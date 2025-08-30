LIVE! Scambio Gimenez-Dovbyk: il messicano apre al trasferimento, Milan e Roma al lavoro per trovare l’accordo

Giornata caldissima sull’asse Roma-Milan: al centro dei colloqui uno scambio di centravanti. Allegri vuole Artem Dovbyk ed è pronto a sacrificare Santi Gimenez. Discorso inverso a Trigoria, con Gasperini che non è convinto dell’ucraino, e preferirebbe avere l’ex Feyenoord.

La trattativa è avviatissima, come confermato nelle ultime ore dai dirigenti rossoneri e dallo stesso Allegri al termine della partita vinta contro il Lecce. Il Milan vuole lo scambio, e anche alla Roma sono convinti della bontà di questa soluzione.

E i calciatori? Dovbyk ha dato subito il suo ok al trasferimento al Milan, convinto di trovare più spazio in rossonero di quanto ne farebbe in giallorosso con Gasp. Inizialmente meno convinto Gimenez, che però sta rivedendo le sue posizioni iniziali: il centravanti, dopo essere stato messo ufficialmente sul mercato, ha capito che non c’era più fiducia intorno a lui da parte del club rossonero.

Roma e Milan stanno lavorando per trovare l’incastro giusto su cifre e formule: da capire se si tratterà di un semplice scambio di prestiti o se l’affare verrà fatto a titolo definitivo.

Redazione Giallorossi.net