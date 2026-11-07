LIVE | Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: gioca Konè dal 1′, Mora confermato nel tridente

La Roma torna all’Olimpico dopo la dolorosa rimonta subita in Champions League contro il Manchester United. Questa sera i giallorossi di Gian Piero Gasperini affrontano il Sassuolo di Alberto Aquilani nell’undicesima giornata di Serie A, con l’obiettivo di ripartire subito e restare nelle zone altissime della classifica.

Gasperini deve ancora fare i conti con diverse assenze: restano fuori Svilar, Dybala, Pellegrini e Rensch, mentre Gollini non è ancora al meglio e dovrebbe lasciare nuovamente spazio a Vásquez. Il Sassuolo arriva invece all’Olimpico senza Berardi e Volpato e dopo quattro sconfitte consecutive in campionato. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Roma-Sassuolo, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:35 | Questa la formazione ufficiale della Roma appena annunciata in anteprima da Sky Sport: Vásquez; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Konè, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

Ore 18:30 | Poco più di due ore al fischio d’inizio. Sale l’attesa allo Stadio Olimpico per Roma-Sassuolo. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini sembra orientato a confermare Vásquez tra i pali, con Mancini, Ndicka ed Hermoso in difesa. Molina è favorito sulla fascia destra, mentre davanti Soulé e Rodrigo Mora dovrebbero agire alle spalle di Malen. Koné torna a disposizione e dovrebbe giocare titolare.

ROMA-SASSUOLO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Vásquez; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Konè, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

A disp.: De Marzi, Kilvinger, Ghilardi, Koulierakis, Lulli, De Roon, Pisilli, Di Nunzio, Castro, Arena, Maccaroni.

All.: Gian Piero Gasperini.

SASSUOLO (3-4-2-1): Turati; Walukiewicz, Idzes, Candé; Cinquegrano, Matic, Thorstvedt, Doig; Esposito, Laurienté; Bowie.

A disp.: Muric, Satalino, Van der Brempt, Odenthal, Caleta-Car, Obrador, Ghion, Sulemana, Adzic, Lipani, Dominguez, Pierini, Skjellerup.

All.: Alberto Aquilani.

Arbitro: Di Bello (Brindisi).

Assistenti: Peretti-Scatragli.

IV ufficiale: Abisso.

Var: Pezzuto.

Ass. Var: Guida.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini