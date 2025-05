(LIVE!) ROMA-MILAN: 1-0 (3′ Mancini). Soulè ci prova col sinistro a giro, palla fuori!

Serata di emozioni forti quella di stasera all’Olimpico: Ranieri, all’ultima in panchina davanti ai suoi tifosi, prova a regalarsi i tre punti che permetterebbero alla Roma di continuare a vivere la speranza di un posto in Europa da giocarsi all’ultima giornata di campionato. Per riuscirci bisogna prima battere il Milan, che dista solo tre lunghezze dai giallorossi e stasera proverà l’aggancio.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO

15′ – E’ Saelemaekers a giocare più alto, vicino a Shomurodov, mentre Soulè è schierato a tutta fascia.

12′ – ROMA PERICOLOSA: sinistro a giro di Soulè che non esce di molto.

11′ – MILAN PERICOLOSO: Joao Felix in area si gira col sinistro trovando la respinta provvidenziale di Cristante, poi Jimenez calcia alto.

3′ – GOOOOOOOOOOOOL!!!MANCINI!! Angolo di Soulè dalla destra, Mancini stacca bene di testa fa subito 1 a 0 non dando scampo a Maignan!!

0′ – Fischia Piccinini, comincia Roma-Milan!

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale del Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Gimenez, Joao Felix.

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare con un tweet: torna Paredes in una mediana a cinque, Saelemaekers gioca a destra, davanti Soulè con Shomurodov. Da sottolineare la presenza di Dybala, Pellegrini e Dovbyk in panchina per restare vicini alla squadra.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Shomurodov.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio, cancelli dell’Olimpico aperti da circa mezzora. Cielo poco nuvoloso sopra la Capitale. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Roma e Milan: nei giallorossi da sciogliere gli ultimi dubbi a destra e sulla trequarti.

ROMA-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Soulé, Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

A disposizione: Gollini, De Marzi, Nelsson, Abdulhamid, Rensch, Hummels, Salah-Eddine, Pisilli, Gourna-Douath, Baldanzi, El Shaarawy, Dybala, Pellegrini, Dovbyk.

MILAN (3-4-2-1): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Jimenez, Pulisic, Joao Felix, Gimenez. Allenatore: Conceicao.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Thiaw, Florenzi, Emerson Royal, Terracciano, Fofana, Leao, Sottil, Abraham, Jovic, Camarda.

Arbitro: Piccinini (Forlì). Assistenti: Carbone e Del Giovane. IV uomo: Massimi. Var: Mazzoleni. Avar: Dionisi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini