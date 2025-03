(LIVE!) ROMA-CAGLIARI: 0-0. Al via il secondo tempo, non ci sono cambi all’intervallo

AS ROMA NEWS – Dopo la dolorosa eliminazione dall’Europa League, la Roma concentra tutte le sue energie sul campionato. Dieci partite alla fine della stagione, il rush finale per entrare in Europa comincia dalla partita di oggi contro il Cagliari. I sardi sono in piena lotta salvezza, ma i giallorossi devono sfruttare gli scontri diretti della giornata per fare un altro passo in avanti in classifica.

LA CRONACA DIRETTA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

47′ – La Roma ora sembra schierata con un 4-2-3-1 con Saelemaekers che è passato a sinistra, nei tre dietro a Dovbyk, insieme a Baldanzi e Soulè.

46′ – Al via la ripresa. Nessun cambio all’intervallo.

PRIMO TEMPO

45’+1′ – INTERVALLO. Brutto primo tempo: per ora Roma-Cagliari è zero a zero. Poche occasioni, ritmi blandi, partita noiosa. L’unica vera chance è arrivata su azione d’angolo, con Mancini che ha calciato bene di destro mandando di poco a lato. Per il resto tanti sbadigli.

45′ – Un minuto di recupero.

44′ – OCCASIONE CAGLIARI: Zortea lanciato da Prati entra in area tutto spostato a destra e calcia potente verso la porta, fortunatamente non inquadrando la porta.

43′ – OCCASIONE ROMA! Angolo di Soulè che trova Dovbyk in area, il colpo di testa dell’ucraino non è preciso e sfila sul fondo. Poteva fare di meglio.

40′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Obert per un intervento falloso su Mancini.

36′ – ROMA PERICOLOSA: cross di Soulè per la testa di Dovbyk, la girata aerea dell’ucraino termina di poco a lato.

30′ – OCCASIONE ROMA! Angolo di Paredes dalla destra, palla che filtra in area e Mancini calcia benissimo al volo: conclusione potente, leggermente deviata, la palla esce di poco a lato!

27′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Viola che trattiene Angelino mentre si accingeva ad accelerare la rimessa laterale.

25′ – Regge il muro del Cagliari, schierato molto compatto dietro la linea della palla. La Roma fatica a trovare gli spazi giusti.

15′ – ROMA PERICOLOSA: Dovbyk trova spazio sulla trequarti, avanza, non ha compagni da servire e allora prova a battere in porta di potenza, la palla esce non di molto sopra la traversa.

15′ – Dopo un buon avvio, ora la Roma ha abbassato un po’ troppo i ritmi.

8′ – Scontro duro tra Luperto e Caprile in area dopo un lancio di Paredes, i due restano a terra.

5′ – Roma che prova a scalfire subito il muro dei sardi con combinazioni palla a terra in velocità.

0′ – Fischia Piccinini, comincia Roma-Cagliari!

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 15:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare con un tweet: spazio a Rensch, tornano Konè e Saelemaekers, sulla trequarti Soulè e Baldanzi, in attacco c’è Dovbyk.

Ore 14:55 – Questa la formazione ufficiale del Cagliari: Caprile; Mina, Luperto, Palomino; Zortea, Adopo, Prati, Deiola, Obert; Viola; Piccoli.

Ore 14:45 – Angelo Mangiante di Sky Sport comunica in anteprima la formazione ufficiale della Roma per la gara di oggi pomeriggio contro il Cagliari, ecco l’undici giallorosso: Svilar, Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulè, Baldanzi; Dovbyk.

Ore 14:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo variabile sopra la Capitale, ma non dovrebbe piovere durante il match. Tra poco le formazioni ufficiali, da sciogliere ballottaggi in ogni zona del campo in casa Roma. Out Pellegrini per febbre.

ROMA-CAGLIARI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Soulè, Baldanzi; Dovbyk. All.: Ranieri.

A disp.: Gollini, Marcaccini, Abdulhamid, Hummels, Nelsson, Salah-Eddine, Cristante, Gourna-Douath, Pisilli, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov.

CAGLIARI (3-5-1-1): Caprile; Mina, Luperto, Palomino; Zortea, Adopo, Prati, Deiola, Obert; Viola; Piccoli. All. Nicola.

A disp.: Iliev, Sherri, Augello, Marin, Jankto, Makoumbou, Pavoletti, Cogoni, Gaetano, Kingstone, Felici.

Arbitro: Piccinini. Assistenti: Rossi. Di Gioia. IV Uomo: Feliciani. Var: Pezzuto. Avar: Abisso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini