LIVE | Roma-Genoa 0-0. Soulè calcia troppo centrale, blocca Bijlow!

La Roma torna subito in campo dopo la notte amara di Champions League contro il Real Madrid. Questa sera allo Stadio Olimpico i giallorossi di Gian Piero Gasperini affrontano il Genoa di Daniele De Rossi nella settima giornata di Serie A, in una sfida dal forte peso tecnico ed emotivo.
La Roma cerca una vittoria che in campionato manca dalla trasferta di Torino, mentre il Genoa arriva nella Capitale rinfrancato dal successo ottenuto contro la Fiorentina. Riflettori inevitabilmente puntati anche sul ritorno all’Olimpico di Daniele De Rossi, stavolta da allenatore avversario. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Roma-Genoa, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.
LA CRONACA DEL MATCH
PRIMO TEMPO
18′ – Roma pericolosa: Soulè ha spazio per calciare dal limite ma il suo sinistro è troppo centrale!
8′ – Occasione Genoa: El Shaarawy trova spazio in area e calcia, palla deviata che colpisce l’esterno della rete.
5′ – Primi cinque minuti a ritmi bassi. La Roma deve ancora prendere le misure a un Genoa molto compatto.
0′ – Fischio di Abisso, comincia Roma-Genoa!
IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 19:55 | La Roma ufficializza il suo schieramento ufficiale: Gasp cambia tanto e schiera Balerdi e Koulierakis in difesa, Lulli e Rensch sugli esterni, Moura, Soulè e Castro in attacco.
La nostra formazione per #RomaGenoa 🐺
#ASRoma https://t.co/hT7fDo9yU8
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 17, 2026
Ore 19:50 | Questa la formazione ufficiale del Genoa: Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez, Ellertsson, Wiafe, Frendrup, Puczka, Messias, El Shaarawy, Osmajic.
Ore 19:40 | Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Gollini; Balerdi, Ndicka, Koulierakis; Lulli, Pisilli, De Roon, Rensch; Soulé, Mora; Castro.
Ore 18:30 | Poco più di due ore al fischio d’inizio. Sale l’attesa allo Stadio Olimpico per Roma-Genoa. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini deve fare i conti con un’emergenza importante: fuori Svilar, Cristante, Koné e Dybala, mentre Malen è squalificato. Davanti è pronto Castro, sostenuto da Soulé e Rodrigo Mora, che partirà titolare. A centrocampo spazio alla coppia De Roon-Pisilli. In difesa Mancini farà posto a Balerdi.
ROMA-GENOA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Balerdi, Ndicka, Koulierakis; Lulli, Pisilli, De Roon, Rensch; Soulé, Mora; Castro.
A disp.: Vasquez, De Marzi, Rensch, Ghilardi, Mancini, Hermoso, Molina, Di Nunzio, Pellegrini, Paratici, Arena, Camara.
All.: Gian Piero Gasperini.
GENOA (4-3-1-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vasquez, Ellertsson, Wiafe, Frendrup, Puczka, Messias, El Shaarawy, Osmajic.
A disp.: Sommariva, Stolz, Otoa, Drameh, Mitaj, Sabelli, Klisys, Amorim, Baldanzi, Traoré, Vaz, Vitinha, Robinho Jr.
All.: Daniele De Rossi.
Arbitro: Abisso.
Assistenti: Tegoni-Miniutti.
IV ufficiale: Collu.
Var: Pairetto.
Ass. Var: Massimi.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini
non mi sembra eccessivo pretendere i 3 punti 💛❤️
Mancini e Di Nunzio le alternative a De Roon e Pisilli
Daje Lupi! Nun famo scherzi!
Gioca Pellegrini al posto di Mora.
Strano vedere Baldanzi in panchina, non é più un top player (definizione di DDR) 😆
non ti piace propio che la roma vinca
Cortissimi a centrocampo e in attacco dove praticamente solo Pellegrini è un cambio all’altezza, gli altri sono primavera. Il Napoli ha perso contro il Venezia , certo il Napoli non è la Roma di quest’anno,ma la champions lascia scorie e non sono tanto preoccupato di quelli che non ci sono ( tento non ci sono) ma di quelli che ci sono tipo Ndikta, Hermoso, Wesley, Soulè che mercoledì si sono spremuti e che stasera sarenno determinanti per superare il genoa.
scorie??? e l’Inter …..?? quali scorie se non hai la rosa ad l top forse …altrimenti …..
pellegrini all altezza?
ammazza li hai battezzati oh 🤣🤣
Bene, queste sono le partite per far giocare chi non è mai entrato o quasi. Ed è anche modo per dire al greco “ tranquillo, hai fatto schifo ma oggi farai bene”. Rensch se lo merita.
E oggi Castro bollerà. E forse anche il piccolo portoghese!
Turn over troppo esagerato secondo me, però Gasp avrà le sue ragioni…
🤞incrociamo le dita e daje Roma
L’attacco ufficiale mi piace: tutta gente che sulla carta può segnare.
In difesa stessi cambi che ci sono costati la partita col Real… come dire “io non sbaglio mai”… non ci siamo
è come dire è capitato ma non sono scarsi e oggi lo dimostrano
basta che almeno stasera non ripresenti pellegrini
squadra modesta
Soulè Mora Castro era ciò che volevo vedere!
Questi titolari dovranno bastare!
La verità è questa.
Il greco ha bucato l’entrata col Real, può capitare, mi rode, ma può capitare.
Ma ha iniziato a mettere minutaggio in nazionale (migliore in campo contro la Germania!!!).
Deve mettere in campo le sue doti.
Tournover giusto e necessario.
La Roma (oltre l’Inter, per rosa top..) può permettersi tutti questi cambi, perché Gasp li allena tutti forte e li considera per davvero.
Anche una vittoria sporca andrebbe più che bene.
FORZA ROMA
Una volta venivano comunicati anche gl8 indisponibili…….
o sempre i soliti o cambia tutto…boh…
tanto coraggio.
mi pare anche troppo,
ma speriamo bene 🤞🏻
aspetto la fine della partita, ma sono contento per chi gioca, basta per battere il Genoa, al limite i titolari entrano nel secondo tempo
a volte non ne mette uno nuovo neanche quando le partite sono vinte e a volte tanti cambi di formazione, come oggi
Vedremo se stasera quella stessa curva che ha osannato Mou come simbolo del romanismo (a mio avviso un po’ ingenuamente), saprà rispettare un romanista vero come Daniele.
Io non dimentico che al fischio finale a Tirana il primissimo pensiero del nostro tecnico fu quello di fare il cinque con la mano per ricordare a tutti la sua quinta finale vinta. Combatteva anche per la nostra gloria o solo per la sua?
E se invece si pensasse solo alla Roma non sarebbe meglio?
Ghilardi-Balerdi-Ndika.
Balerdi rende di più al centro (a dx no perché è piede sx)e Ghilardi è il sostituto ideale di Mancini.
Pronta! Forza Roma!
partita ad alto rischio , qui si vede che hai giocatori contati , 2 centrocampisti, se si infortuna de ron gioca gasperini ? non andremo lontano , altro che scudetto , ci vogliono almeno 4 rinforzi a gennaio , una punta cone malen, 2 centrocampisti e un esterno sx altrimenti lotteremo per un posto uefa
Il gol dell’ex di ElSha a quanto era quotato?
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.