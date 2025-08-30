LIVE! Scambio Gimenez-Dovbyk: il messicano apre al trasferimento, Milan e Roma al lavoro per trovare l’accordo

Giornata caldissima sull’asse Roma-Milan: al centro dei colloqui uno scambio di centravanti. Allegri vuole Artem Dovbyk ed è pronto a sacrificare Santi Gimenez. Discorso inverso a Trigoria, con Gasperini che non è convinto dell’ucraino, e preferirebbe avere l’ex Feyenoord.
La trattativa è avviatissima, come confermato nelle ultime ore dai dirigenti rossoneri e dallo stesso Allegri al termine della partita vinta contro il Lecce. Il Milan vuole lo scambio, e anche alla Roma sono convinti della bontà di questa soluzione.
E i calciatori? Dovbyk ha dato subito il suo ok al trasferimento al Milan, convinto di trovare più spazio in rossonero di quanto ne farebbe in giallorosso con Gasp. Inizialmente meno convinto Gimenez, che però sta rivedendo le sue posizioni iniziali: il centravanti, dopo essere stato messo ufficialmente sul mercato, ha capito che non c’era più fiducia intorno a lui da parte del club rossonero.
Roma e Milan stanno lavorando per trovare l’incastro giusto su cifre e formule: da capire se si tratterà di un semplice scambio di prestiti o se l’affare verrà fatto a titolo definitivo.
Redazione Giallorossi.net
Personalmente non lo farei solo per un fattore di ambientamento. Ma Dobvyk parliamoci chiaro è più scarso di Gimenez se si parla su chiave tecnica. Sul piano fisico ovviamente l’ucraino vince ma da quello che vedo. Ferguson regge botta. Gioverebbero tutti , inoltre il messicano ha l’età dalla sua. Potrebbe essere un Retegui 2.0
Quoto.
A patto che sia scambio di cartellini, non di prestiti.
La motivazione per un giocatore e’ tutto. Meglio fare questo scambio come lo scorso anno. Non ci ando’ poi tanto male.
Ma motivazione di cosa che lui e l’agente sono 3 settimane che ripetono che non vogliono spostarsi da Milano??
A me pare incredibile anche si ossa continuare a cercare uno così.
Sono davvero deluso… non dovremmo stare dietro a gente come Gimenez o Sancho che pare ci stiano facendo un favore.
Fermo restando che per me aggiungerebbero poco, ma questa è una opinione personalissima,
penso lo stesso in pratica di tutti gli acquisti fatti finora a parte Ghilardi e spero anche di sbagliarmi del tutto.
Bah.
Vedremo…
Un attaccante che ti ha fatto 17 gol al primo anno non lo sostituisci con Gimenez. Follia (mio personale parere).
Non è adatto al gioco di Gasp. è lui che lo ha chiesto. o la roma la alleni tu? ma fate i tifosi x favore!!
ma a parte le illazioni giornalistiche, chi ha mai sentito Gasperini lamentarsi di Dobvik?
Proprio ieri ha detto di dare retta solo a quello che dice lui, ai virgolettati
Ai ragione da vendere….. inoltre Dovbik è UCRAINO con tutto quello che segue e ha giocato in un campionato non proprio facile….. però Gasp non lo vede e quindi…..speriamo bene !!
ma !! speriamo bene a me non convince ne l’uno ne laltro anche se a dovbyk avrei dato un altro anno!!
Ahimè, sono due giocatori che difficilmente possono trasformarsi in qualcosa di molto diverso da quanto visto finora nel campionato italiano. Soluzione quindi più di riserva che risolutiva. La minore età e la maggior mobilità e tecnica di base di Gimenez giocano a nostro favore. Il fiuto da area di Dovbyk a loro favore.
