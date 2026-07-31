LIVE ORE 22:00 | CONTROFFERTA FEYENOORD, GASP CHIAMA READ
Prosegue la trattativa tra Roma e Feyenoord per Givairo Read. Dopo l’offerta da 25 milioni di euro dei giallorossi, il club olandese ha risposto con una controproposta, illustrando la struttura economica e le modalità di pagamento ritenute necessarie per arrivare all’accordo. I contatti tra le società sono continui. Sullo sfondo resta il Nottingham Forest, che ha ribadito agli agenti del giocatore la volontà di restare in corsa. Intanto, secondo Fabrizio Romano, ci sarebbe stato anche un contatto diretto tra Read e Gian Piero Gasperini. (Fabrizio Romano)
LIVE ORE 14:50 | READ: “PRONTO A NUOVE OPPORTUNITA”
Givairo Read ha commentato così le voci di mercato che lo riguardano: “Non so nemmeno io cosa succederà. In effetti, non credo nemmeno di sapere tutto quello che sta succedendo in questo momento e anche questo è voluto. I miei agenti tengono molte cose lontane da me, così posso mantenere la testa sul calcio e concentrarmi completamente sul mettermi in forma e per la nuova stagione. Vedremo quello che succederà. Se l’opportunità si presenta in un luogo che mi piace, allora sono pronto. Ora sono di nuovo in forma, fisicamente e mentalmente mi sento forte. Il passo successivo è mostrarlo sul campo. Questo è il mio grande obiettivo per questa stagione: restare in forma e giocare bene. Ho sperimentato quanto velocemente le cose possano andare storte nel calcio. Pensi di essere tornato da un infortunio e poi devi fare un passo indietro”. (vi.nl)
LIVE ORE 10:20 | READ, IL NOTTINGHAM RILANCIA E INSIDIA LA ROMA
Non è spianata la strada della Roma per Givairo Read. Dopo l’offerta da 25 milioni di euro presentata al Feyenoord e raccontata nella giornata di ieri da Fabrizio Romano, la trattativa resta aperta e il club giallorosso continua a lavorare per trovare l’intesa definitiva con gli olandesi. Nella notte, infatti, lo stesso Romano ha confermato che l’offerta della Roma non è stata respinta e che i contatti tra le parti proseguono per definire gli ultimi dettagli legati ai bonus e alla valutazione complessiva dell’operazione. La distanza, dunque, non è considerata incolmabile e il dialogo è ancora vivo.
A cambiare lo scenario, però, sono le indiscrezioni rilanciate questa mattina da Rete Sport. Secondo quanto riferito dallo speaker David Rossi, il Nottingham Forest sarebbe tornato con forza sul terzino del Feyenoord, arrivando a pareggiare l’offerta da 25 milioni di euro presentata dalla Roma. Il club inglese, dopo due proposte iniziali respinte dagli olandesi, avrebbe quindi deciso di rilanciare inserendosi nuovamente nella corsa al classe 2006.
Il vero nodo della trattativa, però, potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio. Read, che attualmente percepisce circa un milione di euro a stagione al Feyenoord, avrebbe chiesto un contratto da 4 milioni di euro annui per lasciare Rotterdam. Una cifra che il Nottingham Forest sarebbe disposto a garantire senza particolari problemi, mentre la Roma starebbe riflettendo sulla sostenibilità dell’investimento.
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IN AGGIORNAMENTO…
Ciaone, se è vera sta richiesta… 4 milioni… stai bene dove stai Read.
ormai appena arriva la Roma a chiedere un calciatore, sono 60 di cartellino e dai 4 in su di ingaggio.
A me questa cosa puzza un po’…
Quasi quasi provo a chiedere a D’amico di far uscire la notizia che la Roma è interessata a me: sono convinto che, almeno tre milioni l’anno, li alzo pure io – e sono svincolato e senza commissioni.
Atterra in questo pianeta, fratello.
Partiamo dal presupposto.. Il Nottingham era su Read prima della Roma, ma offriva 19 mln.. Che erano stati rifiutati.. Se ora hanno pareggiato l’offerta non lo so, Fabrizio Romano dice che il Nottingham sta alla finestra..
Della richiesta da 4 mln Romano non dice nulla..
Però, opinione personale, mi sembra veramente strano.. In questi anni abbiamo imparato che le squadre prima parlano con L’Entourage del giocatore, poi con la squadra..
La Roma non ne era al corrente?
