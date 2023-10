(LIVE!) ROMA-SERVETTE: svarione di Cristante, Bedia a un passo dal gol!

AS ROMA NEWS – Seconda giornata del girone G di Europa League per la Roma, che questa sera all’Olimpico ospita gli svizzeri del Servette, ultimi nel raggruppamento dopo il ko interno contro lo Slavia Praga all’esordio in coppa.

Per i giallorossi, almeno sulla carta, quello di stasera dovrebbe essere l’impegno più facile e anche per questo Mourinho si affiderà a un leggero turn-over in vista della trasferta di Cagliari, in programma tra soli tre giorni.

Il Servette, ottavo nel suo campionato, proverà a vendere cala la pelle. Per la Roma però c’è l’obbligo di non sbagliare se vuole arrivare prima nel girone ed evitare i playoff di febbraio.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

1′ – OCCASIONE SERVETTE! Lancio innocuo che si trasforma in un pericolo, con Cristante che si addormenta e Bedia col sinistro manda a lato di un soffio! Che rischio, che svarione!

0′ – Fischio dell’arbitro, si parte!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 20:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento titolare: in campo Celik ed El Shaarawy sulle fasce, Aouar a centrocampo, attacco Belotti-Lukaku.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar, Mancini, Cristante, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Belotti, Lukaku.

Ore 19:00 – Due ore al fischio d’inizio. Clima gradevole e cielo poco nuvoloso sopra la Capitale. Tra pochi minuti vi comunicheremo le formazioni ufficiali, con qualche rebus da sciogliere nell’undici giallorosso.

ROMA-SERVETTE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-5-2): Svilar, Mancini, Cristante, Ndicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, El Shaarawy; Belotti, Lukaku. All. Foti (Mourinho squalificato)

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Spinazzola, Karsdorp, Pellegrini, Pagano, Zalewski, Joao Costa, Mannini, D’Alessio Pisilli, Dybala.

SERVETTE (4-4-2): Frick; Tsunemoto, Vouilloz, Severin, Mazikou; Stevanovic, Antunes, Ondoua, Kutesa; Crivelli, Bedia.. All. Weiler.

A disposizione: Mall, Besson, Cognat, Guillemenot, Henchoz, Douline, Diba, Ouattara, Simo, Touati, Bolla.

Arbitro: Pajac (Croazia)

Assistenti: Mihalj-Durak

Quarto Uomo: Kolaric

Var: Bebek

Ass. Var: Martinez

Giallorossi.net – Andrea Fiorini