ROMA-CASA PIA: 1-0 (34′ El Shaarawy). Vittoria di misura contro i portoghesi. Problemi per Pellegrini e Smalling

AS ROMA NEWS – Dopo la figuraccia contro il Cadice, la Roma torna in campo nella seconda amichevole di questo mini ritiro in Algarve.

Stavolta i giallorossi affronteranno i portoghesi del Casa Pia, formazione che occupa attualmente la quinta posizione del proprio campionato.

Mourinho spera di avere risposte ben diverse dalla squadra, apparsa nervosa e in ritardo di condizione. Vi lasciamo al racconto del match amichevole con la consueta diretta testuale.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

92′ – Finisce qui: la Roma batte il Casa Pia col punteggio di uno a zero. Dopo un discreto primo tempo, nella ripresa regnano gli sbadigli. Da valutare sia Pellegrini che Smalling, con l’inglese che ha accusato dei problemi nel finale di partita.

90′ – Due minuti di recupero.

83′ – Conclusione di Clayton dalla distanza, palla alle stelle.

78′ – CAMBIO ROMA: dentro Shomurodov, fuori uno stremato Zaniolo.

65′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Spinazzola e Abraham, fuori Zalewski ed El Shaarawy.

65′ – Ammonito Godwin per gioco a dir poco scorretto nei confronti di Kumbulla.

62′ – Conclusione potente di Soares dalla distanza, attento Svilar in presa bassa non semplicissima.

60′ – Ritmi più bassi in questa ripresa, con la Roma che non è riuscita a creare altre possibili palle gol. Il Casa Pia continua a non essere pericolosa dalle parti di Svilar.

46′ – Si riparte, nella Roma dentro Kumbulla al posto di Mancini.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo, Roma avanti uno a zero: segna El Shaarawy, ma i giallorossi hanno creato una serie enorme di palle gol. Casa Pia invece mai pericoloso. Da segnalare un problema per Pellegrini, che è uscito dal campo.

44′ – OCCASIONE ROMA! Lancio di Cristante per El Shaarawy che stavolta scappa a destra, palla in mezzo per Zaniolo che in precario equilibrio calcia col destro, super parata del portiere in angolo!

34′ – GOL DELLA ROMA! Stavola El Shaarawy non sbaglia! Il Faraone si accentra in area, va all’uno contro uno e poi con un destro sul secondo palo batte il portiere, non perfetto nell’occasione.

34′ – Conclusione di Romario Baro dalla distanza, palla alta.

32′ – CAMBIO ROMA: problema per Pellegrini, che deve uscire. Dentro Matic.

27′ – El Shaarawy ritarda il passaggio in profondità per Zaniolo, che si era lanciato bene in porta. Il 22 finisce in fuorigioco e si arrabbia, calciando la palla verso la porta.

24′ – OCCASIONE ROMA! Zalewski, molto attivo, mette uni bel cross basso a centro area su cui arriva in scivolata Zaniolo, la deviazione però è troppo leggera e la palla sfila fuori dall’area.

22′ – Roma sicuramente più brillante e incisiva della precedente uscita contro il Cadice, ma solita dose enorme di palle gol sprecate.

19′ – OCCASIONE ROMA! Ancora El Shaarawy, servito a centro area da Pellegrini, che sciupa una palla gol ghiottissima calciando alto

16′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy ruba palla al difensore e si invola in area, il Faraone calcia in porta da ottima posizione mandando a lato di poco. Si lamenta Pellegrini che, tutto solo, si trovava a centro area.

9′ – GOL ANNULLATO ALLA ROMA: punizione di Pellegrini a centro area, Ibanez stacca di testa e la manda all’angolino, ma l’arbitro non convalida per sospetto fuorigioco.

7′ – Conclusione insidiosa di Rafael Martins che termina di poco a lato, ma Svilar era sulla traiettoria.

3′ – OCCASIONE ROMA: Bove recupera un bel pallone a centrocampo, Zaniolo serve Pellegrini che innesca El Shaarawy, il cross del Faraone a centro area non trova l’ultima decisiva deviazione!

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia il match!

ROMA-CASA PIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Bove, Cristante, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo.

A disp.: Boer, Kumbulla, Viña, Karsdorp, Spinazzola, Matic, Camara, Abraham, Shomurodov, Volpato.

All.: Mourinho.

CASA PIA: João Bravim; João Nunes, Lelo, Neto, Diogo Pinto, Rafael Martins, Vasco Fernandes, Romario Baro, Zolotic, Taira, Lucas Soares.

A disp.: Ricardo Batista, Fereira, Leo Bolgado, Poloni, Godwin, Carnejy, Kuni, Fernando Varela, Cuca, Vitó, Rogerio Fernandes, Yan Eteki, Clayton.

All.: Filipe Martins.

Arbitro: Ricardo Baixinho. Assistenti: Marcio Azevedo – Ricardo Carreira. IV uomo: Pedro Viegas.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini