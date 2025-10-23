ROMA-VIKTORIA PLZEN: 1-2 (20′ Adu, 22′ Souaré, 54′ Dybala). Brutta sconfitta, la quarta casalinga per Gasp

Torna l’Europa sotto il cielo dell’Olimpico. La Roma di Gian Piero Gasperini affronta questa sera il Viktoria Plzen nella terza giornata della League Phase di Europa League, con un solo obiettivo: vincere per rilanciare la corsa verso gli ottavi.
Dopo la sconfitta contro l’Inter, i giallorossi cercano risposte immediate e una prestazione convincente davanti ai propri tifosi. Segui su Giallorossi.net la diretta testuale del match, con aggiornamenti in tempo reale, cronaca minuto per minuto e commenti live dallo stadio.
LA CRONACA LIVE DEL MATCH
SECONDO TEMPO
95′ – FINITA: altra sconfitta interna della Roma, battuta in casa 2 a 1 dal Viktoria Plzen. Fischia l’Olimpico. Partita molto brutta dei giallorossi, che non si scuotono nemmeno dopo il rigore di Dybala che aveva riaperto il match. Ora la classifica dell’Europa League si fa molto brutta.
95′ – Gol annullato a Pisilli per fuorigioco!
94′ – OCCASIONE ROMA! Ndicka di testa su angolo di Dybala batte troppo centralmente!
90′ – Cinque minuti di recupero.
86′ – OCCASIONE ROMA! Bailey calcia bene dal limite, palla che esce di un soffio!
80′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Mancini.
75′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Cerv.
73′ – CAMBI ROMA: fuori Dovbyk e Soulè, dentro Ferguson e Ndicka.
67′ – CAMBIO ROMA: dentro Bailey, fuori Celik.
66′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Spacil che atterra Wesley.
65′ – ROMA PERICOLOSA: Soulè dal limite calcia alto!
63′ – CAMBI PLZEN: escono Jemelka e Ladra, dentro Markovic e Visinsky.
62′ – ROMA PERICOLOSA: El Shaarawy prova il destro potente dal limite, palla fuori di poco!
59′ – CARTELLINO GIALLO: Wsley fa ammonire Souarè.
56′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Celik.
54′ – GOOOOOOOOOL! DYBALA!! Esecuzione perfetta di Paulo, il match si riapre!
52′ – CALCIO DI RIGORE ROMA! Il VAR richiama l’arbitro per un fallo di mano che appare netto su colpo di testa di Pisilli!
51′ – OCCASIONE ROMA! Conclusione di El Shaarawy parata al portiere!
46′ – Al via la ripresa. Cambio Roma: dentro Pisilli al posto di Konè, colpito alla caviglia nel primo tempo.
PRIMO TEMPO
45′ +2′ – INTERVALLO: fischi dell’Olimpico, la Roma è sotto di due gol contro il Viktoria Plzen. Uno-due dei cechi intorno al 20esimo, poi reazione confusa e sterile dei giallorossi. Veramente un brutto primo tempo per una squadra che mostra poca qualità complessiva.
45′ – Due minuti di recupero.
40′ – La Roma sta provando a scuotersi, ma manca qualità.
31′ – ROMA PERICOLOSA: Wesley ci prova col sinistro, conclusione sul primo palo, tiro deviato in angolo.
30′ – CAMBIO ROMA: dentro El Shaarawy, fuori Ziolkowski.
22′ – RADDOPPIO PLZEN: Souaré ha spazio dalla distanza per calciare col sinistro e lo fa bene, conclusione angolatissima che batte Svilar. Un-due micidiale dei cechi.
20′ – GOL DEL PLZEN: Adu scappa via a Ziolkowski, entra in area e tutto decentrato sulla sinistra calcia bene sul secondo palo battendo Svilar.
19′ – ROMA PERICOLOSA! Soulè stavolta calcia col sinistro, blocca Jedlička.
14′ – Soulè prova il destro a giro dal limite, non è il suo piede e si vede: palla alta.
7′ – OCCASIONE PLZEN: cross sul secondo palo per Adu che batte al volo e manda a lato.
4′ – Dybala sta giocando sul centrodestra della trequarti, Soulè sul centrosinistra.
1′ – OCCASIONE ROMA! Dovbyk parte centralmente e calcia dal limite col mancino, conclusione centrale, blocca Jedlička!
0′ – Fischio di Meler, comincia Roma-Viktoria Plzen!
GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO
Ore 20:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento: Ziolkowski gioca titolare, El Aynaoui con Konè in mediana, Celik-Wesley sulle fasce, Soulè e Dybala dietro Dovbyk.
📋 La nostra formazione per #RomaPlzen 🐺#ASRoma #UEL pic.twitter.com/4RmLUhIV6K
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 23, 2025
Ore 19:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk.
Ore 19:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo coperto con piogge intermittenti sopra la Capitale, ma il terreno di gioco è in buone condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali, Ziolkowski partirà titolare.
ROMA-VIKTORIA PLZEN, LE FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk. All.: Gasperini.
A disp.: Gollini, De Marzi, Rensch, Cristante, Ndicka, Pellegrini, Ferguson, Tsimikas, Bailey, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy.
VIKTORIA PLZEN (4-3-1-2): Jedlička; Paluska, Dweh, Jemelka, Spacil; Memic, Cerv, Souaré; Ladra; Adu, Durosinmi.. All.: Hysky.
A disp.: Tvrdon, Wiegele, Markovic, Kabongo, Visinsky, Havel, Bello, Zeljkovic.
ARBITRO: Meler. ASSISTENTI: Özkara-Duran. IV UFFICIALE: Saglam. VAR: San . ASS. VAR: Brisard.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
datemi una VIKTORIA SCHIACCINTE 🙏 daje Roma
certo che st’ultima mezz’ora non passa mai…
formazione sensata.ognuno al suo posto.poi oggi potevi fare tutti gli esperimenti ti che vuoi.
Spero nell’utilizzo di Ferguson al posto di Dybala.
Mi sorprende da un po’ la sparizione dai radar di Rensch che pure non aveva fatto male…
Scatenate le critiche a prescindere !!!!
😅😅😅😅😅👍👍👍👍👍
cosi…. sulla (S)fiducia !
❤️🧡💛
Anche basta
mi dispiace che tismikas nn lo vede proprio. Contento per ep e zio e wesley che oltre a bailey sono 3 giocatori che sono praticamente titolari ma qualcuno dice che il mercato è stato sbagliato… ci sono del pecche sicuramente el aynoui e ferguson ad oggi sono flop ma definire così un intero mercato mi pare folle
Sono il 50% del mercato e considerato che pure Wesley non sta facendo granché mi pare corretto dire che, ad oggi, il mercato è sbagliato unico acquisto indovinato e’ il bambino polacco
ma secondo voi se Cafu lo si metteva sulla fascia sinistra aveva lo stesso rendimento?
io spero che con Wesley non si metta a fare il fenomeno
Come ci ha insegnato Ranieri i giocatori rendono nel loro ruolo
A Wesley dove lo metti lo metti, cambia poco.
Io ancora devo capire quali sono tutte ‘ste qualità che l’hanno portato a costare 25 milioni.
adesso x il Gasp gli esterni che preferisce sono Celik e Wesley…..vediamo
la difesa nn mi lascia molto tranquillo!!!
la formazione schierata da Gasp mi piace. Fa intendere che si deve vincere. anche in EL.
avanti così
c’è solo un risultato
buona formazione,
vinciamo
Statte zitto
Sicuramente vinciamo. Minuto 30 ci servirebbero già 3 gol,e nemmeno riusciamo a tirare in porta….
ma perché non tsimikas a sinistra e wesley nel suo ruolo naturale, per non parlare di dybala dal primo minuto.
maa! speriamo bene.
Daje Roma Daje !!!
Speriamo bene, è troppo importante la vittoria oggi. L’Europa League è possibile vincerla, il campionato no. Forza Roma!
Sisi, guarda l’Aston Villa Nottingham Forest e Fenerbache che squadroni che hanno. E poi se l’anno scorso abbiamo lottato per la Champions fino all’ultima giornata é perché siamo usciti abbastanza prima dall’Europa
Dovbyk sembra motivato stasera, la concentrazione della squadra meno. Svegliaaaaa
vai tutti ha critica’ questi sono i giocatori della Roma se sete più bravi prendete il posto di Gasperini e fatela voi la formazione ma tutte le volte che la Roma gioca con qualsiasi squadra ciavete da critica’ sempre sempre sempre forza Roma!
Dcurtue gol presi per errori da terza categoria non se pò fa dai
Due gol…
Se sei contento di questo primo tempo il problema è tutto tuo.
nei primi 5 minuti ho visto, Hermoso che lancia l’attaccante solo davanti Svilar, Ziolkowski saltato due volte e Wesley scivolare a vuoto. E’ vero che le partite si giudicano alla fine ma in 5 minuti gli errori mi sembrano troppi. Speriamo si riprendano
sbrighiamoci a uscire e dedicarci al campionato, tanto nn se vince tanto nn è la Champions
Questi corrono il doppio di noi , ma siamo certi che si stanno allenando con il metodo Gasperini?
A Gennaio fuori da tutto come ogni anno
Svegliamose per favore!!!!!
Gli altri TIRANO.
Noi ce la passiamo.
Ma come si fa a prendere 2 gol da sta squadretta.
Questa partita andava vinta 5 a 0
hai fatto il primo tiro in porta con wesley al 31′ e il secondo con el sha al 43′
L’anticalcio prosegue da ormai quasi 10 anni
Quando ho letto Ziolkowski, la prima cosa che ho pensato è stata questi ce bucano e infatti…
Ma non si vergognano? 2-0 contro ste pippe!!!!
… e ancora un’altra (l’ ennesima) annata di sofferenza e mediocrità infinita. P.S. che pena!
Siamo a fine ottobre è già stiamo ad intonare un’orazione funebre?
Questi hanno ricominciato con la vacanza romana. INDEGNI SVEGLIAAA!!!!
Amen
meglio guardare Blanka sulla Rai……..
Il mister non aveva parlato a caso della presunzione delle squadre italiane in Europa. Evidentemente aveva percepito nella squadra un calo di concentrazione prima di questo impegno. La “concentrazione” di giocatori come Hermosi la dice lunga. Non si possono affrontare le partite così. Non si possono tirare delle stracchinelle in porta. Così non si segna. Prendessero esempio dagli avversari che sono pagati un decimo rispetto a loro ma almeno un tiro di collo lo sanno fare.
io mi domando la primavera a cosa serve se non riusciamo a far giocare un terzino sinistro nel proprio ruolo e ci dobbiamo inventare cose strane
Azzo che botta che mi è arrivata, famo due va…
centrocampo che non copre .la difesa si trova sempre tre contro tre
un centricampo di maratoneti dai piedi a sciabola , ci vuole almeno un paredes , ma in giro ce ne è pochi di quella classe
ziocoso il nuovo Samuel .. aveva convinto .. 2 a 0 contro il real plezen dopo 22′ .. grande massara . già ci stiamo sgonfiando ..
😠😠😠😠😠😠😠😠
Mortacci di tutti li mortacci di tutti li mortacci
DAJE ROMAAAAAAA
il marocchino veramente poca cosa
io non la vedo una squadra tanto equilibrata…ora siamo costretti a rischiare…siamo troppo acerbi….
soule ricomincia a tenere troppo la palla invece di servire subito
servire chi ?
il calcio non e lo sport di dovbik
mercato da 2 in pagella. nessun giocatore valido integrato. basta Dovbyk. basta
non era quello che con gasperini avrebbe segnato almeno 30 gol ?
I limiti di una rosa corta eccoli qua. Quando giochi con le seconde linee e fai turn over, ecco il risultato.
Ziolkowski:- “Mi sento forte in fase difensiva, nei duelli, mi sento bene fisicamente sullo scatto e in velocità. Devo migliorare il mio gioco offensivo ma ci sto lavorando, un passo alla volta”
Mi… auto-censuro!
Quasi tutto il budget di mercato speso per El Aynaoui e Wesley. Il secondo quantomeno è nel giro della nazionale brasiliana e con noi almeno fa il titolare, ma il marocchino? Mah… per ora senza parole.
Ma perché non inverte Wesley ed Elsha???
giusto!
