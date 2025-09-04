ROMA-R.CITY: 8-0. Test ok dei giallorossi: brilla il giovane Paratici, doppiette per Baldanzi e Cristante

Gasperini approfitta della sosta delle nazionali per organizzare un’amichevole a Trigoria e continuare a mettere benzina nelle gambe dei suoi ragazzi e non fargli perdere il ritmo partita.

Oggi nel centro sportivo Fulvio Bernardini i calciatori rimasti a Roma e non convocati dalle nazionali affronteranno il Roma City, formazione che milita nell’Eccellenza.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

SECONDO TEMPO

80′ – FINITA! Termina con dieci minuti di anticipo l’amichevole tra la Roma e il Roma City: la squadra di Gasperini vince per 8 a 0 contro la formazione che milita in Eccellenza. In grande evidenza il giovanissimo attaccante Lorenzo Paratici (LEGGI QUI CHI È), a segno con una tripletta. Doppiette per Baldanzi e Cristante, in gol anche Soulè.

78′ – 8 a 0 ROMA! Doppietta anche per Bryan Cristante, a segno con un destro angolato dopo un assist di El Shaarawy.

67′ – 7 a 0 ROMA! A segno anche Cristante.

61′ – Due cambi per la Roma: escono Pellegrini (che si è fermato a parlare con Gasperini) e Paratici, dentro Bah e Litti.

59′ – 6 a 0 ROMA! Tripletta di Paratici: sinistro a giro che finisce all’angolino!

48′ – 5 a 0 ROMA! Doppietta di Baldanzi, a segno con un tiro rasoterra su assist di Soulè.

46′ – Al via la ripresa. Dentro Vasquez al posto di Gollini.

PRIMO TEMPO

45′ – Intervallo: Roma avanti 4 a 0.

40′ – 4-0 ROMA! Palla filtrante di Pellegrini per Soulè, che in diagonale buca il portiere avversario e fa 4-0.

32′ – 3 A 0 ROMA! Doppietta per Paratici: corner di Dybala e il 2008 incorna perfettamente di testa senza lasciare scampo al portiere!

20’ – 2 A 0 ROMA! Raddoppia Baldanzi con un sinistro da fuori area, la palla bacia il palo ed entra in rete!

16′ – Dialogo tra Dybala e Paratici, conclusione dal limite dell’argentino: parata a terra di Santi.

11′ – GOL DELLA ROMA! Errore della retroguardia del Roma City, Paratici ne approfitta e mette dentro facilmente da pochi passi, sbloccando il match.

5′ – Ci prova subito Pellegrini: palla a lato.

0′ – Fischio d’inizio, amichevole al via.

ROMA-ROMA CITY, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Gollini, Ghilardi, Cristante, Hermoso, El Shaarawy, Pellegrini, Baldanzi, Angeliño, Dybala, Soule, Paratici.

ROMA CYTY: –

Giallorossi.net – A. Fiorini