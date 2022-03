(LIVE!) ROMA-LAZIO: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – E’ il giorno del derby. Alle 18 di oggi Roma e Lazio si affrontano allo Stadio Olimpico, in palio c’è il primato cittadino ma anche il quinto posto in classifica che vale una qualificazione all’Europa League.

Una vittoria oggi può spostare parecchio nella corsa all’Europa, sia in termini di classifica che dal punto di vista emotivo. I giallorossi, sconfitti all’andata, non sono in un grande periodo di forma e arrivano alla gara di oggi con la partita di Conference sulle gambe.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali che scenderanno in campo e poi al racconto delle emozioni che solo un derby sa regalare.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio di Roma-Lazio. Cielo nuvoloso sopra la Capitale, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Mkhitaryan, Pellegrini, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Viña, Ibañez, Veretout, Zaniolo, Bove, El Shaarawy, Carles Perez, Shomurodov, Felix.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; F. Anderson, Immoble, Pedro. All.: Sarri.

A disp.: Reina, Adamonis, Patric, Hyasj, Kamenovic, Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral.

ARBITRO: Irrati

Guardalinee: Imperiale-Berti

Quarto Uomo: Pezzuto

Var: Di Paolo

Avar: Ranghetti

Giallorossi.net – A. Fiorini