(LIVE!) ROMA-ATHLETIC CLUB: 0-0. Traversa interna colpita da Dybala!

AS ROMA NEWS – Andata degli ottavi di finale dell’Europa League per la Roma, che questa sera all’Olimpico ospita i baschi dell’Athletic Club in una partita che si preannuncia vibrante e molto tesa. I giallorossi, in netta ripresa dopo un inizio di stagione tormentato, proveranno a sfruttare al meglio il fattore campo in vista del ritorno. Il Bilbao invece proverà a colpire in ripartenza per portarsi a casa un buon risultato e giocarsi tutto al San Mamès tra una settimana.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

40′ – TRAVERSA ROMA! Dybala servito da Baldanzi scarica un gran sinistro dall’interno dell’aerea che coglie la parte bassa della traversa!

39′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito anche Sannadi per una trattenuta plateale su Baldanzi.

35′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Jaurezigar per un pestone.

33′ – Succede poco in questa fase del match, squadre molto compatte che concedono poco.

22′ – SOSTITUZIONE BILBAO: si fa male Vivian, entra Paredes.

20′ – OCCASIONE MANCATA ROMA! Grande accelerazione di Dovbyk che lascia il diretto avversario sul posto, entra in area, rientra sul destro e al momento di battere in porta scivola e cicca la palla! Che chance fallita!

18′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Yeray che stende Rensch.

15′ – Primo quarto d’ora molto equilibrato, per ora nessuna delle due squadre è riuscita a creare pericoli.

6′ – Dybala infiamma l’Olimpico con una gran giocata, Dovbyk però non capisce in tempo il suo passaggio filtrante.

5′ – Primo tentativo del Bilbao con un colpo di testa di Gomez che termina abbondantemente a lato.

0′ – Fischio di Scharer, comincia Roma-Athletic Club!

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 20:00 – La Roma annuncia ufficialmente il suo schieramento: out a sorpresa Konè e Saelemaekers oltre a Hummels e Pellegrini. Spazio a Rensch, Pisilli e Baldanzi.

Ore 19:55 – Questa la formazione ufficiale dell’Athletic Club: Aggirezabala; De Marcos, Vivian, Alvarez, Yuri; Ruiz De Galerreta, Jaurezigar; Inaki Williams, Gomez, Nico Williams; Sannadi.

Ore 19:45 – Comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport la formazione ufficiale della Roma per la partita di stasera, ecco l’undici giallorosso: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Pisilli, Cristante, Angelino; Dybala, Baldanzi, Dovbyk.

Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio, cancelli appena aperti all’Olimpico. Cielo sereno sopra la Capitale. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma dubbi legati principalmente alle presenze di Hummels e Pellegrini, col capitano che dovrebbe finire in panchina.

ROMA-ATHLETIC CLUB, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Pisilli, Cristante, Angelino; Dybala, Baldanzi, Dovbyk. All.: Ranieri.

A disp.: Gollini, De Marzi, Pellegrini, Saud, Shomurodov, Hummels, Koné, Soulé, Nelsson, Saelemaekers, Sangaré, El Shaarawy.

ATHLETIC CLUB (4-2-3-1): Aggirezabala; De Marcos, Vivian, Alvarez, Yuri; Ruiz De Galerreta, Jaurezigar; Inaki Williams, Gomez, Nico Williams; Sannadi. All.: Valverde.

A disp.: Unai Simon, Gorosabel, Paredes, Vesga, Berenguer, Sancet, Guruzeta, Unai Nunez, Inigo Lekue, Prados, Peio Canales, Adama Boiro.

ARBITRO: Scharer (Svizzera). ASSISTENTI: De Almeida-Erni. IV UFFICIALE: Tschudi. VAR: San. AVAR: Dankert (Germania).

Giallorossi.net – Andrea Fiorini