Ma noi potremmo vantare in più la capacità trasformativa di Gasp su attaccanti prima ritenuti indecifrabili…
Anno Zero sono d’accordo, solo che la prima affermazione, la darei per vera su Dovbyk, che già è stato visionato da Gasp, meno vera per Gimenez, che, vista la più giovane età e visto che ha fatto solo mezza stagione in serie A, potrebbe ancora uscire un potenziale non espresso, soprattutto in mano al Gasp! Ero contrario a cedere Artem, anche alla luce del suo impegno, ma se Gasp non lo vede per il suo gioco e vede delle potenzialità in Gimenez, massima fiducia nelle sue scelte e buona fortuna ad Artem, a cui auguro il meglio, tranne contro di noi, se dovesse andar via. Ah poi c’è il fatto che Gimenez in coppa ha già purgato i sorci con una doppietta, aspettiamo solo che si possa ripetere in campionato!
due acetisti sbagliati giocatori che non valevano il costo pagato dalle società e nessuna delle due potrebbe monetizzare il costo del cartellino con una cessione.
uno scambio con valori “gonfiati” ma congrui a quelli pagati potrebbe essere una boccata d’aria per le casse, liberando un po’ di risorse sul mercato.
per il futuro dubbi se entrambi, a fronte dei numeri realizzativi dobvick palesa carenze tecniche tattiche che non lo rendono un giocatore di alto livello, mentre gimenez per ora con il goal non ha familiarità
speriamo nel miracolo gasperiniano e aggiungiamo che dobvick ha dubbi di integrità fisica dallo scorso anno, speriamo che gimenez sia almeno integro
Dovbyk gioca solo con il sinistro con il destro ci cammina, tolta la potenza fisica che non è quella di Lukaku resta ben poco. Non a caso con difensori di un certo livello non la prende mai. Gimenez ha più colpi, tecnicamente è superiore e gioca molto per la squadra. Favorevole
ieri si è mangiato un gol gimenez solo davanti al portiere, roba che dovbyk lo segna pure da bendato e con le gambe legate…mi tengo dovbyk tutta la vita
Aveva pure segnato un gol di destro, annullato, mica da ridere…
A me sembra uno scambio fra un giocatore mediocre/sufficiente con un altro giocatore mediocre/sufficiente in cui ognuna delle 2 squadre pensa e spera di dare la fregatura all’altro, o quanto meno di guadagnarci perché ci potrebbe essere, forse, speriamo, magari, la possibilità che il giocatore scambiato nell’affare esploda…
Un oceano di speranze e se…
Gli unici a prenderlo in quel posto in questo scambio , saremo noi.
visto che ieri ho letto cose veramente assurde e premettendo che a me sta bene quello che decide il Gasp voglio però soffermarmi su delle valutazioni fatte da molti utenti …per molti Dovbyk è più sotto porta rispetto a Gimenez, cosa che vedendo lo storico goal e sopratutto il livello dei campionati in cui hanno giocato tutta questa differenza non la vedo anche in virtù del fatto che il nostro attaccante è solo finalizzatore il secondo è più di movimento..ma premesso tutto ciò molti dovrebbero comprendere che essendo Dovbyk molto più statico e non essendo un giocatore adatto al gioco del Gasp è probabile che mentre con il nostro con i suoi movimenti la squadra riuscirebbe a creare, sparo un numero a caso , 10 azioni da goal a partita con i Gimenez ne riesci a creare il doppio proprio perché piu adatto a quel tipo di gioco che ha in mente il Gasp… quindi non si deve vedere esclusivamente la capacità sotto rete ma anche tutto il resto … e poi se vogliamo dirla tutta Dovbyk anche con noi si è mangiato molti goal …per finire sono entrambi buoni giocatori ma con le caratteristiche sbagliate per gli allenatori per cui giocano
Quindi Gimenez che verrebbe a fare a Roma?
L’esterno sinistro ?
Oppure il titolare al posto di Ferguson.
Ma stiamo scherzando vero?
Se questa operazione l’avesse fatta Ghisolfi…mhhh e che sarebbe successo.
Ancora non lo avete capito che lo.stismo prendendo in quel posto. Ma contenti voi. Contenti tutti.
