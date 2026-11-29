Dopo l’ottima prestazione in Champions League sul campo del Paris Saint-Germain, la Roma di Gian Piero Gasperini torna a concentrarsi sul campionato. Questo pomeriggio allo Stadio Olimpico i giallorossi affrontano il Monza dell’ex Ivan Juric nella tredicesima giornata di Serie A.
La Roma, ancora imbattuta in campionato, va a caccia della quinta vittoria consecutiva per restare in piena corsa per il primato e rispondere al successo dell’Inter contro il Genoa. Attenzione però ai brianzoli, reduci dal convincente 3-0 rifilato alla Fiorentina e trascinati dai gol di Gustavo Varela. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Roma-Monza, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.
IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 15:50 | Poco più di due ore al fischio d’inizio. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Ballottaggio Mancini-Balerdi in difesa, mentre in attacco tornano Mora e Malen dal primo minuto. In campo Soulè, con Dybala in panchina.
ROMA-MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Soulè, Mora; Malen.
A disp.: Vásquez, Gollini, De Marzi, Mancini, Ghilardo, Molina, Koulierakis, Pisilli, De Roon, Dybala, Castro.
All.: Gian Piero Gasperini.
MONZA (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Pessina, Robinson; Varela.
A disp.: Thiam, Strajnar, Antov, Lucchesi, Ziolkowski, Foe Ondoa, Mout, Bakoune, Colpani, Touré, Cutrone, Zeballos, Mota Carvalho.
All.: Ivan Juric.
Arbitro: Collu (Cagliari).
Assistenti: Passeri-Mondin.
IV ufficiale: Ferrieri Caputi.
Var: Camplone.
Ass. Var: Fabbri.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini
Ottima formazione, Lulli e Mora in campo. Oggi c’è un solo risultato, 1 fisso.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.