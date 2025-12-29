LIVE! ROMA-GENOA, le formazioni ufficiali: spazio a Ferguson e Dybala, ok Hermoso

All’Olimpico non è una notte qualunque. Roma-Genoa chiude il 2025 giallorosso e lo fa con il peso dei punti che scottano. La squadra di Gasperini arriva all’appuntamento fuori dalla zona Champions per la prima volta dopo mesi: vincere non è un’opzione, è una necessità.

Emergono assenze, emergono dubbi, ma non alibi. Davanti, ancora una volta, tocca a Dybala guidare un attacco in emergenza; di fronte, il Genoa di De Rossi, grande ex di turno pronto a non fare sconti. Fischio d’inizio alle 20:45, qui il nostro live minuto per minuto per vivere insieme le emozioni di questa sfida.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALLO STADIO OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: gioca Ferguson con Dybala e Soulè a sostegno, in difesa Hermoso stringe i denti e parte dall’inizio con Ziolkowski e Mancini.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale del Genoa: Sommariva; Ostigaard, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Ekuban, Vitinha.

Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Fa molto freddo sulla Capitale, il cielo è sereno. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazione dei due tecnici: nella Roma si va verso Ferguson dal 1′ con Dybala e Soulè a sostegno.

ROMA-GENOA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All.: Gasperini.

A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Dovbyk, Tsimikas, Romano, Pisilli, Mirra, Ghilardi, El Shaarawy.

GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigaard, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Ekuban, Vitinha. All.: De Rossi.

A disp.: –

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi).

Assistenti: Costanzo – Dei Giudici.

IV uomo: Dionisi.

VAR: Prontera.

AVAR: Manganiello.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini