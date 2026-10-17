LIVE | Roma-Genoa, le probabili formazioni: Mora e Balerdi dal 1′, Mancini verso la panchina

La Roma torna subito in campo dopo la notte amara di Champions League contro il Real Madrid. Questa sera allo Stadio Olimpico i giallorossi di Gian Piero Gasperini affrontano il Genoa di Daniele De Rossi nella settima giornata di Serie A, in una sfida dal forte peso tecnico ed emotivo.

La Roma cerca una vittoria che in campionato manca dalla trasferta di Torino, mentre il Genoa arriva nella Capitale rinfrancato dal successo ottenuto contro la Fiorentina. Riflettori inevitabilmente puntati anche sul ritorno all’Olimpico di Daniele De Rossi, stavolta da allenatore avversario. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Roma-Genoa, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 18:30 | Poco più di due ore al fischio d’inizio. Sale l’attesa allo Stadio Olimpico per Roma-Genoa. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini deve fare i conti con un’emergenza importante: fuori Svilar, Cristante, Koné e Dybala, mentre Malen è squalificato. Davanti è pronto Castro, sostenuto da Soulé e Rodrigo Mora, che partirà titolare. A centrocampo spazio alla coppia De Roon-Pisilli. In difesa Mancini farà posto a Balerdi.

ROMA-GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Pisilli, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Castro.

A disp.: Vasquez, De Marzi, Rensch, Ghilardi, Mancini, Koulierakis, Molina, Di Nunzio, Pellegrini, Paratici, Arena, Camara.

All.: Gian Piero Gasperini.

GENOA (4-4-1-1): Bijlow; Ehizibue, Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Traoré, Frendrup, El Shaarawy; Messias; Osmajic.

A disp.: Stolz, Sommariva, Drameh, Marcandalli, Puczka, Mitaj, Sabelli, Wiafe, Meichtry, Amorim, Baldanzi, Robinho Jr.

All.: Daniele De Rossi.

Arbitro: Abisso.

Assistenti: Tegoni-Miniutti.

IV ufficiale: Collu.

Var: Pairetto.

Ass. Var: Massimi.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini