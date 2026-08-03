LIVE | Read e la Roma sempre più vicini: nuovi contatti col Feyenoord nelle prossime ore – VIDEO!

LIVE Ore 13:15 | Read sempre più vicino: nuovi contatti tra oggi e domani

La Roma continua ad andare in pressing per Givairo Read. Come riferito in questi minuti da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, inizialmente il club giallorosso aveva mostrato interesse per Ivan Fresneda dello Sporting, ma successivamente ha deciso di puntare con forza sul terzino olandese del Feyenoord. Read ha già detto sì alla Roma e tra il calciatore e il club esiste un principio di accordo: adesso manca soltanto l’intesa tra le due società.

La prima offerta da circa 25 milioni di euro non è bastata per convincere il Feyenoord, ma i contatti tra i club proseguono senza sosta. Tra oggi e domani sono previsti nuovi dialoghi per provare ad avanzare definitivamente e presentare il rilancio capace di far vacillare gli olandesi. Read viene considerato molto vicino alla Roma e le prossime ore potrebbero portare a una risposta definitiva sulla riuscita dell’operazione. (Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano)



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