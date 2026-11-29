Dopo l’ottima prestazione in Champions League sul campo del Paris Saint-Germain, la Roma di Gian Piero Gasperini torna a concentrarsi sul campionato. Questo pomeriggio allo Stadio Olimpico i giallorossi affrontano il Monza dell’ex Ivan Juric nella tredicesima giornata di Serie A.
La Roma, ancora imbattuta in campionato, va a caccia della quinta vittoria consecutiva per restare in piena corsa per il primato e rispondere al successo dell’Inter contro il Genoa. Attenzione però ai brianzoli, reduci dal convincente 3-0 rifilato alla Fiorentina e trascinati dai gol di Gustavo Varela. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Roma-Monza, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.
IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 17:00 | La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: Gasperini lancia Balerdi al posto di Mancini, a destra spazio a Lulli, in attacco Soulè e Mora alle spalle di Malen.
La nostra formazione per #RomaMonza 🐺
#ASRoma https://t.co/jOPL9DHqmb
— AS Roma (@OfficialASRoma) November 29, 2026
Ore 17:00 | Questa la formazione ufficiale del Monza: Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Pessina, Colombo, Mangas; Mota, Robinson; Varela.
Ore 16:50 | Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Sky Sport: Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Soulè, Mora; Malen.
Ore 15:50 | Poco più di due ore al fischio d’inizio. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Ballottaggio Mancini-Balerdi in difesa, mentre in attacco tornano Mora e Malen dal primo minuto. In campo Soulè, con Dybala in panchina.
ROMA-MONZA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Soulè, Mora; Malen.
A disp.: Vásquez, Gollini, De Marzi, Mancini, Ghilardi, Molina, Koulierakis, Pisilli, De Roon, Dybala, Castro.
All.: Gian Piero Gasperini.
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Pessina, Colombo, Mangas; Mota, Robinson; Varela.
A disp.: Thiam, Strajnar, Antov, Lucchesi, Ziolkowski, Foe Ondoa, Mout, Bakoune, Colpani, Touré, Cutrone, Zeballos, Mota Carvalho.
All.: Ivan Juric.
Arbitro: Collu (Cagliari).
Assistenti: Passeri-Mondin.
IV ufficiale: Ferrieri Caputi.
Var: Camplone.
Ass. Var: Fabbri.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini
Ottima formazione, Lulli e Mora in campo. Oggi c’è un solo risultato, 1 fisso.
5 partite in 20 gg di cui una particolarmente sentita (eufemismo) ci diranno di che pasta siamo fatti.
che gasp stia facendo un lavoro eccezionale è fuori di dubbio.
però per fare un capolavoro serve anche un pò di fortuna, vedi evitare infortuni in posizioni chiave o partite spartiacque che girino bene.
es. la mancanza di svilar in champions è voluta dire minimo 2 punti ma forse anche 6, chissà.
❤️🧡💛
La conferma di Mancini mi sembra incomprensibile, con Ghilardi in ottima forma. Ma sicuramente Gasperini ne capisce molto più di me…
metterei anche Ghilardi o Balerdi al posto di Mancini
Beh, se non siamo alla “formazione tipo” poco ci manca!
Questo da’ la misura di come ci avviciniamo alle partite….
(Lo dico per quei soloni che alle radio parlano a vanvara!!!).
FORZA ROMA
speriamo che balerdi non faccia le balerdate di manchester , ma quelle di napoli
rosa ampia finalmente, solo innesti molto forti alla rosa e si vola per i prossimi anni, grande Gasperini! S💛F❤️R
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.