LIVE! – El Aynaoui, Romano: “Trattativa Roma-Lens in fase avanzata”. Insulti al giocatore, il marocchino chiude i commenti sui social

La telenovela non è ancora finita. E nella giornata di oggi sono possibili ulteriori colpi di scena. La trama è legata al nome del prossimo centrocampista che Massara regalerà a Gasperini. In ballo Richard Rios e Neil El Aynaoui.

Nella serata di ieri le indiscrezioni di mercato davano per abbandonata (salvo colpi di scena) la trattativa con il Palmeiras per il colombiano e in chiusura l’accordo con il Lens per il marocchino. Oggi però non tutti credono a questo scenario: quella di Massara potrebbe essere una strategia per “stanare” i brasiliani.

Anche oggi dunque va seguito questo intrigo di mercato: Rios o El Aynaoui, chi sarà alla fine il giocatore che arriverà alla corte di Gasp?

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 12:40 – Neil El Aynaoui ha dovuto disattivare i commenti sotto al suo ultimo post sui social dopo che sono piovuti una serie di messaggi da parte di alcuni tifosi della Roma che lo insultavano e lo invitavano a non venire a Trigoria.

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 12:00 – Fabrizio Romano scrive su X: “Roma e Lens oggi in contatto diretto per l’affare Neil El Aynaoui: passaggi chiave in corso. L’operazione è in fase avanzata con tutte le parti, dopo il sì del giocatore al contratto quinquennale. Il Lens chiede alla Roma di alzare l’offerta per chiudere l’accordo”.

🚨🟡🔴 AS Roma and RC Lens, today in direct contact for Neil El Aynaoui deal key steps. Deal at advanced stages with all parties after player said yes to five year contract. RC Lens ask Roma to improve their bid in order to seal the agreement. pic.twitter.com/TNU3qyZlnn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2025

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – Massara continua a lavorare alla trattativa per portare Richard Rios in giallorosso. Secondo quanto riferito da Il Romanista, i giallorossi avrebbero presentato ieri un’offerta vicina ai 30 milioni, bonus inclusi. Negativa la risposta del Palmeiras, che vuole circa 29 milioni di parte fissa. I giallorossi ritenevano congrua la proposta di ieri e l’intenzione è di non partecipare ad aste.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Secondo il portale del Corriere dello Sport, la Roma oggi tenterà un nuovo rilancio per avere Rios. Diversa la versione del giornalista Matteo Moretto, secondo il quale i giallorossi stanno cercando di chiudere con il Lens per El Aynaoui, e il rilancio sarà fatto per il centrocampista marocchino.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…