LIVE! – Rios o El Aynaoui? Massara gioca su due tavoli. Il Palmeiras chiede 29 milioni di base fissa

La telenovela non è ancora finita. E nella giornata di oggi sono possibili ulteriori colpi di scena. La trama è legata al nome del prossimo centrocampista che Massara regalerà a Gasperini. In ballo Richard Rios e Neil El Aynaoui.

Nella serata di ieri le indiscrezioni di mercato davano per abbandonata (salvo colpi di scena) la trattativa con il Palmeiras per il colombiano e in chiusura l’accordo con il Lens per il marocchino. Oggi però non tutti credono a questo scenario: quella di Massara potrebbe essere una strategia per “stanare” i brasiliani.

Anche oggi dunque va seguito questo intrigo di mercato: Rios o El Aynaoui, chi sarà alla fine il giocatore che arriverà alla corte di Gasp?

ULTIMO AGGIORNAMENTO ORE 11:00 – Massara continua a lavorare alla trattativa per portare Richard Rios in giallorosso. Secondo quanto riferito da Il Romanista, i giallorossi avrebbero presentato ieri un’offerta vicina ai 30 milioni, bonus inclusi. Negativa la risposta del Palmeiras, che vuole circa 29 milioni di parte fissa. I giallorossi ritenevano congrua la proposta di ieri e l’intenzione è di non partecipare ad aste.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Secondo il portale del Corriere dello Sport, la Roma oggi tenterà un nuovo rilancio per avere Rios. Diversa la versione del giornalista Matteo Moretto, secondo il quale i giallorossi stanno cercando di chiudere con il Lens per El Aynaoui, e il rilancio sarà fatto per il centrocampista marocchino.

