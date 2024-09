LIVE! Seconda parte di visite mediche per Mario Hermoso, poi la firma: contratto fino al 2027 con clausola di risoluzione nel 2026

AS ROMA NEWS – Mario Hermoso svolgerà nella giornata di oggi la seconda parte delle visite mediche e poi si presenterà a Trigoria per firmare il contratto.

Stando a quanto riferisce Fabrizio Romano, lo spagnolo si legherà ai giallorossi con un triennale (scadenza dell’accordo nel 2027) ma nel contratto sarà presente una clausola di risoluzione al termine dei primi due anni.

🟡🔴✍🏻 Mario Hermoso signs in as new AS Roma player today, final part of the medical tests taking place in the next hours.

Deal until 2027 with termination clause in 2026. pic.twitter.com/r0EFQrMdt9

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024