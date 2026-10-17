LIVE | Roma-Genoa, le probabili formazioni: Mora e Balerdi dal 1′, Mancini verso la panchina

La Roma torna subito in campo dopo la notte amara di Champions League contro il Real Madrid. Questa sera allo Stadio Olimpico i giallorossi di Gian Piero Gasperini affrontano il Genoa di Daniele De Rossi nella settima giornata di Serie A, in una sfida dal forte peso tecnico ed emotivo.
La Roma cerca una vittoria che in campionato manca dalla trasferta di Torino, mentre il Genoa arriva nella Capitale rinfrancato dal successo ottenuto contro la Fiorentina. Riflettori inevitabilmente puntati anche sul ritorno all’Olimpico di Daniele De Rossi, stavolta da allenatore avversario. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Roma-Genoa, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.
IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 18:30 | Poco più di due ore al fischio d’inizio. Sale l’attesa allo Stadio Olimpico per Roma-Genoa. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini deve fare i conti con un’emergenza importante: fuori Svilar, Cristante, Koné e Dybala, mentre Malen è squalificato. Davanti è pronto Castro, sostenuto da Soulé e Rodrigo Mora, che partirà titolare. A centrocampo spazio alla coppia De Roon-Pisilli. In difesa Mancini farà posto a Balerdi.
ROMA-GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Pisilli, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Castro.
A disp.: Vasquez, De Marzi, Rensch, Ghilardi, Mancini, Koulierakis, Molina, Di Nunzio, Pellegrini, Paratici, Arena, Camara.
All.: Gian Piero Gasperini.
GENOA (4-4-1-1): Bijlow; Ehizibue, Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Traoré, Frendrup, El Shaarawy; Messias; Osmajic.
A disp.: Stolz, Sommariva, Drameh, Marcandalli, Puczka, Mitaj, Sabelli, Wiafe, Meichtry, Amorim, Baldanzi, Robinho Jr.
All.: Daniele De Rossi.
Arbitro: Abisso.
Assistenti: Tegoni-Miniutti.
IV ufficiale: Collu.
Var: Pairetto.
Ass. Var: Massimi.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini
non mi sembra eccessivo pretendere i 3 punti 💛❤️
Mancini e Di Nunzio le alternative a De Roon e Pisilli
Daje Lupi! Nun famo scherzi!
Gioca Pellegrini al posto di Mora.
Strano vedere Baldanzi in panchina, non é più un top player (definizione di DDR) 😆
Cortissimi a centrocampo e in attacco dove praticamente solo Pellegrini è un cambio all’altezza, gli altri sono primavera. Il Napoli ha perso contro il Venezia , certo il Napoli non è la Roma di quest’anno,ma la champions lascia scorie e non sono tanto preoccupato di quelli che non ci sono ( tento non ci sono) ma di quelli che ci sono tipo Ndikta, Hermoso, Wesley, Soulè che mercoledì si sono spremuti e che stasera sarenno determinanti per superare il genoa.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.