Gaetano quindi per te attaccante di movimento significa fare l esterno ahahah… attaccante di movimento significa a ben altro … una caratteristica che non ha Dovbyk non ha … poi qui il vero scherzo, anche se ci sarebbe veramente da piangere è pensare di saperne più del Gasp … ma tanto l importante è che scelgano loro non quelli che si reputano competenti
Come se dice a Roma:”Peppe per peppe, me tengo peppe mio”. Uno scambio che non ha senso. Gimenez è un incognita. tanto vale tenersi Dovbyk.
io dico …peppe per peppe mi prendo quello che sceglie il Gasp
Se lo vuole Gasp ok.
la sostituzione di Saelemakers andava cercata no certamente agli ultimi giorni di calciomercato dove vengono annunciati botti mai esplosi la Roma ha fatto tutto quello ché poteva e doveva manca il solito centesimo per fare un Euro e prego che non sia né l’antipatico milanista né chiesa…..ormai ex giocatore visto che non sta nemmeno tra i convocati di una delle nazionali. peggiori degli ultimi anni
Forza Roma
Sì ma non esiste fare scambio di prestiti secchi. Scambio di prestiti con diritto a 30M e tanti saluti, basta favori al Bilan
Il “diritto” equivale praticamente al prestito secco!
Sarebbe un’uguale fregatura soprattutto per noi.
Ipotesi 1:
Fanno entrambi schifo e nessuno riscatta. Dovbyk ti torna indietro svalutato a 29 anni e ancora 3 anni da ammortizzare a 3,5 netti. Un disastro.
Meglio per il Milan perché Gimenez avrà ancora 25 anni e un ingaggio più leggero.
Ipotesi 2:
Gimenez fa le fiamme e Dovbyk fa schifo. Tu vorresti riscattare il messicano ma devi fare i conti col ritorno del “piombo” ucraino.
Ipotesi 3:
Dovbyk va bene, Gimenez male. Tu ovviamente non riscatti Gimenez e il Milan si trova nella tua stessa situazione di cui all’ipotesi 2.
Probabilmente, anche per questioni anagrafiche, non riscatta cmq Dovbyk e tu stai sempre col cerino in mano. Il Milan anche, ma meno di te.
Ipotesi 4:
Fanno bene entrambi. Tutti felici e si passa ai riscatti. Situazione che per noi va bene.
Il Milan potrebbe però sempre fare quelle considerazioni sull’investimento per un giocatore di 29 anni e virare altrove. Quindi nemmeno noi riscattiamo e stiamo da capo.
Insomma, sarebbe al 90% una situazione lose-lose per noi quella del prestito o prestito con diritto. Quindi dico sì solo all’affare in via definitiva o prestiti ma con obbligo, che è la stessa cosa.
non mi piace il bebote però se gasp l’ha indicato faccio pippa speriamo che non si sbagli
Ripeto che è una questione di caratteristiche.
Dovbyk, come dimostrato al Girona, più adatto a giocare in ripartenza ed attaccare la profondità, quindi al gioco difesa-contropiede di Allegri. La stazza non lo rende un centravanti d’area.
Gimenez, quello visto al Fejenoord, più centravanti d’area tecnico, ma anche in grado di spaziare, fare reparto e partecipare alla costruzione offensiva, caratteristiche simili a quelle di Retegui che con Gasperini ha fatto faville.
Inoltre il messicano è più giovane e guadagna di meno.
Da fare, ma possibilmente a titolo definitivo.
Se si deve fare, speriamo assolutamente nel titolo definitivo, altrimenti sarebbe una bella fregatura! Se il Gasp c’ha visto giusto, a fine campionato questo varrà 70 MLN se non di più, e che torni alla strisciata sinceramente mi farebbe venire il voltastomaco. Di contro il valore di Artem rimarrà più o meno quello ma con un anno in più sul groppone nostro. Io sono tra quello che avrebbe dato un altro anno a Dovbyk, ma vista la situazione con Gasp, mi ricredo e penso che Gimenez possa fare bene con lui. C’è da capire la situazione con la milanese, che deve al Feyenoord una percentuale sulla futura rivendita, spero questo non ostacoli il passaggio in via definitiva, visto che questi poracci non vorranno sborsare un centesimo. Spero non sia un problema, ripeto, perché se il Gasp ci crede, si deve andare fino in fondo con uno scambio in via definitiva.