Io dico un’altra cosa…Ranieri per favore scendi dal posto in tribuna e mettiti di nuovo in panchina… solo tu li sapevi prendere.. Soulé con Gasperini è morto…
su dovbyk ormai mi rassegno .gasperini gli dice cosa deve fare come a un bambino delle giovanili
e lui fa un’altra cosa…
❤️🧡💛
so cechi ma ce cojono bene!
Quando vedo questi giocatori penso che Totti era un marziano…
anche delvecchio e tommasi lo erano
pure un dzeko
nemmeno con le mani facciamo goal l’attacco più scarso di così non me lo ricordo della Roma
Dopo una giornata di lavoro guardare la Roma è il colpo di grazia!! Ma che male abbiamo fatto noi tifosi x meritarci sto scempio boh..
Fossi il mister proverei gli attaccanti della Primavera, tanto peggio di così… e sarebbe anche l’ultima spiaggia per provare a smuovere i titolari, perché se non li rianima neanche uno schiaffo del genere non c’è più niente da fare.
Bailey al posto di Soulé, Cristante al posto di El Ayouni e si vince
Che cambierebbe? Manca l’attacco.
Disastro assoluto. che vergogna e’ meglio non comentaré altro
Grazie Friedkin.
I Friedkin? Fanno parte dell’ECA e sono amici del presidente del PSG. Ogni tanto vengono qui e fanno sapere che stiamo sotto regime di FFP. Questi sono…
Io comincio a sentire una leggera puzza di bruciato.. Speriamo che mi sbaglio..
primo tempo vergognoso non capisco perché calciatori spostati su altre fasce……..mi raccomando ora massacrate Ziolkowski come avete fatto con hujsen… io giovani sbaglieranno ma vanno sostenuti perché poi crescono, prendetevela semmai con dovbyk, hermoso e sta gente qua… ma poi a noi da fuori ci segnano sempre, possibile che noi non proviamo con i tiratori che abbiamo?…. la partita si potrebbe benissimo riprendere serve il cambio di passo e anche la seconda punta pesante. iniziamo a provare le punte della primavera tanto peggio de questi é difficile
ma ssacrare un giovane esordiente è sbagliato, ma lo stesso esaltarlo senza alcun motivo. Da settimane giornalisti compiacenti e i tifosi che ancora gli vanno dietro ne parlano come di una promessa del calcio mondiale. Volare bassi
Non va. L’attacco resta insignificante. Soulè sempre testa bassa, lo ripeto da mesi. Dovbyk un armadio inutile. Gasperini non ha portato nulla a questa squadra. Serve una rivoluzione totale.
Forse c’eravamo illusi, questa squadra è di una pochezza disarmante. E senza i titolari è scarsa pure in difesa. Non riuscire a fare un tiro in porta in 45 minuti contro questi è veramente grave. E si parla di Champions…ma ve l’immaginate questa Roma in Champions?
Poi perculiamo il Napoli.
Al posto loro ne avremmo presi dieci.
Altro scempionz, noi scempio e basta.
Semo l’unica squadra d’Europa che nun riesce a fa’ un tiro in porta. E menomale che gli avversari vedendo l ‘olimpico dovrebbero cagasse sotto, ed invece è na pacchia pe tutti, compreso il grande Lille che noi abbiamo fatto diventare il Brasile de Pelé e che stà perdendo 0-3 in casa col PAOK.
convicete ranieri prima che sia troppo tardi
questo è un incubo, non può essere… si sentono già lo scudetto sul petto sti smidollati, stiamo resuscitando il plzen da non credere.
Gasp ti prego togli quel morto di Dovbyk, questo è accanimento terapeutico
C’e’ qualcuno fuori ruolo o mi sbaglio?
Non è un caso, se il tecnico continua con i suoi esperimenti insensati il risultato è questo Speriamo che il vento cambi sennò la vedo grigia
Si Dobvyk che gioca centravanti.
l ultima con il plzen 5-0 tripletta di edin dzeko . questo e un bomber vero
senza Cristante il centrocampo non esiste
più che altro el hainauioi non è all’altezza,
poi mo in coppia co pisilli secondo tempo a rischio altissimo,speriamo kone si riprende subito…
basta inventari i ruoli. Preferivo la Roma di Ranieri facevamo pochi goal ma non li prendevamo mai e prima mi poi lo vergavamo uno .Solita annata di alti e soprattutto bassi.
rega siamo scarsi.
Wesley corre corre ma ha i piedi fucilati, specie il mancino e ovviamente lo fanno crossare da lì
Hermoso lo sappiamo, le due cazz…a partita ci puoi contare
Soule porta palla e ormai lo sanno tutti basta coprirgli il sinistro
dybala probabilmente per risolvere un po’ il problema degli infortuni ha aumentato la massa muscolare o forse è solo l’età. ma sono 9 mesi che non segna, una domanda tocca farsela
el Aynaoui è un giocatorino
Konè è fortissimo palla al piede. ma non ha visione di gioco, è scarso nelle letture, spesso sta in mezzo ai cogl… davanti al portatore di palla
Dovbyk… tutto quello che avevo da dire su di lui l’ho detto fino all’inizio del campionato. non è andato via… e non c’è niente di meglio in rosa evidentemente
celik… è migliorato tanto… ma non è che improvvisamente ti diventa kafu
piedi fucilati pure lui
Ziolkosky ha ventanni, non spariamo addosso a questo ragazzo.
continuo a non capire perché non giochi Rensch a destra.
ma ormai sta diventando un’abitudine prendere gol in questo modo
qualcosa non quadra
Gasperini sveglia…
Roma non si ha più tempo di aspettare sia il gioco che i giocatori. Massara è evidente che ha lavorato male e spero 25 ,13,30 per giocatori normali. Potevi spendere meglio e avere la rosa più lunga. stasera si vede se invochiamo un cristante se non abbiamo due punte la Colpa è di MASSARa E di Ranieri in minima parte che lo ha messo .Non si prende Gasperini e non si ha una rosa lunga e di giocatori funzionali al suo gioco. Spero nel secondo di riuscire a vincere non se può perde con questi.
il giovane polacco non ha colpe. è stato lasciato sempre uno contro uno dal marocchino che non ha mai raddoppiato
Gasperini non magna er panettone, qua lo dico e qua lo nego
Continuiamo a giocare coi lancioni di Svilar da 50mt e non ne becchiamo una manco per sbaglio.
Ma possibile che non si riesca a costruire un’azione decente palla a terra?
Ma poi qual è il senso di Wesley a sx con Elsha a dx?
Vi dirò, che se fossi Dovbyk con ste pallacce da parrocchia che gli arrivano, io li avrei mandati tutti affangala dopo 20 minuti. Sto poraccio già è impedito di suo, se lo servi in maniera così maldestra lasciamo proprio perdere e cambiamo sport.
Ah, menzione speciale per i cross di Wesley.
È come film di orore (cit.)
Si attende un segnale dagli uomini più ricchi dell’universo, i signori Muti-Friedkin.
semplice facciamo rischiesta di non giocare piu all olimpico
Io ho una domanda che non so se trova risposta qui…
Ma, quando arriva un giocatore a Roma, c’è qualcuno che gli spiega cos’è Roma e la Roma..??
No, perché leggendo le dichiarazioni di alcuni pensando di essere Varane, Ronaldo ect, ect…
Qualcuno dovrebbe spiegargli che non stanno giocando con la play station..
🤦🙄
INUTILE parlare di interpreti, perchè in estate abbiamo fatto partire due giocatori come Saelemakers e Paredes che in confronto i sostituti Wesley e EL sembrano due giocatori da piccola squadra di serie A.
Come dicevo ad inizio anno il problema della roma è QUALITATIVO.
Ma se anche lo stesso Gasperini sbaglia continuamente formazione, con addirittura vedo Soule a sx (giocatore molto limitato soprattutto quando gioca a sx), el sharawy esterno dx di centrocampo a dx e via discorrendo… Ziolkowski fuori al ventesimo per un errore che poteva succedere (gli altri dove stavano?), mentre altri stanno ancora al loro posto?
Dovbyk che davanti alla porta tira una ciavatta centrale, è roba da mettersi le mani tra i capelli.
Appena il giochino del “abbiamo una super difesa” finirà, ci sarà da mettersi le mani tra i capelli, perchè quello che vedo oggi è lancio lungo sulla punta e vediamo quello che accade.
