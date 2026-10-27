LIVE | Roma-Cagliari, le probabili formazioni: Lulli favorito su Wesley, chance per Balerdi e Mora

Turno infrasettimanale allo Stadio Olimpico, dove questa sera la Roma di Gian Piero Gasperini ospita il Cagliari di Fabio Pisacane nella nona giornata di Serie A. I giallorossi tornano davanti al proprio pubblico dopo il pirotecnico 3-3 conquistato sul campo del Napoli e cercano tre punti importanti per restare agganciati alle primissime posizioni della classifica.
Gasperini dovrebbe approfittare dell’impegno ravvicinato per cambiare qualcosa nell’undici iniziale. Dybala va verso il ritorno tra i convocati ma dovrebbe partire dalla panchina, mentre restano indisponibili Svilar, Koné e Pellegrini. Nel Cagliari non ci sarà Winks, fermato dalla lombalgia, mentre torna a disposizione Trepy. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Roma-Cagliari, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.
IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 18:45 | Due ore al fischio d’inizio. Sale l’attesa allo Stadio Olimpico per Roma-Cagliari. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini sembra orientato a cambiare diversi uomini rispetto alla trasferta di Napoli: in difesa possibile occasione dal primo minuto per Ghilardi e Balerdi, mentre sulle fasce dovrebbero agire Lulli e Molina. Davanti Soulé e Rodrigo Mora sono favoriti alle spalle di Malen.
ROMA-CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen.
A disp.: Vasquez, De Marzi, Hermoso, Mancini, Wesley, Rensch, Koulierakis, Di Nunzio, De Roon, Camara, Castro.
All.: Gian Piero Gasperini.
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Sugawara, Mina, Rodríguez, Obert; Romano, Deiola; Adopo, Maldini, Fazzini; Mendy.
A disp.: Sherri, Radunović, Kofler, Zé Pedro, Aurelio, Liteta, Sulev, Massolin, Gagliardini, Trepy, Kevin Carlos, Nzola, Fadera, Ciervo.
All.: Fabio Pisacane.
Arbitro: Feliciani (Teramo).
Assistenti: Zingarelli-Fontani.
IV ufficiale: Mariani.
Var: Ghersini.
Ass. Var: Camplone.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini