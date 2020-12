(LIVE!) ROMA-SASSUOLO, le formazioni ufficiali: gioca Villar al fianco di Pellegrini. In difesa c’è Kumbulla

AS ROMA NEWS – Sotto una pioggia insistente Roma e Sassuolo scendono in campo questo pomeriggio all’Olimpico nel match valido per la decima giornata del campionato di Serie A. La partita si preannuncia condizionata dal campo, che rischia di diventare pesante.

La squadra giallorossa è chiamata a dare risposte importanti dopo il brutto passo indietro di Napoli, ma Fonseca deve fronteggiare l’emergenza difesa e l’assenza pesante di Veretout. Anche De Zerbi non sorride e oggi farà a meno del suo bomber Caputo, oltre a Consigli, Chiriches e all’ex Defrel. Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni e al racconto del match.

ROMA-SASSUOLO, LE ULTIME IN DIRETTA DALL’OLIMPICO

Ore 13:40 – Questa la formazione ufficiale del Sassuolo appena comunicata dal club emiliano: Pegolo; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Boga; Djuricic.

Ore 13:35 – Sky Sport annuncia la formazione ufficiale della Roma, questo l’undici scelto da Fonseca: Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Ore 13:00 – Continua a piovere, seppur debolmente, sopra l’Olimpico. Il campo è ancora protetto dai teloni che verranno rimossi in prossimità del fischio d’inizio. Tra pochissime vi comunicheremo le formazioni ufficiali.

ROMA-SASSUOLO, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Farelli, Bruno Peres, Calafiori, Fazio, Juan Jesus, Diawara, Darboe, Milanese, Carles Perez, Borja Mayoral.

All.: Fonseca.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Ayhan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, M. Lopez, Boga; Djuricic.

A disp.: Turati, Toljan, Peluso, Muldur, Kyriakopoulos, Magnanelli, Bourabia, J. Traore, Haraslin, Oddei, Schiappacasse, Raspadori.

All.: De Zerbi.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Guardalinee: Meli e Pagnotta.

Quarto uomo: Giua.

Var: Guida.

Avar: Longo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini