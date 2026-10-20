LIVE | Roma-Slovan Bratislava, le probabili formazioni: Pellegrini favorito su Mora, Balerdi può far rifiatare Ndicka

La Champions League torna allo Stadio Olimpico e per la Roma è già una serata da non sbagliare. I giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano lo Slovan Bratislava di Yaya Touré nella terza giornata della League Phase, alla ricerca della prima vittoria europea della stagione.

La Roma ha raccolto un punto nelle prime due gare, pareggiando sul campo del Fenerbahçe e cedendo 4-3 al Real Madrid al termine di una partita rocambolesca. Ancora più complicato l’avvio europeo dello Slovan, sconfitto 6-1 dal Paris Saint-Germain e 3-0 dallo Stoccarda. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Roma-Slovan Bratislava, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:00 | Due ore al fischio d’inizio. Cancelli già aperti allo Stadio Olimpico, dove sono attesi oltre 60mila tifosi giallorossi. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini ritrova Malen dopo la squalifica in campionato, in difesa Balerdi potrebbe far rifiatare Ndicka. Sulla trequarti Pellegrini è favorito per affiancare Soulé alle spalle dell’attaccante olandese.

ROMA-SLOVAN BRATISLAVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Pisilli, De Roon, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.

A disp.: Vasquez, De Marzi, Rensch, Koulierakis, Ndicka, Molina, Ghilardi, Cristante, Di Nunzio, Mora, Castro.

All.: Gian Piero Gasperini.

SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takác; Blackman, Bajrić, Marković, Sandro Cruz; Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Cristian Martínez, Suleiman Camara; Yirajang.

A disp.: Popović, Wimmer, Kozlovský, Sahmkou Camara, Mustafić, Gajdoš, Ihnatenko, Matsuoka, Marcelli, Maroš, Čerepkai, Šporar.

All.: Yaya Touré.

Arbitro: Sandro Schärer (Svizzera).

Assistenti: Stéphane De Almeida-Jonas Erni.

IV ufficiale: Anojen Kanagasingam.

Var: Fedayi San.

Ass. Var: Tomasz Kwiatkowski.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini