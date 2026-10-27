LIVE | Roma-Cagliari, le probabili formazioni: Lulli favorito su Wesley, chance per Balerdi e Mora

Turno infrasettimanale allo Stadio Olimpico, dove questa sera la Roma di Gian Piero Gasperini ospita il Cagliari di Fabio Pisacane nella nona giornata di Serie A. I giallorossi tornano davanti al proprio pubblico dopo il pirotecnico 3-3 conquistato sul campo del Napoli e cercano tre punti importanti per restare agganciati alle primissime posizioni della classifica.

Gasperini dovrebbe approfittare dell’impegno ravvicinato per cambiare qualcosa nell’undici iniziale. Dybala va verso il ritorno tra i convocati ma dovrebbe partire dalla panchina, mentre restano indisponibili Svilar, Koné e Pellegrini. Nel Cagliari non ci sarà Winks, fermato dalla lombalgia, mentre torna a disposizione Trepy. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Roma-Cagliari, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 18:45 | Due ore al fischio d’inizio. Sale l’attesa allo Stadio Olimpico per Roma-Cagliari. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini sembra orientato a cambiare diversi uomini rispetto alla trasferta di Napoli: in difesa possibile occasione dal primo minuto per Ghilardi e Balerdi, mentre sulle fasce dovrebbero agire Lulli e Molina. Davanti Soulé e Rodrigo Mora sono favoriti alle spalle di Malen.

ROMA-CAGLIARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen.

A disp.: Vasquez, De Marzi, Hermoso, Mancini, Wesley, Rensch, Koulierakis, Di Nunzio, De Roon, Camara, Castro.

All.: Gian Piero Gasperini.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Sugawara, Mina, Rodríguez, Obert; Romano, Deiola; Adopo, Maldini, Fazzini; Mendy.

A disp.: Sherri, Radunović, Kofler, Zé Pedro, Aurelio, Liteta, Sulev, Massolin, Gagliardini, Trepy, Kevin Carlos, Nzola, Fadera, Ciervo.

All.: Fabio Pisacane.

Arbitro: Feliciani (Teramo).

Assistenti: Zingarelli-Fontani.

IV ufficiale: Mariani.

Var: Ghersini.

Ass. Var: Camplone.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini