LIVE | Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali: chance per Koulierakis, Castro titolare

Turno infrasettimanale allo Stadio Olimpico, dove questa sera la Roma di Gian Piero Gasperini ospita il Cagliari di Fabio Pisacane nella nona giornata di Serie A. I giallorossi tornano davanti al proprio pubblico dopo il pirotecnico 3-3 conquistato sul campo del Napoli e cercano tre punti importanti per restare agganciati alle primissime posizioni della classifica.

Gasperini dovrebbe approfittare dell’impegno ravvicinato per cambiare qualcosa nell’undici iniziale. Dybala va verso il ritorno tra i convocati ma dovrebbe partire dalla panchina, mentre restano indisponibili Svilar, Koné e Pellegrini. Nel Cagliari non ci sarà Winks, fermato dalla lombalgia, mentre torna a disposizione Trepy. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Roma-Cagliari, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:50 | La Roma ufficializza il suo schieramento anti-Cagliari: Gasperini sorprende ancora e tiene fuori sia Mora che Malen, in attacco Castro con Cristante e Soulè a supporto. In difesa chance per Koulierakis, a destra c’è Lulli con Wesley in panchina.

La nostra formazione per #RomaCagliari 🐺 #ASRoma https://t.co/1Fg1p1PgX3 — AS Roma (@OfficialASRoma) October 27, 2026

Ore 19:45 | Questa la formazione ufficiale del Cagliari: Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert, Sugawara; Adopo, Romano, Deiola; Fadera, Nzola.

Ore 19:40 | Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Gollini; Mancini, Ndicka, Koulierakis; Lulli, Cristante, De Roon, Molina; Soulé, Pisilli; Castro.

Ore 19:15 | Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe giocare Koulierakis dal 1′ minuto ma la vera sorpresa sarebbe Castro titolare al posto di Malen. Tra poco le formazioni ufficiali.

Ore 18:45 | Due ore al fischio d’inizio. Sale l’attesa allo Stadio Olimpico per Roma-Cagliari. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini sembra orientato a cambiare diversi uomini rispetto alla trasferta di Napoli: in difesa possibile occasione dal primo minuto per Ghilardi e Balerdi, mentre sulle fasce dovrebbero agire Lulli e Molina. Davanti Soulé e Rodrigo Mora sono favoriti alle spalle di Malen.

ROMA-CAGLIARI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Koulierakis; Lulli, Cristante, De Roon, Molina; Soulé, Pisilli; Castro.

A disp.: Vasquez, De Marzi, Hermoso, Balerdi, Wesley, Rensch, Ghilardi, Di Nunzio, Mora, Camara, Malen.

All.: Gian Piero Gasperini.

CAGLIARI (5-3-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert, Sugawara; Adopo, Romano, Deiola; Fadera, Nzola. All.: Fabio Pisacane.

A disp.: Sherri, Radunovic, Kofler, Aurelio, Fazzini, Ciervo, Gagliardini, Liteta, Sulev, Massolin, Kevin Carlos, Trepy, Mendy, Maldini.

All.: Fabio Pisacane.

Arbitro: Feliciani (Teramo).

Assistenti: Zingarelli-Fontani.

IV ufficiale: Mariani.

Var: Ghersini.

Ass. Var: Camplone.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini