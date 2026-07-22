LIVE | Caos Summerville, Moretto: “Il giocatore stanotte aveva ribadito il sì alla Roma, ma la sua PEC di conferma non è mai arrivata”

La trattativa per Crysencio Summerville è diventata una corsa a ostacoli, con sorpassi, frenate improvvise e colpi di scena continui. Dopo l’irruzione dell’Al Hilal, l’accordo raggiunto dagli arabi con il West Ham e il nuovo pressing della Roma sul giocatore, oggi, mercoledì 22 luglio, può essere un’altra giornata decisiva per capire quale sarà il futuro dell’esterno olandese. La Roma non ha ancora mollato. L’Al Hilal ha messo sul tavolo un’offerta molto più alta, sia per il club inglese sia per il calciatore, ma Summerville non ha ancora dato una risposta definitiva. In questo live seguiremo tutti gli aggiornamenti della giornata, in attesa della scelta finale del giocatore.
LIVE | SUMMERVILLE-ROMA, IL GIOCATORE DICE SÌ MA LA PEC NON ARRIVA
La trattativa per Crysencio Summerville resta in una fase di totale incertezza. Matteo Moretto ha fatto il punto su una situazione sempre più ingarbugliata, ricostruendo quanto accaduto nelle ultime ore tra il giocatore, la Roma e il West Ham. Secondo Moretto, nella call andata in scena nella notte tra Summerville, Gian Piero Gasperini e Tony D’Amico, il giocatore avrebbe confermato a parole la propria volontà di vestire la maglia della Roma. Un segnale importante, ma non ancora sufficiente per chiudere l’operazione. La Roma aveva trovato una base d’accordo con il West Ham intorno ai 50 milioni di euro, anche in virtù di un precedente gentleman agreement tra Summerville e il club inglese per la cessione a quella cifra. Questo patto, però, sarebbe stato valido fino al 21 luglio all’una di notte.
Per renderlo operativo e mantenere valide quelle condizioni, Summerville avrebbe dovuto inviare una comunicazione formale, una PEC, confermando la sua scelta di andare alla Roma. Questo passaggio però non è mai arrivato: la PEC non è stata inviata e, di conseguenza, il gentleman agreement tra il giocatore e il West Ham sarebbe scaduto. Qui nasce il nodo. A parole Summerville ha ribadito alla Roma la preferenza per i giallorossi, ma nei fatti quella volontà non è stata formalizzata. Per questo, ancora questa mattina, regna l’incertezza: il giocatore sceglierà la Roma o accetterà la ricchissima proposta dell’Al Hilal? E c’è anche un altro interrogativo: qualora Summerville decidesse davvero di confermare la scelta romanista, andrebbe rinegoziato l’accordo con il West Ham? La risposta non è ancora chiara. Secondo Moretto, la situazione dovrebbe risolversi nelle prossime ore.
LIVE | ORE 11:25 – SUMMERVILLE, L’AL HILAL PREPARA LE VISITE MA…
Nuovo aggiornamento sulla telenovela Crysencio Summerville. Secondo quanto riferito da Eleonora Trotta, l’Al Hilal ha programmato anche per oggi le visite mediche per l’esterno olandese, restando però in attesa della decisione definitiva del giocatore. Summerville, infatti, non ha ancora comunicato la sua scelta finale. Il club arabo ha già trovato l’accordo con il West Ham e continua a spingere per chiudere l’operazione, ma manca ancora il sì del calciatore. Stando a quanto aggiunto dal giornalista Lorenzo Canicchio, qualora Summerville dovesse continuare a prendere tempo, non è da escludere che l’Al Hilal possa improvvisamente defilarsi dalla corsa. Una possibilità che al momento resta bassa, ma viene considerata in crescita.
LIVE | ORE 7:00 – Romano: “Summerville non ha ancora deciso, la Roma continua a crederci”
La trattativa per Crysencio Summerville continua a regalare colpi di scena. Secondo l’ultimo aggiornamento di Fabrizio Romano, l’esterno olandese non ha ancora comunicato una decisione definitiva né alla Roma né all’Al Hilal. Quella di ieri è stata una giornata convulsa. In un primo momento l’operazione con la Roma sembrava ormai vicina alla chiusura, poi è arrivato l’inserimento fortissimo dell’Al Hilal. Il club arabo ha presentato una proposta accettata dal West Ham, decisamente più alta rispetto a quella giallorossa, e ha offerto al giocatore un contratto fuori scala. A quel punto l’affare con la Roma sembrava compromesso, con Summerville indirizzato verso l’Arabia. In realtà, però, Romano continua a ribadire che il giocatore non ha mai dato una risposta definitiva.
Nella notte tra martedì e mercoledì l’olandese non aveva ancora sciolto le riserve. La Roma, intanto, si è fatta sotto di nuovo. Il club giallorosso crede ancora di poter convincere Summerville a rifiutare l’Al Hilal e ad accettare la proposta romanista, economicamente più bassa ma legata a un progetto tecnico completamente diverso. Nelle ultime ore Summerville ha parlato nuovamente con Gian Piero Gasperini, che continua il pressing sul giocatore. Tutto resta quindi ancora aperto: l’ultima parola spetta all’attaccante olandese, chiamato a scegliere tra l’offerta faraonica dell’Al Hilal e la possibilità di proseguire la carriera in Europa con la Roma. La risposta definitiva potrebbe arrivare da un momento all’altro.
Redazione Giallorossi.net
se dovesse arrivare summerville sarebbe un giocatore da una grande parte umana non venduta
va bene,
vero,
ma ci chiediamo perchè per il gran giocatore si sono mossi gli arabi e nessuna squadra di premier, liga, bundes?
Si stanno raccattando Garnacho e Rowe,
ma questo nessuno…
È un bel pensiero come nelle favole… tutto può essere ma ci credo poco…Tanti soldi ballano e giustamente è combattuto perchè ha dato più che il “ci vediamo”…
pe me vive a milano nun te fá bene…
comunque sono convinto che anche se non viene la società troverà qualcun’altro ugualmente valido o anche meglio.
però è pur vero che noi siamo lenti nelle trattative, ma arriva una squadra che paga il doppio al club e il triplo al giocatore diventa ingiocabile, anche se tanto questa favola del calcio arabo tempo 5 anni falliranno molte societa per i debiti
Totalmente in disaccordo. Ieri aveva un aereo per Roma, volo annullato: non abbiamo bisogno di gente non motivata, abbiamo necessità di figure che credano nella Roma, nel suo progetto ma soprattutto in Gasperini.
Se tentenni, non vai bene per noi.
Mi dispiace, ma non sono d’accordo
io voto ancora Godts
Punisher,
non potrei essere più d’accordo,
però nessuno che mi risponda sul perchè questo che 6 mesi fa non si filava nessuno e a Londra davano come un mezzo flop è diventato un fenomeno.
% gol quest’anno, 4 tutti a Gennaio, poi stop.
2 assist.
precisione tiro <50%.
dribbbling tiusciti <50%.
una media di oltre 10 palle perse a partita.
sono numeri eh.
E 6 mesi fuori per infortunio muscolare nel 2025.
probabilmente non verrà, ma venisse rinunciando a così tanti soldi per credere nel progetto Roma partirebbe estremamente bene
hai scritto bene Gianluca, ma se anche non dovesse venire, perché i soldi prevalgono quasi sempre sui sentimenti, vorrei chiarire nei confronti di chi sparla in queste ore, che di fronte ad una proposta del genere, anche Inter, Juve e Milan si sarebbero ritirate.
infatti, malgrado i proclami su giornali più o meno schierati, neanche per loro il mercato è decollato.
Siamo arrivati al “ti prego vieni da noi”?
Idi di marzo:
che brutta cosa quando ” il pianto comunque” si attiva in automatico.
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Venga o non venga che si chiuda questa storia oggi.
Buon per te che hai le cimici a Trigoria e sai cosa ti dicono.
forse invece del ti prego il giocatore starà valutando tra soldi, perché qui mica viene gratis, e calcio vero e tantissimi soldi e rimanere tagliato fuori da nazionale e calcio vero
bastaaaaaaa !!!! prendessero Godts !!!!
grande giocatore. .. lo andrei a prendere io
potrebbe anche essere meglio, ma anche lui andrà su cifre intorno ai 50 milioni
in Godts we trust ..