Gli esterni sono nulli (rimpiango spinazzola, pensate un po come sono messo), gli attaccanti idem, i centrocampi sono giocatori nulli in fase offensiva… Una squadra senza ne capo ne coda.
Vediamo nel secondo tempo, ma la cosa di levare il polacco al ventesimo non mi è piaciuta per niente.
Ah rega’ sw certi giocatori giocano fuori ruolo chiediamoci il motivo. Ma l’atteggiamento accademico e svogliato in campo lo vedete? La mancanza di aggressivita’? E dai su.
non soffermerei sull’errore di ziolkowsky, capita, anche se è un errore grave. ma se metti in punizione lui, allora dovbyk devi mandallo popona casa, no in panchina. non è da questa partita che lo dico, Gasperini non ha i giocatori adatti, come juric, come tutti i precedenti. eccetto ranieri stile mourinho, gioco semplice, catenaccio e via
Non capisco perché mettere giocatori fuori ruolo.
È una moda tutta romana
Per chi dice che non ci sono i titolari consiglio di guardare la formazione perche per la maggior parte sono i titolari.
io non so’ se ci prova gusto a mettere sempre un paio di giocatori fuori ruolo!!!
… e poi c’è persino chi sostiene che ad ottobre sia presto per intonare marce funebri… Certo, alla quarta (QUARTA!) sconfitta casalinga, senza MAI segnare un gol, sarebbe più adatto l'”Inno alla Gloria”…
Mi dispiace molto per zio andava tolto hermoso inguardabile per il resto una pena globale ma il peggiore di tutti massara che dilapida 25ml per un calciatore che in serie B lo prendi con 1 ml. Chiedo per un amico ma wesley nel suo ruolo naturale e tsimicas nel suo è chiedere troppo?
Hai ragione Wesley nel secondo tempo li ha fatto ammattire.
puoi prendere l’allenatore e i ds che voi ma finché ci stanno i friedkin che fanno mercati mediocri tutto il resto conta il giusto. fate sto stadio vendete e ADDIO.
ma Wesley perchè a sx?
elshaa perchè di nuovo a tutta fascia se hai Rensch e Tsimikas in panchina?
perchè Hermoso e non Ghilardi che corre il doppio?
perchè Soulè ancora in campo se non è in serata?
e che può fare stasera Pisilli????
siamo una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici
A parte l’approccio veramente terribile, penso si possa dire che a fare la differenza sono stati i 2 giocatori del Plzen se paragonati ai ns:
Uno supera il duello col diretto avversario, entra in area e fa un bel goal (ho sentito che ha 22 anni, come Soulè…);
L’altro prende palla e dai 30 metri tira una minella all’angolo (quello che avrebbe potuto fare Dovbyk ad inizio partita che invece ha tirato centralissimo…)
Come direbbe il Marchese del Grillo:
“Voilà la difference….”
Speriamo in un secodno tempo con la testa oltre che col cuore..
Tutta sta indignazione non la capisco. Queste lacune erano evidenti anche quando gridavate che eravamo da scudo, perché primi in classifica.
Senza esterni d’attacco il gioco di Gasperini non ha senso.
Prendetevela con quel fenomeno che ha speso 25mln per un giocatorino.
Ora spero che metta Bailey al posto di Soulé.
Ma pure Kone’…..ci sua
Sto a rimpiange Borya Mayoral, ho detto tutto
Franculino doppietta anche stasera.
È da giugno che lo dico.
Franculino Is the future.
Poi vedi Ferguson che a 21 anni sembra un Dovbyk 40enne.
posso dire ch 4 sconfitte in casa stagionali mi sembrano un po’ troppe? e quelli che mi fa più rabbia è come appena abbiamo vinto 3 partite tutti a chiedere se eravamo o no da scudetto? ma per favore dopo anni di schifo abbiamo la decenza di stare zitti e lavorare e basta? Io di pigliare schiaffi a destra e a manca non ne posso più, mo pure da sto mezzo scappati de casa. ma basta. a chiosa c’è da dire Ferguson non sa stoppare la palla.
se sta a rompe pure sto giocattolo ancor prima di montarlo del tutto me sa.
attaccanti che sono l’anti calcio non solo non segnano ma nemmeno capaci di stoppare una palla e seconde punte che sono campioni di finte che si scartano da soli
è incredibile la mediocrità dei 2 davanti.
incredibile.
questi non ce l’hanno proprio in testa di guardare la porta e puntare l’uomo.
non è che non lo sanno fare, peggio, questi non arrivano manco a pensarlo.
