(LIVE!) ROMA-SAMPDORIA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Si ricomincia. Il campionato della Roma riparte questa sera allo Stadio Olimpico, dove la squadra di Fonseca scenderà in campo alle ore 21:45 per affrontare la Sampdoria del grande ex Claudio Ranieri.

Partita non facile per i giallorossi: i doriani sono in una posizione di classifica a dir poco bollente e devono per forza cominciare a fare punti se vogliono evitare lo spettro della retrocessione. La Roma però è chiamata a ripartire subito forte per sperare di riavvicinare l’Atalanta e il sogno Champions. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni e poi al racconto del match.

ROMA-SAMPDORIA, GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:30 – Clima gradevole all’Olimpico, temperatura intorno ai 25 gradi e cielo sereno sopra la Capitale. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali, nella Roma ci sono diversi rebus da sciogliere in ogni zona del campo.

ROMA-SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI