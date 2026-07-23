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LIVE | Roma-Trastevere: 2-0 (3′, Malen, 12′ Dybala). Raddoppio della Joya, assist per Cristante

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Secondo test amichevole del ritiro per la Roma di Gian Piero Gasperini. Oggi pomeriggio, al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, i giallorossi affrontano il Trastevere, formazione del calcio dilettantistico romano, in una partita utile soprattutto per mettere minuti nelle gambe e continuare il lavoro iniziato nei primi giorni di preparazione.

L’obiettivo principale è aumentare ritmo, intensità e benzina, in attesa che il gruppo venga completato dai rientri e dai rinforzi richiesti sul mercato. In questo live seguiremo in diretta Roma-Trastevere, con le formazioni ufficiali e tutti gli aggiornamenti dal campo del secondo test estivo dei giallorossi.

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LA CRONACA LIVE DEL MATCH

PRIMO TEMPO

15′ – Cherubini cerca gloria persona: calcia col sinistro da dentro l’aerea ma non inquadra la porta.

12′ – DUE A ZERO ROMA! Segna Dybala, che col piatto batte il portiere avversario su assist di Cristante. 

3′ – GOL DELLA ROMA! Segna subito Malen dopo un assist di Rensch dalla destra!

1′ – Novità di formazione rispetto a quanto segnalato inizialmente dalla Roma: in campo c’è Wesley e non Angelino. Out invece Soulè per gestione dei carichi. 

0′ – Fischio d’inizio ore 18. Si giocheranno due tempi da 35 minuti ciascuno. 

ROMA-TRASTEVERE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, Bah, Wesley, Dybala, Cherubini, Malen. All.: Gasperini.
A disp.: Gollini, Ziolkowski, Seck, Ghilardi, Lulli, Angelino, Giammattei, Panico, Carlaccini, Camara, Dovbyk, Arena.

TRASTEVERE: Della Rocca; Petrucci, Lupi, Drisaldi, Ciucci, Giordani, Morano, Crescenzo, Scaffidi, Icardi, Pacetti. Allenatore: Tajarol.
A disp: Semprini, Eustasio, Macerata, Faillò, Iacoponi R., Ferruzzi, Lilli, Odisio, Vacca’, Iacoponi D., Gilardini Montani, Mazzù, Napolitano.

Redazione Giallorossi.net

 

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3 Commenti

  3. con i rientri di Konè e del marocchino, arriviamo a 16/18 arruolabili (alcuni anche con qualche dubbio, tipo Angelino)…considerando che siamo a fine luglio, posso esprimere un pochino di preoccupazione?

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