❤️🧡💛
Vergogna. Anche stasera mi avete regalato una botta di veleno. Solo vergogna.
non ne posso più di vedere sta gente alla Roma. e parlo di tutti giocatori allenatori e Ds. tutti ma proprio tutti hanno responsabilità. ma poi all’Olimpico a casa tua. ….non ci sono più parole.
è tutto da rifare dalla testa ai piedi.
Gasperini per ribaltarla ha dovuto far entrare El Sharawi, che non segna dai tempi di Tutankhamen.
bella questa hahaha
ahahahhahahh😅😅😅😅bella questa
❤️🧡💛
intanto basta wesley a destra gente invertita ecccc ma al di là di tutto del ragazzino troppo acerbo o dell ‘eurogoal loro 2 tiri 2 goal noi 20 tiri e perdiamo…..c’è qualcosa che non quadra
questi giocatori sono di una scarsità assoluta
vergogna vergogna vergogna
da mandare in ritiro da stasera
4 sconfitta in casa adesso basta
ho solo una grande rabbia, come mi capita costantemente da ormai anni a vedere sta squadra, non c’è la faccio più, Massara ha fatto un mercato pietoso, non ne ha preso uno buono. vergogna
Non è tutto da buttare. Il riscaldamento non mi è dispiaciuto.
Lo stadio pieno comincia ad essere la nostra tomba. Invece che caricare i giocatori li atterrisce.
Ma neppure…in larga maggioranza, risultano quasi indifferenti a quello che accade in campo. Da anni…
ormai all’Olimpico vincono cani e porci,ma che abbiamo fatto per meritarci questo?
Comunque si può dire che la formazione l’ha sbagliata anche stasera ! Sono incavolatissimo ! Non utilizza i giocatori nei loro ruoli e sta distruggendo la fase difensiva che era il punto di forza della squadra. Molto male !
FRS!
Stiamo perdendo l’eredità di Ranieri senza ancora aver assimilato il gioco di Gasperini e questi sono i risultati. Poi naturalmente lo ribadisco ad ogni intervento che faccio qui, non abbiamo attaccanti.
Il Plzen 7 punti noi tre, che schifo
Non si creano occasioni da gol, si segna solo su calcio da fermo. 3° sconfitta consecutiva. Forza Roma.
I problemi sono tanti, ma che l’attacco sia il principale è sotto gli occhi di tutti. Una Roma con un attacco così scarso non si ricorda a memoria d’uomo. Roba da rimpiangere perfino Abraham (e sottolineo PERFINO). Pensa come siamo messi.
Sta squadra e’ una vergogna assoluta. Difesa da rdeee, attacco insistente in serie C ci sonó mogliori attaccanti. Gli acquisti fatti sonó sinceramente per un Pisa che si deve salvare.E Gasperini e’ in totale confusione.
perfetto, peggio de tutti gli ultimi anni; quarta sconfitta in CASA !!! Gasperini, te vedo male male male… e c’è ancora chi parla male del grandissimo ( perché quello che ha fatto è storia) José Mourinho
Sconfitta indecorosa contro una squadra mediocre… È ora che Gasperini la smetta di fare il fenomeno, facendo giocare giocatori fuori ruolo! Noi romanisti meritiamo di assistere a ben altre prestazioni…
Prestazione vergognosa stasera.
Urge un bagno d’umiltà perché 4 sconfitte casalinghe ad ottobre non è concepibile. Gasperini deve capire come far segnare questa squadra.
