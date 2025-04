(LIVE!) ROMA-VERONA, le formazioni ufficiali: Cristante a centrocampo, Soulè e Baldanzi dietro Shomurodov

AS ROMA NEWS – I giallorossi di Ranieri tornano a caccia dei tre punti dopo i pareggi contro Juventus e Lazio che non sono riusciti a muovere ancora la classifica. Stasera contro l’Hellas Verona, distante dalla zona retrocessione ma non ancora salvo, la Roma vuole riprendere a vincere per tenere viva la corsa all’Europa.

IL PREPARTITA LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 19:45 – La Roma comunica il suo schieramento titolare con il consueto tweet: a centrocampo c’è Cristante al posto di Paredes, in attacco Soulè e Baldanzi agiranno alle spalle di Shomurodov.

Ore 19:30 – Questa la formazione ufficiale del Verona: Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bradaric; Bernede; Mosquera, Sarr.

Ore 19:15 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov.

Ore 18:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cancelli aperti da circa mezzora all’Olimpico. Cielo poco nuvoloso sopra la capitale, clima ideale per giocare. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, nella Roma gioca Baldanzi dal primo minuto.

ROMA-HELLAS VERONA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Baldanzi; Shomurodov. Allenatore: Ranieri.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Hummels, Paredes, Gourna Douath, Salah Eddine, Pisilli, Sangare, El Shaarawy.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bradaric; Bernede; Mosquera, Sarr. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Frese, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Lazovic, Niasse, Rocha Livramento, Slotsager, Kastanos, Serdar, Suslov, Ajayi.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino. Assistenti: Mokhtar-Cipressa. IV uomo: Feliciani. VAR: Mazzoleni. AVAR: Abisso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini