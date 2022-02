(LIVE!) ROMA-VERONA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – La Roma torna in campo questo pomeriggio allo stadio Olimpico per affrontare l’Hellas Verona nella 26esima giornata del campionato di Serie A 2021-2022.

Mourinho è costretto a fronteggiare un’emergenza improvvisa causata da un’ondata di casi Covid nel gruppo squadra, oltre allo stop di Zaniolo.

Il Verona invece arriva alla sfida di oggi con l’entusiasmo degli ottimi risultati ottenuti e con la testa sgombra da ogni pressione. Si preannuncia una partita dura per i giallorossi.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 16:00 – Due ore circa al fischio d’inizio. Cielo velato sopra l’Olimpico. Terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazione dei due allenatori.

ROMA-HELLAS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Cristante, Kumbulla; Maitland-Niles, Oliveira, Veretout, Pellegrini, Vina, Felix, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Mastrantonio, Karsdorp, Missori, Keramitsis, Bove, Diawara, Darboe, Zalewski, Volpato.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Barak; Caprari, Simeone. Allenatore: Tudor.

A disp.: Chiesa, Berardi, Depaoli, Cancellieri, Coppola, Sutalo, Hongla, Bessa, Retsos, Praszelik, Lasagna.

ARBITRO: Pairetto

Guardalinee: Paganessi-Rossi L.

Quarto Uomo: Volpi

Var: Manganiello

Avar: Zufferli

Giallorossi.net – A. Fiorini