Scambio senza senso. Massara farà la fine di Ghisolfi.
Gimenez non lo conosco, non l’ ho mai visto giocare praticamente. Vorrei solo che se si facesse lo scambio venisse messo un diritto di riscatto, perché il caso Salemekers non si ripeta di nuovo. Oggi il tanto cercato esterno di piede destro poteva essere lui, senza andare in giro per l’Europa.
Concordo…per quel che vale. Saele era un ottimo giocatore, molto duttile e talentuoso. Purtroppo Allegri lo ha giustamente voluto al Milan; ieri è tutto sempre partito da lui. A me non dispiace un certo Pierotti o giu di li, del Lecce (visto solo ieri, magari è negato!!!)
Alla fine l’operazione più realistica potrebbe essere proprio questa.
È a costo zero e permetterebbe ai due club di avere un’opzione per un cambio in attacco.
Se Dovbyk come si immaginava non rispondeva alle esigenze di Gasperini andava messo prima sul mercato per avere qualche offerta.
Escludendo questa operazione l’arrivo di un attaccante di livello non è facile in queste poche ore di mercato ed è la cosa invece che andava sistemata per prima perché Ferguson rimane comunque un prestito e Dovbyk ha confermato i dubbi iniziali.
Staremo a vedere ma ad oggi l’attacco non è proprio alla Gasperini.
Se lo stanno provando vuol dire che Gasperini lo ritiene una miglioria tecnica, quindi aldilà del fatto che considero Dovbyk un giocatore con pesanti carenze tecniche e caratteriali e conosco poco Gimenez, se lo fanno ha senso.
E per favore, il Messico come la Giamaica, è centro America, Gimenez non fa la coppa d’Africa.
gimenez è più funzionale rispetto lo stoccafisso di dovbik
Premesso che non mi piacciono nessuno dei due perché secondo molto sopravvalutati mi tengo dobvik ragazzi questo cmq piace o non piace sempre 17 gol ha fatto, gimenez visto anche ieri sera non struscia un pallone anzi sembra pure de impiccio poi va bene a gasperini sta bene a tutti. Ps la punta andava cambiata un mese fa non l’ultimo giorno di mercato questo te poi pija cioè una pippa come la tua, poi dopo lo sgarbo con salemekers che praticamente stavi apposto invece de sta a perde tempo e soldi co sancho pansa affari con il Milan mai più per me po rimane’ dobvik poi facesse la società
Parliamoci chiaro Dovbik è un giocatore lento e statico. Ha un gran fisico ma non lo sfrutta x nulla. Andatevi a rivedere i 17 gol dello scorso anno.
e poi come vice Ferguson chi piamo Pessina? ma siamo il Sassuolo?
Poi c’è Antonio Arena, un 2009 che (forse) potrà stupirci. Speriamo!
Ma, dico, lo avete visto Ferguson?
Fate il confronto con Dovbyk
Per quel poco che ha giocato, Fergy ha valorizzato quasi ogni pallone che gli è arrivato.
Questo mi aspetto da un centravanti
Dovbyk ha una percentuale ridicola di valorizzazione.
Ogni tanto la butta dentro, ma giusto perché sta davanti alla porta. Mica si inventa i gol.
È lento di gamba e di testa. Troppo
Che lo pagasse il milan, meglio a titolo definitivo (ma temo di no)
Quanto meno, Gimenez è più mobile ed è tutto da scoprire col gioco del gasp
Dovbyk il gasp l’ha già visto e nun je’ piaciuto!!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.