Strano
Forza Roma
I costi mi sembrano un po’ esagerati, soprattutto se chiede 4 mln a stagione. Dopo 2 giorni Wesley viene a bussare e poi parte il domino. Poi, mi lascia perplesso la fragilità muscolare che ha già dimostrato. Io preferirei Fresneda che mi sembra più completo: grande fisicità comunque, anche se un pochino meno veloce, ma ha il colpo di testa ed è più educato tatticamente. Inoltre, l’ingaggio sarebbe meno della metà e lascerebbe spazio all’eventuale acquisto di Cacciamani.
una precisazione, è mai possibile che in tutti gli articoli riferiti agli ingaggi si parla sempre di milioni 2 , 3 ,4 ma non si specifica mai e dico mai se lordi o netti. 4 lordi equivalgono a 2 netti , nel caso specifico in linea con i parametri della società, non dico che siano pochi. Certo l’effetto sensazionalistico di un giovane che da 300000 € lordi passa a 4 mil netti (8 lordi)attira molto più l’attenzione.
Se il posto gli piace…
Se anche il Nottingham Forest ha la meglio in questa trattativa… lasciamo perdere !!
Ma guarda, il Nottingham è una squadra di Premier e come tale può garantire ingaggi molto ricchi, quando è così noi non possiamo dare 4M a un ventenne cioè la stessa cifra che prende il fuoriclasse della Rosa cioè Svilar, non sarebbe sostenibile e spaccherebbe lo spoigliatoio tra le altre cose…
Non è una questione che il Nottingham vale più della Roma, piuttosto è il sistema Premier che schiaccia tutta la serie A..
Se le cifre sono queste giusto lasciar perdere.
Che il Nottingham possa avere la meglio in termini di facoltà di spesa mi sembra normale. Secondo te noi possiamo competere con le inglesi?
Devi fare gli investimenti che ritieni giusti in proporzione al valore dei giocatori, senza forzature come fin qui stanno facendo… strapagare un giocatore per dimostrare superiorità al Nottigham Forest, anche no… Usiamo i neuroni e non il testosterone!!!
Lascerei perdere….
4 mijoni!?! E che ce fai? Te ne damo 8…anzi 9
famo 10
Balle
Non daranno mai 4 mln a costui
Se a 20 anni scegli il Nottingham Forest anzichè la Roma per lo stipendio hai una mentalità che non serve a una squadra che vuole vincere. A quel punto non ci perderemmo nulla
a parte che non ci credo che sono 4 milioni netti, ma a parità di offerta non credo che scelga il Nottingham Forest, squadra che ha lottato per non retrocedere e quindi non fa’ nessuna coppa Europea
Di fronte ai soldi sai che gliene frega a questi di coppe, scudetti, colossei e ponentino.
Summerville che va in Arabia, in un campionato di figurine sbiadite, dovrebbe essere l’esempio lampante.
dai forse lo prenderemo
Sono folli tutti, puntare sui Vaz o Cacciamani, o sui Castro prima di arrivare al Bologna, farli crescere dentro, rilanciare alla grande il vivaio e fare U23, non se ne esce altrimenti, non puoi competere con nessuna squadra di Premier che va su Read che è l’equivalente di Moreira, uno fattibile come cartellino a 25 ma 4 milioni di ingaggio per una ottima promessa, un altro accetta 2 di ingaggio ma chiedono 60 di cartellino, allora vai su Dorgu del MU, ma anche lì saremo su 40 e 4
Percepisce 300mila euro
Sette un pò mi stupisci: quelli pubblicati da Capology non sono quasi mai gli stipendi ufficiali, mancano spesso gli aggiustamenti a crescere durante gli anni di contratto, mancano i bonus, e soprattutto sono pieni di refusi, dati vecchi o non aggiornati. Non so quale sia lo stipendio dell’olandese, ma 300.000 ……..
In Eredivise gli stipendi sono bassi, raramente riempiono di soldi i giocatori.
Se fosse vero competere sull’ingaggio con una squadra di premier la vedo dura…
se vuoi una cosa non troverai mai strade spianate
Dagli skills non mi pare granché, non è per niente veloce, e gli infortuni avuti tra l altro hanno il loro peso. Eviterei questo pacco e virerei su altri
Abbiamo Rensch … ma nessuno ne parla; abbiamo Mannini … ma nessuno ne parla.
Ancora Mannini?
Una riserva della Juve Stabia, con sole 4 presenze da titolare e 12 spezzoni misti?