Godts va probabilmente a Manchester
L’unico da non prendere è proprio godts, giocatore fumoso che fa goals nel campionato olandese più scarso degli ultimi anni. In olanda sono altri quelli forti. Anche per godts vale il discorso che è strano che uno forte come lui con un ingaggio molto basso nessuno se lo sia già preso. La verità è che si tratta di un calciatore mediocre.
se arriva almeno 10.000 tifosi all’Aeroporto!
andiamoci per un trofeo , sperabilmente….
lo stipendio salirà di qualche altro milione al west Ham un’altra manciata di milioni. È una trappola
65ml £, quasi 80ml €.
e 12ml £ per il ragazzo, il triplo della nostra offerta.
adesso devono mangiarci intermediari e agenti,
e poi può andare in mezzo ai cammelli.
il resto sono romanzi.
e per me molto meglio così.
non conosciamo la persona…
pro arabia; soldi soldi soldi
pro roma; Italia, Roma, clima, ambiente, Malen e Rensch, ambizioni, centenario Roma, crescita professionale, carbonara, le gite ai castelli e 90 minuti di volo da casa…
quanto valgono queste cose?
se viene è da Roma,
altrimenti no…
lo scrissi un mese fa con Greenwood, a 4,5 euro una birra al pub la prendi a 5 no? E’ pura follia, oramai i prezzi dei giocatori validi sono questi, ti può rodere quanto ti pare ma questo è!!! Aspetta, aspetta, aspetta, un milioncino in più alla volta per arrivare praticamente alla richiesta iniziale e poi PUFFFF tutto svanisce perchè si infila qualcun altro che nel frattempo hai inevitabilmente attratto. E ci siamo ricascati…. Vabbeh!!!!!
davvero credete che la Roma avesse l’accordo con Greenwood? credete alla telefonata tra Gasp e il giocatore, che erano tutti allineati tranne l’agente, che poi è il padre?
il mercato funziona come stiamo vedendo, sono tutti in corsa e ognuno offre quello che reputa meglio e che può. per convincere un giocatore ad andare in Turchia o Arabia o Usa, o Russia e cina come qualche anno fa, devi pagare tanto e il giocatore ci pensa, come la Roma pensa ad altri in parallelo.
I calciatori non sono birre al pub… ci sono stabilità di spogliatoio da mantenere e bilanci da stabilizzare. Altrimenti non ci sarebbero mai cifre irraggiungibili e qualcunaltro ti potrebbe dire, a 5 euro una birra al pub la prendi a 5,5 no? e così all’infinito!
dipende da quanti soldi hai a disposizione…. se devi anche mangiare oltre che bere la birra allora quella piccola differenza conta eccome.
se mai il discorso è che è rimasta solo una birra a 4.5 la vuoi tu ma devi anche mangiare quindi chiedi lo sconto… nel frattempo arriva un altro che ha già mangiato e ti paga quella birra 9 euro.
grazie e arrivederci vado a comprare la birra da un’altra parte.
Se hai il mutuo o l’affitto, l’assicurazione della macchina, una famiglia da mantenere e la birra aumenta per l’ennesima volta da 4,5 a 5, la maggior parte delle persone rinuncia alla birra
Romano di solito eri affidabile ma ci stai raccontando una barzelletta questa volta, fino a ieri la Roma aveva il SI del giocatore e mancavano minuti per avere il Si del presidente del west ham, oggi ci manca di nuovo il Si del giocatore? Ma poi anche se lo ottenessimo il west ham preferisce venderlo a noi a 46 milioni o in Arabia a quasi 80 mil ?! Gasperini ve l’ha detto 3 giorni fa che non sarebbe venuto
la Roma ha pagato la clausola quindi non può decidere il West ham. decide il giocatore.
Se avesse pagato la clausola ( cosa che non esiste) il giocatore sarebbe da ieri con noi! Visto che il si l’abbiamo ottenuto 2 giorni fa e ieri eravamo in attesa del sì del presidente del west ham ( fonte fabrizio romano )
non penso sia un discorso di clausola, ma di volontà del giocatore.
se il Liverpool offrisse 70 milioni per Kone e la Roma fosse più o meno d’accordo, poi arrivasse l’arabo a offrire 120 alla Roma e stipendio doppio a Kone, ovviamente la Roma preferirebbe 120 ma difficilmente potrebbe imporre a Kone di nn andare a Liverpool
ci sta pensando, come è giusto che sia, scegliere il calcio che conta o i soldi, io non credo che con quello che offre la Roma di stipendio soffrirà ad arrivare a fine mese, è una scelta di vita parliamoci chiaro, non tutti pensano solo ai soldi
dybala alla fine ha deciso di restare a Roma.
lui potrebbe decidere di restare in Europa.
Siamo al 22 luglio e non hanno ancora preso manco il sostituto di Celik
cosa che rende praticamente impossibile giocare a calcio per una squadra che è arrivata terza in campionato.
io spero accetti…. gli arabi però
I nostri obiettivi dovrebbero essere giovani già forti come Alajbegovic 18 aa, El Mala 19 aa, Nusa 21 aa o Godts 19 aa.
Summerville ne fa 25 a ottobre: quando i giocatori firmano contratti a quell’età solitamente firmano i loro contratti più ricchi e dopo qualche anno il prezzo del loro cartellino si dimezza e il loro stipendio diventa un ostacolo ad eventuali cessioni.
Se invece acquisti 18-21 enni si accontentano di stipendi contenuti e dopo qualche anno il loro cartellino schizza alle stelle.
il problema è che il costo di questi cartellini è già schizzato alle stelle.
per nusa vogliono anche di più….
esattamente, ma la Roma da anni è presa dalla sindrome della finta ricchezza. Vogliamo fare i fighi prendendo figurine che poi si rivelano essere bidoni o rottami o entrambe le cose.
basta con questa cortina fumogena, entrando a gamba tesa cerchiamo di ‘strappare’ alla concorrenza dirottando il bdg per summerville su chi tra questi torni più utile a Gasp
Nusa, Garnacho, Godts, Schjelderup, Moreira
Sempre Forza Roma
Sommerville ha 24 anni , giocare ancora in Europa, in champions con una squadra in crescita e ambiziosa è vetrina importante per arrivare anche a giocare in squadre come Real Madrid o PSG, e poi per andare in Arabia a guadagnare un pacco di soldi per un 24enne c’è tempo. Per questo ci pensa. Diverso il discorso del West Ham , loro certamente punteranno a venderlo agli arabi. Ieri ero rassegnato , oggi vedo che una piccola speranza ancora c’è. Vediamo
A regà ma la Roma gli offre 5 milioni…quelli 10..Ma che deve aspettà gasperini.Quando c’è chi sbarella la concorrenza in questo modo puoi fare poco.
La vedo male la prossima stagione…
Ma chi sei, Crisantemi?
“Certo che metti proprio un’allegria…”
come quella passata?
❤️🧡💛
Quello che lascia maggiormente perplessi, almeno secondo me, è il tempo che la Roma sta spendendo per prendere questo giocatore. Eppure la nostra squadra avrebbe bisogno anche di qualche altro rinforzo. Mah, speriamo che questa faccenda si concluda veramente entro oggi.
Io trovo che invece sia proprio finita, a certe cifre chiunque si sarebbe tirato indietro e bene ha fatto la societa’ a non partecipare a improbabili Aste… Questi Arabi purtroppo hanno dei mezzi economici a noi sconosciuti, anzi talvolta mi meraviglio di come siamo riusciti a prendere Malen, che secondo i parametri attuali dovrebbe ora valere almeno 80-90 milioni altro che Summerville…
Aripjamose El Sharawy.
Però sbrigateve….
😮
La Roma ultimamente ci ha guadagnato con i rifiuti e andrà così amche ora.. Gasperini quinta scelta malen simile ecc… Summerville è un buon giocatore niente di più né prenderemo uno più forte
Io tutte ste teorie non le vedo. Gli arabi sanno che il loro campionato ad oggi è visto come un calcio minore ma patinato d’oro, per questo quando fanno offerte sono quasi sempre al di fuori della portata europea proprio per non lasciare dubbi.
Se davvero prenderà 20M a stagione la sua è solo una riflessione sulla carriera. Se giochi 3 anni li e come se giocassi 10 anni in Europa e potresti anche cercare di tornarci tra 3 anni. L’unico dubbio che hanno tutti è poi riuscire a tornare in Europa.
Tergiversa in attesa dell’ultimo rilancino sull’ingaggio, ma poi, cosa comprensibile, sceglierà di andare a guadagnare uno stipendio più che triplo rispetto a quello offerto da noi, con buona pace del calcio che conta e della champions.
