LIVE | Read, trattativa continua col Feyenoord: contatti in queste ore, il giocatore ha detto sì

LIVE ORE 13:30 | READ, TRATTATIVA CALDA TRA ROMA E FEYENOORD

La domenica non ferma la trattativa per Givairo Read. Roma e Feyenoord stanno continuando a lavorare anche in queste ore per cercare l’intesa definitiva sul prezzo del terzino olandese, sempre più concreto obiettivo dei giallorossi per la fascia destra.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano in questi minuti, il giocatore è convinto del progetto che gli è stato illustrato dalla Roma e da Gian Piero Gasperini. Il gradimento di Read rappresenta quindi un punto importante nella trattativa, mentre i due club restano impegnati a trovare un accordo sulla valutazione del cartellino.

La pista resta molto calda e i contatti proseguiranno anche nelle prossime ore. La Roma spinge per chiudere e regalare un nuovo rinforzo al tecnico, che ieri ha espressamente richiesto rinforzi nei ruoli chiave: nelle prossime ore sono attesi nuovi sviluppi.

FONTE: Fabrizio Romano