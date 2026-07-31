LIVE ORE 22:00 | CONTROFFERTA FEYENOORD, GASP CHIAMA READ

Prosegue la trattativa tra Roma e Feyenoord per Givairo Read. Dopo l’offerta da 25 milioni di euro dei giallorossi, il club olandese ha risposto con una controproposta, illustrando la struttura economica e le modalità di pagamento ritenute necessarie per arrivare all’accordo. I contatti tra le società sono continui. Sullo sfondo resta il Nottingham Forest, che ha ribadito agli agenti del giocatore la volontà di restare in corsa. Intanto, secondo Fabrizio Romano, ci sarebbe stato anche un contatto diretto tra Read e Gian Piero Gasperini. (Fabrizio Romano)

LIVE ORE 14:50 | READ: “PRONTO A NUOVE OPPORTUNITA”

Givairo Read ha commentato così le voci di mercato che lo riguardano: “Non so nemmeno io cosa succederà. In effetti, non credo nemmeno di sapere tutto quello che sta succedendo in questo momento e anche questo è voluto. I miei agenti tengono molte cose lontane da me, così posso mantenere la testa sul calcio e concentrarmi completamente sul mettermi in forma e per la nuova stagione. Vedremo quello che succederà. Se l’opportunità si presenta in un luogo che mi piace, allora sono pronto. Ora sono di nuovo in forma, fisicamente e mentalmente mi sento forte. Il passo successivo è mostrarlo sul campo. Questo è il mio grande obiettivo per questa stagione: restare in forma e giocare bene. Ho sperimentato quanto velocemente le cose possano andare storte nel calcio. Pensi di essere tornato da un infortunio e poi devi fare un passo indietro”. (vi.nl)

LIVE ORE 10:20 | READ, IL NOTTINGHAM RILANCIA E INSIDIA LA ROMA

Non è spianata la strada della Roma per Givairo Read. Dopo l’offerta da 25 milioni di euro presentata al Feyenoord e raccontata nella giornata di ieri da Fabrizio Romano, la trattativa resta aperta e il club giallorosso continua a lavorare per trovare l’intesa definitiva con gli olandesi. Nella notte, infatti, lo stesso Romano ha confermato che l’offerta della Roma non è stata respinta e che i contatti tra le parti proseguono per definire gli ultimi dettagli legati ai bonus e alla valutazione complessiva dell’operazione. La distanza, dunque, non è considerata incolmabile e il dialogo è ancora vivo.

A cambiare lo scenario, però, sono le indiscrezioni rilanciate questa mattina da Rete Sport. Secondo quanto riferito dallo speaker David Rossi, il Nottingham Forest sarebbe tornato con forza sul terzino del Feyenoord, arrivando a pareggiare l’offerta da 25 milioni di euro presentata dalla Roma. Il club inglese, dopo due proposte iniziali respinte dagli olandesi, avrebbe quindi deciso di rilanciare inserendosi nuovamente nella corsa al classe 2006.

Il vero nodo della trattativa, però, potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio. Read, che attualmente percepisce circa un milione di euro a stagione al Feyenoord, avrebbe chiesto un contratto da 4 milioni di euro annui per lasciare Rotterdam. Una cifra che il Nottingham Forest sarebbe disposto a garantire senza particolari problemi, mentre la Roma starebbe riflettendo sulla sostenibilità dell’investimento.

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