Del resto anche il club ed i procuratori ci guadagnano molto di più con l’opzione araba e spingeranno in tal senso.
Non nutro speranze.
Si concentrassero sul piano b, prima di perdere anche quello e dover considerare quelli c, d ed f.
dai non molliamo summervile forse andrà da noi
daje giallorossi
Lo diciamo tutti e sempre: I soldi non sono tutto nella vita
ma ricordati che caro summerville
Roma=Champions=Europa=prestigio
Arabia=cimitero degli elefanti
hai ragione i soldi non fanno la felicità tipo greenwood che se ne andato in Turchia dove ci sono delle seghe per 50 milioni
X Emaxp
Non ci fa bene continuare a pensare di essere migliori di altri quando le cose non stanno così.
Nel Galatasaray gioca Osimhen perchè il calcio italiano non si può più permettere il suo stipendio.
Nell’ultima Champions hanno eliminato con merito la Juve e fatto più strada delle nostre squadre.
Serve un po’ di sano realismo.
Tutto già scritto dai
Il giocatore sta facendo passare tempo perché se avesse accettato subito passerebbe per mercenario.
Una giornatella in più non guasta cosi da passare da uno che accetta l’arabia a uno che è stato combattuto sulla scelta.
Comunque mai piu affari col West Ham United, MAI PIU
al di là di Summerville , fa pensare il fatto che la Roma , in caso , venga “scippata” di quello che sarebbe stato l’acquisto più oneroso della sua storia…
Gia scritto in altra occasione che in Inghilterra ci si va per vendere , non per comprare. In questa storia , come gia’ scritto , il West Ham stava solo giocando al rialzo , sperando come avvenuto , di ricavarci il massimo possibile. 80mln sono un botto e 16 al giocatore uno sproposito , ti fanno capire che certe trattative le devi chiudere subito. In giro per l’Europa c’e’ gente altretanto forte e meno cara (Alijabegovic Nusa Gods) , sbrighiamoci , non perdiamo altro tempo . FR
Malen l’abbiamo acquistato da lì però, ed anche a buon prezzo viste le cifre che girano.
Anche Salah arrivava da lì, come Smalling ed altri.
Secondo me quello che non si può fare è andare in premier a prendere i giocatori sulla cresta dell’onda, come ad esempio quelli reduci da un mondiale brillante.
Però le rose delle big di premier sono spesso intasate di giocatori forti che non trovano adeguato spazio e lì possono nascondersi opportunità come quelle sopra.
Quando comincia il calcio giocato? Gasp lo chiama e gli dice dai qui ne prendi 4 di milioni li 20 e sono troppi …vieni in Italia …tutto potrebbe essere ma dai…5 anni a Roma ne prendi 20…5 anni in arabia e neprendi 100 e magari incrementi con gli anni…stiamo parlando di pallone? ogni tanto mi perdo qualcosa…scusate.
tutto sto tran tran per un giocatore che quindici giorni fa non si sapeva neanche chi fosse. che annasse do’ je pare. ce ne stanno ducento in giro mejo de lui
Vero. Ma la qualità si paga. Inoltre se va avanti ‘sta manfrina significa che un altro calciatore forte per quel ruolo in mano l’AS Roma non ce l’ha, altrimenti l’avrebbe preso subito dopo lo “sgarro” Summerville.
A questo punto avrei preferito che ciò avvenisse.
Perchè prima la Roma fda’ il suo colpo vero,poi Summerville deciderà se gli aggradl compagno di squadra.
Non scordiamoci ch tutte le nzie di questi giorni arrivano da fonti, almeno un po’ dubbie.
Siamo sicuri che la Romna sta trattando Summerville o lo stanno trattando i vari Di Marzio, Romano,Moretto e via discorrendo.
Tocca pur campare.
Io sono convinto che Cherubini, almeno quello che ho visto in U21 e con Baldini ,se opportunamente gestito, vale sti signori.
Secondo me la societa’ che ne cura gli interessi ci sta rimettendo la faccia. Noi vediamo solo lato giocatore ma pensate che danno ci hanno fatto riaprendo una trattativa chiusa. Ora gli addetti ai lavori sanno che puoi spingerti a pagare un giocatore sopra i 50 mln ed hai necessita’ di prenderlo non solo per un motivo tecnico (sarebbe il terzo scippo Summerville). Stanno guadagnando di piu’ a nostre spese.