La fiducia (illusione) che riponete negli ex primavera è davvero ammirevole.
Stupendo pure questo, ecco n’artro fenomeno! La scorsa stagione è stato fermo 169 giorni, praticamente oltre 5 mesi, n’ha mai giocato e oltre alla cifra elevata del cartellino vole 4M de stipendio rispetto all’ uno che prende, senza manco avé messo er naso fuori. Probabilmente sti giocatori vogliono essere trattati da deficienti, voi 4M? Va bene, te ne do 2 adesso e se fai 15 gol e non hai ricadute fisiche li porto a 4M. Basta co sta gente che senza dimostrare nulla, pretende!
capisco il tuo punto di vista, ma purtroppo i deficienti siamo noi che ancora gli andiamo dietro, perchè questi con gli stipendi che prendono si sistemano a vita, e come insegna summerville gliene frega poco della squadra in cui vanno o della carriera. Per molti è un mero lavoro
4ML come Svilar e Malen?
Più di Kone e Ndicka?
con 40 partite scarse nella serie A Olandese?
5 no?
Io sinceramente fossi al posto di D’ Amico, oggi porterei avanti la trattativa con tutti in questo modo: caro Read vuoi 4 milioni a stagione? Perfetto, te li do, ma se a giugno la tua stagione risulta essere deludente per prestazioni, infortuni e cose varie non becchi 1 centesimo! Sei sicuro ora che vuoi 4 milioni?
a sto punto offriamo 30 M e 5 al giocatore , poi quando ci mandano i documenti lì lasciamo un paio di giorni a bagno e poi annunciamo un nuovo esterno….
Adesso dobbiamo fare anche favori al Feyernoord?
Penso che sia arrivato il momento di fare scelte impopolari e a lungo termine
investire i 50 milioni che tutti ci chiedono per la qualunque trattativa e creare nel tempo una cantera giallorossa.. creare i Read i Nusa i Summwrville in casa. Non si può più competere. con queste leghe lestofanti. Oppure rischiare di prendere a prezzi modici semisconisciuti in cui si intravede talento…kvarastella…
esatto, continuo a dirlo!! volete dirmi che nei campionati sudamericani non troviamo un ragazzo giovane che viaggia come una freccia sulle fasce e piedi buoni ? ma dai siamo su scherzi a parte?
fare SCOUTING questo deve fare una squadra come la Roma
puntiamo tutto su Moreira che meglio
Keanu Read, vai da Lina e una garanzia di successi.
Guarda che Lina n’ce sta più!!!
I due giocatori che sono arrivati più i nomi che si sentono sono buoni giocatori ma non alzano il livello della squadra la Champions non è uno scherzo e nemmeno confermare almeno il terzo quarto posto in campionato, come al solito si parte da nomi importanti per poi andare a finire a nomi di terza quarta fascia
No. Ma proprio no.
ma chi lo dice che vuole 4 scusate…e come con nusa che adesso parlano dei famosi rilanci…per me se dicono una marea de sciocchezze…
Un bel terzino sudamericano a cifre piu oneste tipo Wesley ? questo è già fuori portata con le cifre della Premier , niente aste dai , perdiamo solo tempo
Mai e poi mai quell’ingaggio! Ma chi si crede di essere? Il mondo è pieno di terzini e questo lo scorso anno è stato reduce da due infortuni muscolari. Sarà un caso? Andasse a fare l’Europa League in mezzo alla nebbia e alla pioggia. Altro mercenario. Non ne abbiamo bisogno grazie
Vorrebbe andare a giocare nel campionato più importante del mondo e tu lo insulti perché rifiuta un club poco vincente della derelitta serie A.
Esci dal metaverso e guarda la realtà.
Non ho elementi per emettere un giudizio ponderato sulle qualità di Read come può farlo un addetto ai lavori come Saverio ma per quello che può valere un filmato su YouTube il giocatore non mi ha impressionato quanto a tecnica di base.
Mi chiedo solo perché sulla fascia destra per il Gasp potesse andar bene un terzino prettamente difensivo come Celik e non un terzino più offensivo e velocissimo come Saud Abdoulhamid che abbiamo ceduto per pochi milioni.
Infatti è stata una scelta secondo me infelice soprattutto perchè è stato una rivelazione del campionato francese, poi per cosi pochi soldi.
Chi pensa solo ai soldi e non ad essere competitivi e vincere non può essere assolutamente un giocatore della Roma.
questo è scarso pure negli highlights 🥴
Le cifre di questo mercato sono veramente assurde, qui si sta perdendo il senso della realtà e direi del pudore. Noi ci mettiamo del nostro perché “volemo vince” e allora andiamo appresso a queste richieste folli. Fortunatamente abbiamo schivato greenwood e summerville, ma x me è troppo anche quello speso per Castro e per il greco retrocesso. E sarà sempre peggio, di anno in anno è sempre peggio.
Rilancio quanto detto da Vegemite, ti tenevi Saud che ti costava pochissimo a bilancio, è titolare nel Lens secondo in Ligue 1 e farà Champions L., era un’ottima alternativa intanto altro che Celik, Salah E. esterno sx del Marocco ai quarti di finale trattato come una scarpa vecchia ed a sx non hai nessuno, anno scorso Ezzalzouli si poteva prendere a 20-25 (quest’anno partono da 50) però il mister non gli piaceva e voleva Sancho a tutti i costi, io il mister a volte non lo capisco proprio
170 giorni fuori per infortunio lo scorso anno solo tentare di acquistarlo mi sembra un errore….
Purtroppo non reggiamo il confronto con la premier.
Giocatore potenzialmente fortissimo ma deve avere un ingaggio da giovane da potenziale e non può prendere come Malen o più di Castro o Dybala.
Quindi se le cose stanno cosi peschiamo in Italia: Norton Cuffy, Bernasconi
Oppure in Brasile per un nuovo Wesley
Purtroppo dove ci sono le squadre di premier league partiamo battuti in partenza
La vera domanda è.. Ma chi lo sta dicendo che chiede 4 mln?
Generalmente le società prima di fare un offerta ufficiale parlano con L’Entourage.. E vengono a conoscenza delle richieste del calciatore..
Solo a quel punto, si fa l’offerta ufficiale alla società, in questo caso il Feyenord..
Quindi.. O la storia dei 4 mln e un invenzione..
Oppure è intervenuto il Nottingham dietro le quinte promettendo un ingaggio simile..
Questa è l’idea che mi son fatto
Forza Roma
A destra siamo sistemati con Wesley, Rench e Mannini. sistemate e comprate i terzini sinistri, è lì che siamo scoperti (Ruggeri, vice Sala Eddine).
Prendere Nusa e dovevamo prendere anche Oulai….
Non può prendere più di Wesley (2 ml netti).
E considerato il prezzo del cartellino (25 ml) secondo le consuete stime potrebbe al massimo chiederne 2,5.
Ma anch’io rimango dell’idea di Anto.
Non capisco perché il Gasp si ostini a volere un nuovo terzino destro adattando Wesley a sinistra invece di puntare decisamente su un terzino sinistro di qualità.
Boh!
Se la fonte e’ David Rossi a Rete Sport calma che con tanta probabilita’ e’ una cavolata. Poi stiamo parlando di 4M netti o lordi? Entrambi sono tanti per un 20enne.
Sti giocatori pensano sempre che uno piscia dal ginocchio, quindi se Roma ti piace di più, verresti qui a meno soldi?? A buciardo… 4 MLN poi, stai bene ndo stai
2 all’anno e devi anche baciarci i piedi. Altrimenti vai in Inghilterra a giocare per il Nottingham per il 13esimo posto…
Scusate ma che questo voglia 4 mln chi l’ha detto? Come dite? Aaah, ecco!
4 milioni di euro per uno che non si sa neanche chi è? se vuole può venire a fare le righe al campo di Trigoria.
vada in Premier, troverà tutti i soldi di ingaggio che vuole.
tocca trovà uno che viene gratis o a poco…forte ovviamente, che faccia la differenza…innamorato di Roma e della Roma e che non voglia andar mai via.
capisco Summerville a 15 l’anno
ma questo al Nottingham prenderà di più ma nn credo 4 milioni contro 1……E allora se ha un minimo di ambizione Roma e la Roma che è in crescita fra Champions e Stadio….. sarà la logica scelta…..
mi sono documentato, ho visto qualche video e sembra veramente un ottimo terzino ma non mi fiderei a spendere più di 25 per uno dell’eredivisie. Gli olandesi sono imprevedibili. Rimasto scottato dai vari J.Kluivert, Karsdpork ex feyenoord, (non riuscirò mai a scriverlo) Zyech che era il mio preferito prima di floppare al Chelsea dove doveva fare il salto di qualità, Wijnaldum. Se viene bene, altrimenti pazienza, siamo già coperti.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.