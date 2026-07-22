LIVE | Summerville, non è ancora finita: Al Hilal sicuro di chiudere ma la Roma non molla. Gasp chiama il giocatore, si aspetta la sua scelta

La trattativa per Crysencio Summerville è diventata una corsa a ostacoli, con sorpassi, frenate improvvise e colpi di scena continui. Dopo l’irruzione dell’Al Hilal, l’accordo raggiunto dagli arabi con il West Ham e il nuovo pressing della Roma sul giocatore, oggi, mercoledì 22 luglio, può essere un’altra giornata decisiva per capire quale sarà il futuro dell’esterno olandese. La Roma non ha ancora mollato. L’Al Hilal ha messo sul tavolo un’offerta molto più alta, sia per il club inglese sia per il calciatore, ma Summerville non ha ancora dato una risposta definitiva. In questo live seguiremo tutti gli aggiornamenti della giornata, in attesa della scelta finale del giocatore.

LIVE | ORE 7:00 – Romano: “Summerville non ha ancora deciso, la Roma continua a crederci”

La trattativa per Crysencio Summerville continua a regalare colpi di scena. Secondo l’ultimo aggiornamento di Fabrizio Romano, l’esterno olandese non ha ancora comunicato una decisione definitiva né alla Roma né all’Al Hilal. Quella di ieri è stata una giornata convulsa. In un primo momento l’operazione con la Roma sembrava ormai vicina alla chiusura, poi è arrivato l’inserimento fortissimo dell’Al Hilal. Il club arabo ha presentato una proposta accettata dal West Ham, decisamente più alta rispetto a quella giallorossa, e ha offerto al giocatore un contratto fuori scala. A quel punto l’affare con la Roma sembrava compromesso, con Summerville indirizzato verso l’Arabia. In realtà, però, Romano continua a ribadire che il giocatore non ha mai dato una risposta definitiva.

Nella notte tra martedì e mercoledì l’olandese non aveva ancora sciolto le riserve. La Roma, intanto, si è fatta sotto di nuovo. Il club giallorosso crede ancora di poter convincere Summerville a rifiutare l’Al Hilal e ad accettare la proposta romanista, economicamente più bassa ma legata a un progetto tecnico completamente diverso. Nelle ultime ore Summerville ha parlato nuovamente con Gian Piero Gasperini, che continua il pressing sul giocatore. Tutto resta quindi ancora aperto: l’ultima parola spetta all’attaccante olandese, chiamato a scegliere tra l’offerta faraonica dell’Al Hilal e la possibilità di proseguire la carriera in Europa con la Roma. La risposta definitiva potrebbe arrivare da un momento all’altro.

Redazione Giallorossi.net