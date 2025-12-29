LIVE! ROMA-GENOA, le formazioni ufficiali: spazio a Ferguson e Dybala, ok Hermoso

10
73

All’Olimpico non è una notte qualunque. Roma-Genoa chiude il 2025 giallorosso e lo fa con il peso dei punti che scottano. La squadra di Gasperini arriva all’appuntamento fuori dalla zona Champions per la prima volta dopo mesi: vincere non è un’opzione, è una necessità.

Emergono assenze, emergono dubbi, ma non alibi. Davanti, ancora una volta, tocca a Dybala guidare un attacco in emergenza; di fronte, il Genoa di De Rossi, grande ex di turno pronto a non fare sconti. Fischio d’inizio alle 20:45, qui il nostro live minuto per minuto per vivere insieme le emozioni di questa sfida.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALLO STADIO OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo undici titolare: gioca Ferguson con Dybala e Soulè a sostegno, in difesa Hermoso stringe i denti e parte dall’inizio con Ziolkowski e Mancini.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale del Genoa: Sommariva; Ostigaard, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Ekuban, Vitinha.

Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson.

Ore 18:45Due ore esatte al fischio d’inizio. Fa molto freddo sulla Capitale, il cielo è sereno. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazione dei due tecnici: nella Roma si va verso Ferguson dal 1′ con Dybala e Soulè a sostegno.

ROMA-GENOA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All.: Gasperini.
A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Dovbyk, Tsimikas, Romano, Pisilli, Mirra, Ghilardi, El Shaarawy.

GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigaard, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Ekuban, Vitinha. All.: De Rossi.
A disp.: –

Arbitro: Marco Di Bello (Brindisi).
Assistenti: Costanzo – Dei Giudici.
IV uomo: Dionisi.
VAR: Prontera.
AVAR: Manganiello.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
Articolo precedenteLookman: “Non sono arrabbiato con Gasperini, è allenatore vincente e a Roma può farlo”

10 Commenti

  5. Attenzione a Malinovskyi e alle sue punizioni che mi ricordo bene quando era all’Atalanta. Per il resto direi che oltre al naturale pronostico favorevole, bisogna comunque stare in campana a queste partite-trappolone dove tutto sembra scontato ma in realtà non lo è, sopratutto per ciò che riguarda la nostra ben nota difficoltà nel fare gol…

  7. Sbrigamo ‘a “pratica” Danielino De Rossi (augurandole ‘na tranquillissima sarvezza) e pijamose ‘sti tre punti fondamentali. Stasera vojo vede’ Evandro l’irlandese che segna o, quantomeno, che dà er fritto come se deve! DAJE ROMA DAJEEEEEE 💪💪💪👊👊👊🌶🌶🌶💛❤️💛❤️💛❤️

  8. Spero che Ferguson faccia doppietta e che si compri Zirkzee comunque perché voglio una Roma forte e quindi con Zirkzee siamo sicuramente più forti.

  10. al contrario dell’ultima volta (e sempre con il caveat che di pallone ci capisco il giusto, cioè poco…) questa formazione mi sembra la migliore che si possa schierare a questo punto.
    FORZA ROMA!!!

  11. ATTENZIONE: La moderazione dei commenti è ora più rigorosa.
    Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome