(LIVE!) ROMA-NAPOLI, le formazioni ufficiali: spazio a Cristante e Pisilli, Rensch in difesa, Soulè-Shomurodov in attacco

AS ROMA NEWS – Dopo aver strappato il pass per i sedicesimi di finale in Europa League, la Roma torna a concentrarsi sul campionato. Questa sera i giallorossi sono di scena all’Olimpico per affrontare il Napoli capolista.

Gli azzurri di Conte sono in piena lotta per il titolo e daranno il massimo per tornare a casa con i tre punti. La Roma con Ranieri in panchina è in netta ripresa, e in casa sta rendendo al meglio. Sarà dunque una partita dall’esito non scontato.

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare per stasera: Ranieri fa un largo turnover e tiene fuori Hummels, Paredes, Saelemaekers, Dybala e Dovbyk. Spazio a Cristante e Pisilli, Rensch in difesa, in attacco la coppia Soulè-Shomurodov.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale del Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahamani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Anguissa, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

Ore 19:25 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Soulè, Shomurodov.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra la capitale, il terreno dell’Olimpico appare in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, nella Roma diversi rebus da sciogliere in ogni reparto.

ROMA-NAPOLI, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Cristante, Pisilli, Angelino; Soulè, Shomurodov. All.: Ranieri.

A disposizione: –

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahamani, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Anguissa, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All.: Conte.

A disposizione: –

Arbitro: Fabbri (Ravenna). Assistenti: Bindoni-Tegoni. IV Uomo: Feliciani. Var: Meraviglia. AVar: Abisso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini