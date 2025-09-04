ROMA-R.CITY: 8-0. Test ok dei giallorossi: brilla il giovane Paratici, doppiette per Baldanzi e Cristante

Gasperini approfitta della sosta delle nazionali per organizzare un’amichevole a Trigoria e continuare a mettere benzina nelle gambe dei suoi ragazzi e non fargli perdere il ritmo partita.
Oggi nel centro sportivo Fulvio Bernardini i calciatori rimasti a Roma e non convocati dalle nazionali affronteranno il Roma City, formazione che milita nell’Eccellenza.
LA CRONACA LIVE DEL MATCH
SECONDO TEMPO
80′ – FINITA! Termina con dieci minuti di anticipo l’amichevole tra la Roma e il Roma City: la squadra di Gasperini vince per 8 a 0 contro la formazione che milita in Eccellenza. In grande evidenza il giovanissimo attaccante Lorenzo Paratici (LEGGI QUI CHI È), a segno con una tripletta. Doppiette per Baldanzi e Cristante, in gol anche Soulè.
78′ – 8 a 0 ROMA! Doppietta anche per Bryan Cristante, a segno con un destro angolato dopo un assist di El Shaarawy.
67′ – 7 a 0 ROMA! A segno anche Cristante.
61′ – Due cambi per la Roma: escono Pellegrini (che si è fermato a parlare con Gasperini) e Paratici, dentro Bah e Litti.
59′ – 6 a 0 ROMA! Tripletta di Paratici: sinistro a giro che finisce all’angolino!
48′ – 5 a 0 ROMA! Doppietta di Baldanzi, a segno con un tiro rasoterra su assist di Soulè.
46′ – Al via la ripresa. Dentro Vasquez al posto di Gollini.
PRIMO TEMPO
45′ – Intervallo: Roma avanti 4 a 0.
40′ – 4-0 ROMA! Palla filtrante di Pellegrini per Soulè, che in diagonale buca il portiere avversario e fa 4-0.
32′ – 3 A 0 ROMA! Doppietta per Paratici: corner di Dybala e il 2008 incorna perfettamente di testa senza lasciare scampo al portiere!
20’ – 2 A 0 ROMA! Raddoppia Baldanzi con un sinistro da fuori area, la palla bacia il palo ed entra in rete!
16′ – Dialogo tra Dybala e Paratici, conclusione dal limite dell’argentino: parata a terra di Santi.
11′ – GOL DELLA ROMA! Errore della retroguardia del Roma City, Paratici ne approfitta e mette dentro facilmente da pochi passi, sbloccando il match.
5′ – Ci prova subito Pellegrini: palla a lato.
0′ – Fischio d’inizio, amichevole al via.
ROMA-ROMA CITY, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Gollini, Ghilardi, Cristante, Hermoso, El Shaarawy, Pellegrini, Baldanzi, Angeliño, Dybala, Soule, Paratici.
ROMA CYTY: –
Giallorossi.net – A. Fiorini
se poteva pure fa al tre fontane…..
il cognome Paratici mi ricorda affari sporchi…
E’ il figlio di Paratici sr infatti
vabbè, ma non è che bisogna scrivere per forza qualsiasi fesseria passa per la mente, eh… provate a elevare un po’ il livello dei commenti, se ce la fate.
forse troppo istintivo, mi è venuto subito in mente. Ma vabbè mica ho insultato nessuno o detto parole gravi
K purtroppo questi siamo……sopportaci…….
Comunque su questo sito non c’è stata menzione dell’acquisto degli ottimi 2 giovani dalla samp tra cui Paratici che ha segnato l’1-0 (e qui alle 11.27 ancora non viene aggiornato il punteggio)
ne ha fatto 2
vedrai che ora faranno pagine e pagine 😄
Transfertmarket dice che Paratici è in prestito.
@write, se leggi nelle info del giocatore c’è scritto che c’è un diritto di riscatto.
Il bello (sono sarcastico) di Baldanzi è che purtroppo segna e fa bella figura solo contro squadrette o in precampionato. Per il resto, tanto movimento, ma spesso inconcludente
Pellegrini è forte, magari con meno pressioni torna quello di prima
paratici 16 anni e ha già fatto bene con la Primavera della Sampdoria. Secondo me è una genialata di Massara, ha fatto un colpo clamoroso secondo me. 17 gol e 1 assist in 39 partite giocate
buono… bisogna allenarsi anche dopo la sosta delle Nazionali///////!!!!!!!!!
Arena è in nazionale?
Credo abbia ricevuto la prima convocazione nell’Under 18.
Pellegrini avra’ chiesto: “mister come sono andato?”
Boni che forse per una volta abbiamo avuto un 23 con questo ragazzo forse abbiamo trovato il terzo attaccante. Ma Arena?
Ma questo paratici non potrebbe giocare titolare con la Roma A? Tre gol per quanto possa essere scarsa l’altra squadra sono sempre tre gol.. Lorenzo invece lo vedo sempre più in difficoltà. Peccato, perché potrebbe tornare ad essere un’arma in più quest’anno. Bene Baldanzi. Il mercato è finito, quindi ora devono essere tutti utili e dare il massimo. Poi, si tireranno le somme. Di sicuro chi non giova alla causa, deve essere tagliato fuori.
Beh, certo, lui e Arena titolari contro il Toro, 352…e si vola!
Risposta drastica! Sarei curioso però di vedere la Roma titolare più questo giovane come punta al posto di Dobvik o Ferguson. Secondo me c’è il rischio che proprio i big sfigurino. D’altronde è così che nascono i top player. Bisogna solo avere un allenatore che sa rischiare se ne vale la candela. Ricordo che lo fecero con Totti ed ora sappiamo tutti chi è diventato.
Un giorno questo 8 a 0 sarà con il M. City.
il Mantova City? mai sentito…
Amore c’ho l’attaccante, è Bryan Cristante!
Al Pellegrini di oggi credo serva almeno un mese prima che posso rivedere il campo in una partita seria
sicuramente non è che i giocatori si recuperano da un momento all’altro. Se Pellegrini Dovbyk e Baldanzi lavoreranno bene faranno buone cose. ma al momento abbiamo già altri giocatori pronti per fare i titolari. Non andranno forzati, il loro inserimento dovrà essere graduale e qualcosa faranno vedere di buono. Ci pensa gasp, no problem