Oggi siamo al 22 de luglio.
Ancora 0 innesti.
Abbiamo mandato Celik alla Juve a 0.
Per Greenwood sei stato un mese a fa sti sondaggi per niente.
La Questione Summerville invece è colpa della proprietà, adesso vi spiego il perché. Oramai siamo nel 2026 e i prezzi per dei giocatori sono diventati veramente una follia…Però se la proprietà del West Ham ti chiede 50 milioni e si impuntano per quella cifra, tu non puoi giocare al ribasso… Poi il nostro scouting…..
A me dispiace di questo però…
Meno male, ora siamo arrivati alle spiegazioni di uno che non ci ha capito nulla, a posto stamo…
Anche se non va in arabia. qui non verrà mai, i Friedkin non hanno liquidità
Beh, no, in effetti mettere cinquanta bomboni per un solo giocatore significa non avere liquidità, lo sanno tutti…
Il mercato della Roma sta prendendo la piega dello scorso anno ( Celik e Summerville ) anche cambiando i protagonisti ( non c’è più Massara ) . Summerville già era una seconda scelta ,ora dovremmo accontentarci di una terza scelta . Ma perché il mercato della Roma finisce sempre così ogni anno ?????
Semino indizi.
Prima le variabili.
Sono cambiati gli allenatori.
Sono cambiati i DS.
Sono cambiati certi Dirigenti.
Qual è la costante?
chi di noi non tentennerebbe di fronte a un bel pacco di milioni in piu’?
Avercele, di queste scelta da fare…
speriamo nellarabia…. soldi buttati… servono altri profili … sabatini docet….
per quanto mi riguarda guarderei altrove . troppo tempo perso e troppo titubante il giocatore nell accettare la nostra proposta.
E questo già non è un buon biglietto da visita per arrivare a Roma!!
Si può prendere altro , magari allo stesso prezzo o magari anche più basso , che siano bravi ma soprattutto abbiano la grande volontà di arrivare a Roma!!
SEMPRE FORZA ROMA!!
Piccolo raggionamento. Ora il club si mette in ginocchio stando alle fonti giornalistiche pur di fargli cambiare idea.. A questo punto xk non provare un minimo a ritoccare l’ingaggio offerto verso una quota più in alto…. Ma veramente stiamo uscendo di testa ?
Ha scelto gli Emirati, andasse e buonanotte… Altrimenti devo malignamente pensare che per il Gasp o lui o cade il Pantheon…? Siamo sotto sotto a questo caro Gasp… Ancora con Sancho ? Basta…!!!
la verità è che Summerville sta bello in vacanza in california, prima di oggi pomeriggio non si sveglia…dopo la colazione con calma, ci pensa. Se l’offerta dell’Arabia è valida secondo me ci va. Speriamo D’Amico abbia caldo il piano B…
spero che sia un giocatore che vuole continuare a giocare in europa….comunque un capionato di valore e non minore come quello arabo. Vediamo se è uno dei tanti che si vende solo per soldi…..lui è giovane…. in arabia ci vanno ormai giocatori e allenatori quasi finiti…cosi li , continuano a fare ancora i fenomeni…..si vedrà
Ma lo vedete voi che il giocatore rinuncia al doppio dello stipendio ed il club al doppio del prezzo che puo’ ottenere ? Bisogna essere realisti
visione “romantica” diciamo:
– Summerville non vorrebbe andare a morire calcisticamente a 24 anni quindi sto cercando di divincolarsi tra le pressioni di procuratori, intermediari ed agenti vari che ovviamente vorrebbero andasse in Arabia così da incassare ancora più lautamente. ovviamente forse per andare all’Aston Villa mica per forza da noi.
visione “realistica”:
sta facendo beatamente gli affari suoi e con calma quando comodo farà sapere qualcosa a chi di dovere.
io personalmente mi sono stufato di Summerville che a 24 anni è indeciso se giocare la competizione calcistica più prestigiosa del mondo o se andare a giocare nel campionato arabo (i soldi non gli servono perché già ce li ha tanti) e della presunzione dei clubi arabi come l’Ali-Hal
Inizio ad essere preoccupato per i vari piani B , C e D…c’è il rischio di finire per spendere più per gli aerei che per i giocatori
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.