attacco top giocatori, come a napoli lukaku e kvara e a madrid con griezman etc.
Ambidestro perfetto, buona tecnica, ottimo fisico, mobile, sa giocare su tutto il fronte offensivo (a differenza di soule per esempio che è un esterno puro), sa fare goal e assist.
Attaccante completo.
Ha sempre fatto bene rispetto al minutaggio giocato, al napoli e madrid.
Per caratteristiche è un lookman due, meno esterno e più seconda punta.
Ora, da qui a dire che vale i 4mln l’anno (dipende se siano lordi o netti) ce ne passa.
A me Raspadori è sempre piaciuto per la sua duttilità e completezza tecnica e tattica.
4 milioni rasenta la follia!
Allora ci piace essere ostaggio del Fair play finanziario.
Perché questa operazione ne è un esempio
4 milioni a Raspadori? Non risolveremo mai i problemi di bilancio. Cosa racconti a Celik quando si siederà per trattare? E così per tutti gli altri. Stiamo ancora pagando le conseguenze degli ultimi scellerati rinnovi a cifre folli
Io, se non fosse per il fatto di scontentare Gasperini, non prenderei nessuno di questi che così tanto se la tirano. 4 mln di ingaggio per Raspadori, non si può sentire.
Quondi sarebbe una questione “di vita e di progetto sportivo”.
Ma perché viene a giocare nello Zimbabwe? Gli piaceva più Napoli come città piuttosto che Roma? E quale sarebbe l’ambizioso e ineguagliabile progetto che ha all’Atletico tanto che il club ha già dato l’ok per sbolognato visto che nin rende per quanto lo hanno pagato!
Ma facciamola finita con sti teatrini, sarebbe solo da dirgli “sai che c’è, a bello rimani n’do stai che annamo a pijà n’artro che c’ha meno grilli pe la testa!”
Gasperini se gli porti uno che se chiama Genoveffo ma c’ha le stesse caratteristiche che chiede lui non gliene frega niente, se lo plasma come vuole, ma glielo devi trovare!
Stamo attaccati al capezzolo de Raspadori in attesa che dice ok il prezzo è giusto?
Qui se stamo ancarta’ nantra vorta… Pellegrini 2 la rivincita
4 milioni a Raspadori è follia.
lasciatelo perdere sta bene dove sta’
Giocatore funzionale per il Gasp, ovvio che non potrà o almeno ci auguriamo tutti i romanisti che non sarà in titolare nella prossima stagione. Lasciamo lavorare il Gasp e la dirigenza, è vero che acquisti ne hanno sbagliati ma questa volta sono fiducioso e spero possano arrivare sia lui che l’olandese.
Ma davvero 4 milioni a raspadori ?
Ma siamo pazzi?
Tra l’altro questo ci sta pure schifando, credo che tutti questi soldi siano un po troppi per lui che non è e non è stato mai un titolare , 10 sono il massimo dei gol segnati in un campionato.
Che dire , se piace a Gasperini….
se si arriva a 4 milioni vuol dire che Gasperini ha dato l’ultimatum alla societa’. allora ok ti accontento ma mi devi garantire di entrare tra le prime quattro