Desolante
l’h9 vista in un locale senza audio…spero solo che Al triplicate fischio l’Olimpico ha fischiato…
Manco il girone passano. Mediocrità Totale
Squadra costruita male anzi non costruita giocatori messi in posti non loro 0 grinta 0 agonismo strano per una squadra da gasperini. Mercato fallimentare solo wesley si salva considerando che con quello che lo hai pagato prendevi Rabiot e altri 2 calciatori.El anaui 25 ml possibile che in serie B non cera uno uguale a 1 ml si che ce ne sono, ghisolfi è stato massacrato vediamo il grande massara. Tema centravanti non c’è un tema perché non abbiamo centravanti
pure sto gasperini ci mette del suo .
il bello che qui c’è chi non vede l’ora di tornare in champions, ma spero mai, immaginate a giocare contro un barcelona e un psg o una squadra inglese, con sto squadrone che abbiamo sai le figure di m….. e quante imbarcate di goal.
vergogna tutti a cominciare dal fenomeno di allenatore che abbiamo che si mette a fare gli esperimenti facendo giocare i giocatori fuori ruolo.
sono curioso di vederli domenica con il sassuolo che tipo di partita faranno…..
Il problema attacco e gia sollivato durante il mercato e il ritiro estivo da Gasperini ma la società non ha reagito, se la ROMA fallira le sue obbiettivi ( Champions, Europa League), sara solo colpa della società per la sua ennesimo fallimento
Provo a riscrivere il commento… con pallotta avevamo delle squadre che a questi hanno fatto 9 gol in 2 partite… avevamo dzeko che gliene ha fatti 6 ..
passano gli allenatori.bravi.ma se continui a fare un mercato da Cagliari,l allenatore puo.fare poco
La squadra è peggiorata e di questo sono tutti colpevoli, Ranieri stesso che ha portato Massara. Il mercato è stato vergognoso, x il terzo anno di fila prendiamo centrocampisti sconosciuti della Ligue 1, non prendiamo un attaccante decente da un decennio. Tutti devono fare un esame di coscienza, Gasperini compreso che deve capire che questa è una squadra che sa stare solo bassa e sperare nel golletto. Partire sempre allo sbaraglio c’ha portato a prendere gol a Firenze, con l’Inter e oggi nei primi minuti. Abbiamo la peggiore coppia di centravanti dell’Europa League…altro che vincerla
2 punte che non ne fanno mezza .dovbyk ancora mi chiedo come habbia vinto il capocannonniere in spagna .
Il mercato è stato pessimo, lo sta dicendo il campo. C’è poco da piangere tirando sempre in mezzo il Fair Play Finanziario se poi si buttano i soldi per El Aynaoui. Un primavera promosso in prima squadra avrebbe dato sicuramente lo stesso apporto (se non di più). Questi sono gli errori che si pagano caro, non l’ambiente, i tifosi, lo stadio, ecc…
abbiamo fatto un altro buco nell’acqua. Se Gasp non capisce come mettere la squadra in casa siamo messi male.
Ci avviluppiamo in possessi e giri palla lentissimi e prevedibili per cui ci uccellano alla grande.
Speravo che lezioni del Torino, Lille e Inter ci avessero insegnato a come stare in campo e invece ci ritorniamo col solito gioco sterile e prevedibile. Ma dove sono le triangolazioni e cambi campo per dare velocità e penetrazione alla manovra che é nel DNA delle squadre di Gasp? Sir Claudio, bisogna che un pochino ti correli con Gasp sulle tattiche contro le squadre chiuse…sennò la vedo male male…vabbé andiamo avanti e Sempre Forza Roma.
Inutile polemizzare, certe lezioni in campo si prendono, incartano e portano a casa…
calcolando che per me l’unica possibilità che abbiamo per andare in Champions League tramite il campionato è essere eliminati dalle EL, oggi abbiamo fatto un bel passo in davanti, siamo tra il 22esimo e il 29esimo posto!
Purtroppo dobbiamo guardare in faccia la realtà, in questa competizione ci sono almeno 10 (e sono generoso) squadre più forti di noi, non sulla carta ma in campo. Guardate il Lille, a noi un mese fa c’ha preso a pallonate, e oggi ha perso in casa 3-4 con il Paok Salonicco… non possiamo ambire a vincerla, e se vogliamo un futuro migliore servono i soldi della Champions League, quindi scusate se io oggi mi dispero.
Non ho parole……….Boh !!!
A sto punto tutto sul campionato e con le unghie puntare il 4 posto inserendo con urgenza 2 punte vere a gennaio. La coppa ci toglie solo energie e non è alla nostra portata.
