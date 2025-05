(LIVE!) TORINO-ROMA: 0-1 (18′ Paredes). Intervallo: giallorossi avanti su rigore, per ora è Europa League

Tutto in 90 minuti. La Roma si gioca l’Europa sul campo del Torino, nell’ultima partita di questo incredibile campionato. Nessuno ci avrebbe scommesso un euro, ma i giallorossi possono ancora sperare di chiudere la stagione con la qualificazione in Champions, ma per verificarsi questo clamoroso scenario i ragazzi di Ranieri devono battere i granata e sperare che la Juve non vinca a Venezia. Saranno novanta minuti di grandi emozioni.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

45’+2′ – INTERVALLO: Roma in vantaggio di una rete sul campo del Torino, decide un rigore di Paredes procurato da Saelemaekers. Partita che si gioca a ritmi bassi, granata mai pericolosi. I giallorossi, dopo aver trovato la rete del vantaggio, si sono limitati a gestire senza però costruire altri pericoli veri. La partita resta dunque ancora aperta. La Juventus sta vincendo in rimonta a Venezia, al momento la Roma sarebbe in Europa League.

45′ – Due minuti di recupero.

38′ – Sinistro di Vlasic appena dentro l’area di rigore, conclusione potente ma Svilar è ben piazzato e blocca.

34′ – Soulè si ritrova la palla sul sinistro al limite dell’area, l’argentino esplode il sinistro ma non inquadra la porta.

23′ – OCCASIONE ROMA! Destro di Konè in piena area dopo un cross basso di Celik, deviazione di un difensore del Torino, palla che si impenna ed esce di poco sopra la traversa!

18′ – GOOOOOOOOOOL!! PAREDES!! Rigore calciato potente e angolato, Roma in vantaggio!!!

15′ – CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Netto intervento di Dembele sulla caviglia di Saelemaekers! Di Bello non ha dubbi!

12′ – Adams si ritrova il pallone in area dopo un errore di Paredes in fase di rinvio, destro che termina di molto a lato.

7′ – OCCASIONE ROMA! Bello scarico di Cristante per Paredes che calcia potentissimo dal limite, palla di poco alta!

1′ – ROMA PERICOLOSA! Shomurodov in area prova a mettere un cross teso e basso colpendo il palo esterno!

0′ – Fischia Di Bello, comincia Torino-Roma!

IL PREPARTITA LIVE DALLO STADIO GRANDE TORINO

Ore 19:45 – La Roma annuncia ufficialmente il suo schieramento titolare per l’ultima di campionato: Ranieri non cambia e conferma in blocco l’undici che ha battuto il Milan domenica scorsa.

Ore 19:45 – Questa la formazione ufficiale del Torino: Milinkovic-Savic; Dembélé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

Ore 19:35 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Angelo Mangiante di Sky Sport: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulè, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Saelemaekers; Shomurodov.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra Torino, clima gradevole. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, la Roma dovrebbe confermare il 3-5-2 visto contro il Milan una settimana fa.

TORINO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembélé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. All.: Vanoli.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Karamoh, Ilic, Sanabria, Pedersen, Coco, Ilkhan, Gineitis, Linetty, Perciun, Dalla Vecchia, Gabellini, Cacciamani.

ROMA (3-5-1-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Soulè, Koné, Paredes, Cristante, Angelino; Saelemaekers; Shomurodov. All.: Ranieri.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Pellegrini, Dovbyk, Abdulhamid, Hummels, Dybala, Nelsson, Gourna-Douath, Salah-Eddine, Baldanzi, Pisilli, Sangaré, El Shaarawy.

Arbitro: Di Bello (Brindisi). Assistenti: Cecconi-Bahri. IV Uomo: Cosso. VAR: Chiffi. AVAR: Paterna.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini