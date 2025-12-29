LIVE! ROMA-GENOA, le formazioni ufficiali: spazio a Ferguson e Dybala, ok Hermoso

All’Olimpico non è una notte qualunque. Roma-Genoa chiude il 2025 giallorosso e lo fa con il peso dei punti che scottano. La squadra di Gasperini arriva all’appuntamento fuori dalla zona Champions per la prima volta dopo mesi: vincere non è un’opzione, è una necessità.
Emergono assenze, emergono dubbi, ma non alibi. Davanti, ancora una volta, tocca a Dybala guidare un attacco in emergenza; di fronte, il Genoa di De Rossi, grande ex di turno pronto a non fare sconti. Fischio d’inizio alle 20:45, qui il nostro live minuto per minuto per vivere insieme le emozioni di questa sfida.
GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALLO STADIO OLIMPICO
Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: gioca Ferguson con Dybala e Soulè a sostegno, in difesa Hermoso stringe i denti e parte dall’inizio con Ziolkowski e Mancini.
La nostra formazione per #RomaGenoa 🐺#ASRoma pic.twitter.com/IZDoPesHHj
— AS Roma (@OfficialASRoma) December 29, 2025
Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale del Genoa: Sommariva; Ostigaard, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Ekuban, Vitinha.
Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.
Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Fa molto freddo sulla Capitale, il cielo è sereno. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazione dei due tecnici: nella Roma si va verso Ferguson dal 1′ con Dybala e Soulè a sostegno.
ROMA-GENOA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All.: Gasperini.
A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Dovbyk, Tsimikas, Romano, Pisilli, Mirra, Ghilardi, El Shaarawy.
GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigaard, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Ekuban, Vitinha. All.: De Rossi.
A disp.: –
Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi).
Assistenti: Costanzo – Dei Giudici.
IV uomo: Dionisi.
VAR: Prontera.
AVAR: Manganiello.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
eppure non so darei pe sapere ghilardi che cosa ha fatto
Forza mia grande Roma!!
Daje Ferguson! Deve giocare!!!
FORZA ROMA!!!!!
ecco, finalmente: Dybala, Soule, Ferguson, se tutti in palla, è la cosa più sensata
Attenzione a Malinovskyi e alle sue punizioni che mi ricordo bene quando era all’Atalanta. Per il resto direi che oltre al naturale pronostico favorevole, bisogna comunque stare in campana a queste partite-trappolone dove tutto sembra scontato ma in realtà non lo è, sopratutto per ciò che riguarda la nostra ben nota difficoltà nel fare gol…
Spero che Ferguson faccia una doppietta per evitare che si prenda Zirkzee, che costa tanto e non serve a niente.
Sbrigamo ‘a “pratica” Danielino De Rossi (augurandole ‘na tranquillissima sarvezza) e pijamose ‘sti tre punti fondamentali. Stasera vojo vede’ Evandro l’irlandese che segna o, quantomeno, che dà er fritto come se deve! DAJE ROMA DAJEEEEEE 💪💪💪👊👊👊🌶🌶🌶💛❤️💛❤️💛❤️
Spero che Ferguson faccia doppietta e che si compri Zirkzee comunque perché voglio una Roma forte e quindi con Zirkzee siamo sicuramente più forti.
Squadra che ha un senso logico. Poi ci giochiamo uno scontro diretto,e mi metti tre nani in attacco…. mahh
al contrario dell’ultima volta (e sempre con il caveat che di pallone ci capisco il giusto, cioè poco…) questa formazione mi sembra la migliore che si possa schierare a questo punto.
FORZA ROMA!!!
