LIVE | Summerville, cresce la fiducia dell’Al Hilal. Dall’Olanda: “Il giocatore andrà in Arabia e dirà no alla Roma”

La trattativa per Crysencio Summerville è diventata una corsa a ostacoli, con sorpassi, frenate improvvise e colpi di scena continui. Dopo l’irruzione dell’Al Hilal, l’accordo raggiunto dagli arabi con il West Ham e il nuovo pressing della Roma sul giocatore, oggi, mercoledì 22 luglio, può essere un’altra giornata decisiva per capire quale sarà il futuro dell’esterno olandese. La Roma non ha ancora mollato. L’Al Hilal ha messo sul tavolo un’offerta molto più alta, sia per il club inglese sia per il calciatore, ma Summerville non ha ancora dato una risposta definitiva. In questo live seguiremo tutti gli aggiornamenti della giornata, in attesa della scelta finale del giocatore.

LIVE | ORE 17:40 – ROMA PESSIMISTA, SI LAVORA ALLE ALTERNATIVE

Le ultime indicazioni sulla trattativa per Crysencio Summerville portano verso l’Al Hilal. Dopo l’ottimismo filtrato dall’Arabia Saudita, arrivano nuove conferme sul possibile esito dell’operazione. Secondo il giornalista Sacha Tavolieri, Summerville avrebbe scelto di trasferirsi all’Al Hilal. La Roma sarebbe già stata informata della decisione del giocatore e avrebbe iniziato a muoversi su altre opzioni per rinforzare il reparto offensivo. Per l’esterno olandese sarebbe pronto un contratto di quattro anni con il club saudita. Anche Daniele Lo Monaco de Il Romanista racconta un clima di pessimismo attorno alla pista Summerville. La Roma, dopo aver lavorato a lungo sull’accordo con il giocatore e sul rilancio al West Ham, sembra ormai rassegnata a virare su altri profili.

Si attende ora la conferma definitiva, ma la trattativa appare sempre più indirizzata verso l’Arabia Saudita.

LIVE | ORE 17:15 – DALL’OLANDA: “SUMMERVILLE VERSO L’ARABIA”

Nuovo aggiornamento sulla telenovela Crysencio Summerville. In Arabia Saudita cresce l’ottimismo sulla riuscita dell’operazione: secondo quanto scritto da Eleonora Trotta su X, l’Al Hilal è convinto di avere ormai in pugno l’esterno olandese. Arrivano segnali nella stessa direzione anche dall’Olanda. Secondo Ad.nl, fonti vicine all’operazione si aspettano che Summerville prosegua la propria carriera in Arabia Saudita, declinando quindi l’offerta della Roma. La decisione ufficiale del giocatore non è ancora arrivata, ma le ultime indicazioni sembrano premiare il club saudita, forte dell’accordo già trovato con il West Ham e di una proposta economica molto più alta rispetto a quella giallorossa.

LIVE | ORE 13:00 – SUMMERVILLE-ROMA, IL GIOCATORE DICE SÌ MA LA PEC NON ARRIVA

La trattativa per Crysencio Summerville resta in una fase di totale incertezza. Matteo Moretto ha fatto il punto su una situazione sempre più ingarbugliata, ricostruendo quanto accaduto nelle ultime ore tra il giocatore, la Roma e il West Ham. Secondo Moretto, nella call andata in scena nella notte tra Summerville, Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico, il giocatore avrebbe confermato a parole la propria volontà di vestire la maglia della Roma. Un segnale importante, ma non ancora sufficiente per chiudere l’operazione. La Roma aveva trovato una base d’accordo con il West Ham intorno ai 50 milioni di euro, anche in virtù di un precedente gentleman agreement tra Summerville e il club inglese per la cessione a quella cifra. Questo patto, però, sarebbe stato valido fino al 21 luglio all’una di notte.

Per renderlo operativo e mantenere valide quelle condizioni, Summerville avrebbe dovuto inviare una comunicazione formale, una PEC, confermando la sua scelta di andare alla Roma. Questo passaggio però non è mai arrivato: la PEC non è stata inviata e, di conseguenza, il gentleman agreement tra il giocatore e il West Ham sarebbe scaduto. Qui nasce il nodo. A parole Summerville ha ribadito alla Roma la preferenza per i giallorossi, ma nei fatti quella volontà non è stata formalizzata. Per questo, ancora questa mattina, regna l’incertezza: il giocatore sceglierà la Roma o accetterà la ricchissima proposta dell’Al Hilal? E c’è anche un altro interrogativo: qualora Summerville decidesse davvero di confermare la scelta romanista, andrebbe rinegoziato l’accordo con il West Ham? La risposta non è ancora chiara. Secondo Moretto, la situazione dovrebbe risolversi nelle prossime ore.



LIVE | ORE 11:25 – SUMMERVILLE, L’AL HILAL PREPARA LE VISITE MA…

Nuovo aggiornamento sulla telenovela Crysencio Summerville. Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta, l’Al Hilal ha programmato anche per oggi le visite mediche per l’esterno olandese, restando però in attesa della decisione definitiva del giocatore. Summerville, infatti, non ha ancora comunicato la sua scelta finale. Il club arabo ha già trovato l’accordo con il West Ham e continua a spingere per chiudere l’operazione, ma manca ancora il sì del calciatore. Stando a quanto aggiunto dal giornalista Lorenzo Canicchio, qualora Summerville dovesse continuare a prendere tempo, non è da escludere che l’Al Hilal possa improvvisamente defilarsi dalla corsa. Una possibilità che al momento resta bassa, ma viene considerata in crescita.

LIVE | ORE 7:00 – Romano: “Summerville non ha ancora deciso, la Roma continua a crederci”

La trattativa per Crysencio Summerville continua a regalare colpi di scena. Secondo l’ultimo aggiornamento di Fabrizio Romano, l’esterno olandese non ha ancora comunicato una decisione definitiva né alla Roma né all’Al Hilal. Quella di ieri è stata una giornata convulsa. In un primo momento l’operazione con la Roma sembrava ormai vicina alla chiusura, poi è arrivato l’inserimento fortissimo dell’Al Hilal. Il club arabo ha presentato una proposta accettata dal West Ham, decisamente più alta rispetto a quella giallorossa, e ha offerto al giocatore un contratto fuori scala. A quel punto l’affare con la Roma sembrava compromesso, con Summerville indirizzato verso l’Arabia. In realtà, però, Romano continua a ribadire che il giocatore non ha mai dato una risposta definitiva.

Nella notte tra martedì e mercoledì l’olandese non aveva ancora sciolto le riserve. La Roma, intanto, si è fatta sotto di nuovo. Il club giallorosso crede ancora di poter convincere Summerville a rifiutare l’Al Hilal e ad accettare la proposta romanista, economicamente più bassa ma legata a un progetto tecnico completamente diverso. Nelle ultime ore Summerville ha parlato nuovamente con Gian Piero Gasperini, che continua il pressing sul giocatore. Tutto resta quindi ancora aperto: l’ultima parola spetta all’attaccante olandese, chiamato a scegliere tra l’offerta faraonica dell’Al Hilal e la possibilità di proseguire la carriera in Europa con la Roma. La risposta definitiva potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Redazione Giallorossi.net