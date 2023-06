ROMA-SPEZIA: 2-1 (5′ Nikolau, 43′ Zalewski, 90′ Dybala). I giallorossi chiudono al sesto posto, l’anno prossimo sarà Europa League

AS ROMA NEWS – Ultimo appuntamento stagionale per la Roma, che oggi all’Olimpico chiude la sua annata affrontando lo Spezia davanti ai propri tifosi.

I giallorossi devono vincere per lasciarsi alle spalle la Juventus, garantirsi il sesto posto e la partecipazione alla prossima Europa League.

Anche i liguri però sono chiamati a cercare a ogni cost o di fare punti se vogliono sperare in una salvezza che appare piuttosto complicata.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

105′ – FINITA! La Roma batte lo Spezia e chiude la stagione al sesto posto: l’anno prossimo giocherà l’Europa League. Decisivo il solito, immenso Paulo Dybala, che realizza nel finale un rigore pesantissimo che permette ai giallorossi di chiudere la stagione con un sorriso. Arbitraggio di Maresca a dir poco incomprensibile. Lo Spezia dovrà giocarsi la salvezza nello spareggio con il Verona.

104′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy tira in porta a giro, Zoet in angolo. Maresca non fischia più.

101′ – Ammonito Shomurodov che stende Dybala.

100′ – Partita ancora non conclusa: punizione Spezia, sarà un calcio d’angolo corto.

98′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy tutto solo in area calcia alle stelle!

91′ – CAMBIO SPEZIA: dentro l’ex giallorosso Shomurodov.

90′ – Otto minuti di recupero.

90′ – GOOOL GOOOOL GOOOOOOOOOOOOL!!! DY-BA-LA!!! L’argentino non sbaglia dal dischetto!!!

89′ – ESPULSO AMIAN! Il giocatore era già ammonito, Spezia in dieci.

88′ – RIGORE ROMA! Amian stende El Shaarawy, Maresca stavolta fischia il penalty!

87′ – OCCASIONE ROMA! Punizione Pellegrini per Matic che sul secondo palo prova a battere a rete, ma Zoet la tiene oltre la riga di porta!

86′ – DOPPIO CAMBIO SPEZIA: dentro Ekdal e Verde, fuori Gyasi e Zurkowski.

85′ – OCCASIONE ROMA! Dybala calcia forte dal limite, Zoet devia con la manona!

82′ – CAMBIO ROMA: dentro Wijnaldum, fuori Mancini. L’olandese viene fischiato.

80′ – CAMBIO ROMA: dentro Spinazzola, esce Abraham.

80′ – Infortunio per Abraham, che esce in barella con la testa tra le mani.

78′ – Ammonito Dybala, anche lui diffidato come Pellegrini, anche lui salterà la prima del prossimo campionato.

77′ – Ammonito Amian per una trattenuta plateale su Dybala.

75′ – Il VAR, e cioè Mazzoleni, non interviene. Decisione incredibile, il fallo sembrava nettissimo.

73′ – Dybala steso in area, Reca lo spinge nettamente con l’argentino che arriva per primo sul pallone! Maresca clamorosamente lascia correre!

71′ – OCCASIONE SPEZIA: contropiede di Nzola, cross sul secondo palo per Zurkowski che tutto solo in scivolata manda alle stelle!

70′ – Reca conclude dalla distanza, Svilar si distende e blocca.

66′ – Ammonito Zoet per perdita di tempo.

64′ – OCCASIONE ROMA! Assolo centrale di Dybala, che salta l’avversario, entra in area e col sinistro a incrociare sfiora il palo alla sinistra di Zoet!

63′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Matic e Abraham, fuori Bove e Belotti.

60′ – Roma in attacco costante, lo Spezia si difende e aspetta solo le ripartenze possibili, per ora senza successo.

58′ – Ammonito Nikolau per un intervento in ritardo su Pellegrini.

53′ – OCCASIONE ROMA! Bell’azione giallorossa con Zalewski che va al cross sul secondo palo per Pellegrini che in spaccata non riesce a inquadrare la porta!

46′ – Si riparte. Nella Roma dentro Llorente al posto di Celik. I giallorossi dovrebbero tornare dunque al 3-4-1-2.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo: Roma e Spezia in parità al termine dei primi 45 minuti. Liguri che colpiscono a freddo con Nikolau, poi però i giallorossi pian piano salgono di intensità e il dominio territoriale culmina col gol di Zalewski poco prima dell’intervallo, a segno con un tiro-cross che inganna Zoet.

44′ – Pellegrini ammonito. Era diffidato, salterà la prima del prossimo campionato.

43′ – GOOOOOOOOOOOOL!!! ZALEWSKI!!! Tiro-cross del polacco che non tocca Bove di testa, la traiettoria inganna Zoet e fa uno a uno!!

37′ – Dybala! Gran sinistro dal limite, palla alta di poco sopra la traversa.

35′ – Bordata di Mancini dalla lunghissima distanza, palla che si alza sopra la traversa.

30′ – La Roma ora sta stringendo d’assedio la difesa ligure. Ospiti tutti chiusi, si difendono bene.

21′ – Pellegrini ci prova dalla distanza ma il suo sinistro è troppo debole e centrale, blocca Zoet.

15′ – TRAVERSA ROMA! Gran destro dal limite di El Shaarawy, la palla si stampa sulla palla alta della traversa!

14′ – Ammonito Esposito per un fallo su Dybala.

5′ – GOL DELLO SPEZIA. Segna Nikolau di testa dopo un tiro cross di Bourabia che pesca il giocatore sul secondo palo.

3′ – Nikolau trattiene Dybala che lo aveva saltato, nemmeno stavolta Maresca ammonisce il giocatore dello Spezia.

2′ – Reca abbatte Bove, ma Maresca non tira fuori il giallo.

0′ – Fischio di Maresca, comincia Roma-Spezia!

LE ULTIME LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 20:05 – La Roma ufficializza il suo schieramento: in campo Dybala e Pellegrini dall’inizio, Belotti guida l’attacco. In porta gioca Svilar. Da capire lo schieramento, possibile un 4-2-3-1 con Celik e Zalewski terzini.

Ore 20:05 – Questa la formazione ufficiale dello Spezia: Zoet; Wisniewski, Ampadu, Nikolau; Amian, Esposito, Bourabia, Zurkowski, Reca; Gyasi, Nzola.

Ore 20:03 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Celik, Smalling, Mancini; Zalewski, Bove, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Belotti.

Ore 19:00 – Due ore circa al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra l’Olimpico, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ROMA-SPEZIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Celik, Smalling, Mancini, Zalewski, Bove, Cristante, Dybala, Pellegrini, El Shaarawy, Belotti. Allenatore: Mourinho (squalificato, in panchina Foti).

A disposizione: Rui Paticio, Boer, Ibanez, Llorente, Karsdorp, Spinazzola, Wijnaldum, Matic, Tahirovic, Volpato, Solbakken, Abraham.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amina, Bourabia, Esposito, Zurkowski, Reca; Gyasi, Nzola. Allenatore: Semplici.

A disposizione: Zoet, Marchetti, Ferrer, Shomurodov, Cipot, Kovalenko, Sala, Ekdal, Agudelo, Krollis, Verde, Maldini.

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Carbone e Baccini.

IV uomo: Camplone.

Var: Mazzoleni.

Avar: S.Longo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini