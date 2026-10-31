LIVE | Udinese-Roma: 0-4 (10′ Cristante, 30′ Mora, 33′ Malen, 37′ Ndicka). Al via la ripresa: nessun cambio all’intervallo

La Roma torna in campo questo pomeriggio al Bluenergy Stadium, dove affronterà l’Udinese di Kosta Runjaic nella decima giornata di Serie A. I giallorossi di Gian Piero Gasperini arrivano in Friuli ancora imbattuti in campionato e vogliono dare continuità al successo ottenuto nel turno infrasettimanale contro il Cagliari.
L’Udinese cerca invece una vittoria che manca da fine agosto e proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una Roma ancora alle prese con diverse assenze. Gasperini non avrà infatti a disposizione Svilar, Koné, Pellegrini e Dybala. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Udinese-Roma, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.
LA CRONACA DEL MATCH
SECONDO TEMPO
46′ – Al via la ripresa: nessun cambio all’intervallo.
PRIMO TEMPO
45′ – INTERVALLO: piovono fischi al Bluenergy, ovviamente per l’Udinese, maltrattata dalla Roma dopo un primo tempo senza storia. Giallorossi che dopo il vantaggio realizzato da Cristante si esaltano, colpendo senza pietà la fragile difesa bianconera: a segno Mora, Malen e Ndicka. E a sottolineare il dominio totale della squadra di Gasp ci sono anche due pali colpiti, uno da Soulè e l’altro da Malen.
38′ – OCCASIONE UDINESE! Punizione battuta da Zaniolo, Palma e Gollini si scontrano: angolo Udinese.
37′ – GOL GOL GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! NDICKA! Angolo dalla destra di Soulè, colpo di testa di Ndicka e palla che batte imparabilmente Okoye!
35′ – OCCASIONE ROMA! Cristante calcia in porta con una specie di colpo di karate, salva Okoye!
33′ – GOL GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOL! MALEN!! Stavolta Donyell non sbaglia! Controllo in area, dribbling a liberare il sinistro e palla all’angolino!
30′ – GOL GOOL GOOOOOOOOOL!!! MORA!!! Cristante, scatenato oggi, regala un assist al bacio per Mora che tutto libero non sbaglia col destro!
29′ – ALTRO PALO ROMA! Incredibile! Incrocio dei pali di Malen! Okoye salva sul primo destro di Malen, la palla torna sul sinistro dell’olandese che a porta spalancata coglie il legno!
27′ – PALO ROMA! Cristante lancia in porta Soulè, il sinistro dell’argentino si stampa sul palo!
26′ – Ci prova Vojvoda col sinistro dal limite, conclusione centrale, blocca Gollini.
23′ – Ammonito Miller: ferma irregolarmente Malen.
10′ – GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! CRISTANTE!!! Wesley disegna un bel cross per la testa di Cristante che stacca benissimo e batte Okoye!!
2′ – Destro di Miller dalla distanza, Gollini blocca.
0′ – Fischio di Maresca, comincia Udinese-Roma!
IL PREPARTITA LIVE DAL BLUENERGY STADIUM
Ore 17:00 | La Roma ufficializza la sua formazione ufficiale anti-Udinese: gioca Ghilardi con Ndickà ed Hermoso, in mediana spazio a De Roon e Cristante, in attacco Mora con Soulè e Malen.
Ore 16:50 | Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.
La nostra formazione per #UdineseRoma 🐺
#ASRoma https://t.co/7U7yQy1FYY
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 31, 2026
Ore 16:00 | Due ore al fischio d’inizio. Cresce l’attesa a Udine per la sfida tra Udinese e Roma. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini sembra intenzionato a cambiare ancora qualcosa rispetto alla gara contro il Cagliari: in difesa spazio a Ghilardi, mentre davanti Rodrigo Mora è favorito per affiancare Soulé alle spalle di Malen.
UDINESE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.
A disp.: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Bertola, Arizala, Piotrowski, Chakvetadze, Vinciati, Gomez, Ebosse, Jovanovic.
All.: Kosta Runjaic.
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.
A disp.: Vasquez, De Marzi, Rensch, Koulierakis, Castro, Lulli, Mancini, Balerdi, Pisilli, Di Nunzio, Camara.
All.: Gian Piero Gasperini.
Arbitro: Maresca (Napoli).
Assistenti: Lo Cicero-Rossi L.
IV ufficiale: Chiffi.
Var: Paterna.
Ass. Var: Aureliano.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini
Onestamente farei rifiatare De Roone( Come se scrive?)…
Deve giocare con 2 centrocampisti ed un trequartista. vero
occhio alla sorpresa doppia punta
Non ne azzecchi una…
Aripjate compa’
😲
balerdi?? lo odia ??
Ma se Gasp di Balerdi ha detto che è un upgrade fantastico!!!
Probabilmente, tornando da un acciacco lo vuole bello risoluto col Manchester.
Non cerchiamo PROBLEMI CHE NON ABBIAMO….!
FORZA ROMA
Forza Roma!!!
Bene Mora…. basta che giochi a sinistra!!!
Cristante e De Roon per motivi diversi non sono al top, anzi De Roon contro il Cagliari è sembrato cotto! Penso che nei piani i 2 centrocampisti si alterneranno, partita permettendo, con Pisilli e un difensore ( Mancini?) se no a Manchester li raccogliamo col cucchiaino! Che Dio mantenga in salute e forza Soule! Non può rifiatare! Daje Roma mia, stringi i denti e vola!
De Roon doveva fare qualche scampolo di partite.
Grazie a D’Amico le gioca tutte come se fosse un ventenne.
contento di vedere Mora e Ghilardi titolari!
Mediana pesante però ci sta tenendo conto che loro pure non sono agili e scattanti.
L’unica incognita è la tenuta, soprattutto di DR che è sembrato un po’ stanco contro il Cagliari.
Cristante De Roon sono troppo lenti, contro il Cagliari sono andati costantemente in difficoltà.
dai su a nanna
Presente allo stadio! 💪🏻
Daje!!!
Sarà che man mano che andiamo avanti si alzano le aspettative (e non solo…..), ma io non mi sento sereno di questa partita.
Chiedo gentilmente alla SQUADRA di tranquillizzarmi subito e rasserenarmi con la nostra solida e solita fluidità di gioco.
Anzi, fate na cosa, continuate paro paro ciò che da inizio campionato stiamo facendo 😁
Daje Roma mia bbbella daje.
FORZA ROMA
Tranquillo, è soltanto la decima giornata, ne mancano ancora ventotto.. Anche se dovesssimo perdere stasera non pensare che si direbbe addio ai primi posti od ancora scudetto..Dalla 25ª in poi se saremo ancora tra le prime 3 e a pochi punto dalla capolista allora sì potremo cominciare ad avere aspettative…nel frattempo proviamo a goderci la squadra. Saluti e Forza Roma!
che dici dopo 45min sarai rilassato 🤔
partita difficilissima stasera.peggio di quella contro il Manchester.
infatti, 37 minuti 0 – 4
Dillo pure martedì sera compa’
😆
Bryan Cristante mostro di Halloween 🦇
Roma in vantaggioooo.
altro che Pellegrini, Cristante atleta vero !!!!
Formazione sbagliata da Gasperini, Lulli, Pisilli e Balerdi in panchina, freschezza e forza ne avremmo bisogno, De Roon, Molina e Ndicka stanchi e poco reattivi in campo. Si vince ugualmente perché più forti ma a volte non capisco il mister. Intanto Cristante capocciata da centravanti, e uno
Partita chiusa dopo 40 minuti neanche, ciaone
0-4..menomale l’ha sbagliata,pensa se la beccava,ma perché commenti? Boh,alcuni di voi sono allucinanti.
bravo. te ne intendi
e come no: 4 gol in 35 minuti, pensa se la azzeccava la formazione …
formazione sbagliata!??? ma dai che commento è 🤣
per Repulisti, avresti la schedina di questa giornata che me la faccio tutta al incontrario?
sei un altro di quelli che non ha capito che c’è stata la svolta. sono stati tanti giocatori che per il campionato italiano sono forti, come per esempio Molina. C’è il rischio di perdere il campionato con 90 punti, ma questa è una squadra forte, considerando anche le assenze. SVILAR, KONE , DYBALA sono 3 top
DAJEE BRYAAN ! Gol da bomber!!!
Bryan goool e 1 Daje !
il tanto vituperato Cristante ci porta in vantaggio. Daje, prendemose sti tre punti e proseguimo sta cavalcata.
Invertire molina e Wesley
Malen NON PUO’ sbagliare quel gol !!! Ma non e’ possibile !!!!
Meno male Cristante + Mora !!!
Soule’ e Malen si sono divorati due gol incredibili.
Fortuna che c’è Cristante a fare pure gli assist.
Roma doppio vantaggioooo.
Cristante prima mezz’ora voto 9…
Dopo due reti mangiate il raddoppio di Mora Ogni azione un occasione da gol.
Sono in gran forma. ⚽⚽
stiamo a fa collezione de pali porva zozza
se stavamo goooooollllll moraaaaaa. siamo 0-2 invece che 0+4
ma va bene così
Malennnn !!! ⚽⚽⚽
maleeen
E sono TREEEEEEEEEEE !!!!
E 2 e 3 Mora e Malen ole ole !
Gooooooo gooooooo gooooooo
Roma 3
Udinese niente
🤓
Mamma che ROOOMAAAAAA!
OKOYEEEEEEEEhai visto quanti punti stai prendendo?!
Finora 3, perché semo boni…. 😁😁😁
Daje Roma mia bbbella daje
FORZA ROMA
Roma scatenata!!!! forza ragazzi
Che giocatore è Soule. Magnifico.
sbocciato come un fiore prezioso, dopo un infortunio da cui non sembrava riprendersi, un intera estate sul mercato , un rientro da spaesato e quasi fuori dal contesto , si trasforma in leader tecnico, qualità e carisma (che non aveva) perfettamente inserito negli schemi un vero tracinatore.
Dybala al rientro sarà la riserva di lusso per farlo rifiatare, giocare nei secondi tempi e tenere la palla avanti quando siamo
in vantaggio (situazione dove abbiamo perso molta qualità col suo infortunio)
si ha la netta sensazione di ammutinamento, troppo allo sbando questo udinese
Mi sembra di vivere un sogno.
DEVASTO ROMA💛❤️
per tutti i gufacci che scrivono sul sito :Roma tre a zero al 35 minuto del primo tempo!!
Bryan pare Totti ( sforna assist e gol)
Voto 9!
4 a 0 mamma mia!
🥸
Ahooooo’ le notifiche me ‘mpallano er cellulareee.
State booooniiiii
Stamo a 4 Okoyeeeeee
‘mmazza comme sto.
FORZA ROMA
N’Dicka !!!! ⚽⚽⚽⚽
Che spettacolo.Ora fermiamoci per rispetto dei fratelli friulani.
Molto opinabile. Rispetto è continuare a giocare con serietà, ovviamente tenendo conto che anche la Roma deve centellinare le energie.
E 4 Evan goooool !
grande Roma
Ma la formazione non era sbagliata????
hai ragione da vedere… Gasperini non ne azzecca una….🤣🤣🤣 Pensa se non la sbagliava la formazione….
Lupo 56 stamattina ha scritto che è più difficile questa partita che quella di Manchester… boh…
Roma straripante sostenuta da una condizione atletica clamorosa.
Chi si aspettava una squadra stanca è servito.
Finora Cristante migliore in campo, ma non è una novità.
Bella Roma! Posso dire in amicizia agli amici giallorossi che.criticano Cristante che non capiscono un caxxo di pallone? Spolliciate pure!
E che Halloween sarebbe senza una ROMA MOSTRUOSA !!!
⚽️⚽️⚽️⚽️
FORZA ROMA
per fortuna che okoie aveva detto che con la Roma sarebbero arrivati i tre punti……
grandi ragazzi.
sfr. ❤️🧡💛
Vabbè stasera un allenamento in vista di Manchester. L’obiettivo è far cacciare 2 allenatori in 3 giorni
Sangue agli occhi… partita della vita…e invece se la Roma fa la Roma potevamo stare 0-6.
Come volevasi dimostrare.
Anche Gollini si sta rivelando una riserva solida che ci da garanzie. Grazie ragazzi, grazie mister che hai cambiato la mentalitá di questo gruppo ! Forza Roma !
Piiedi per terra ma sta squadra e’ convinta della sua Forza. Avanti cosi ragazzi. FRS
Tenendo conto del livello dell’Udinese, è una grande Roma. Vorrei fare un plauso convinto per Cristante. È il nostro Rodri del Barcellona.
Ora nel secondo tempo non fare sforzi e controllare la partita.
Vogliamo il QUINTO GOL !
Povero Pruzzo, che si inventerà adesso?
Cominciano ad abbondare gli spolliciatori folli, gufacci e infiltrati sul nostro sito. Venghino siori, venghino…ce fate solo scompiscia’ dalle risate 😅😅
partita che poteva stare gia’ a livelli centrale foro italico, nonostante certi commenti assurdi che si leggono qui dentro…
ma lasciare lavorare un professionista esemplare come i gasp no eh?
ora giocare con la testa please
Se c’erano Balerdi, Lulli e Pisilli stavamo 0-8, allora Soule’ e Malen che si sono mangiati due gol fatti eppure stanno giocando alla grande, senza nulla togliere ai meriti enormi di un gruppo straordinario di un allenatore straordinario, chi gioca lo fa dedito alla causa al massimo, il valore aggiunto è il gruppo monolitico intorno all’allenatore, questo fa la differenza. Cmq De Roon poco appariscente ma chiude ogni varco
quando Il Gasp allenava l’Ataalanta sognavo che un giorno la mia ROma potesse andarsela a giocare su tutti i campi imponendo il suo strapotere tattico e fisico, ci siamo, mi sembra un sogno . Con Mason G. quest’anno avremmo vinto il tricolore, senza comunque ce la giochiamo…
Oh mamma …. Son ritornato a casa adesso Accendo il Pc e nel prendere atto del risultato a momenti mi prende un Colpo: “Udinese 0 -. Roma 4” Non ho visto neanche i Gol solo il risultato Non so neppure chi ha segnato prima volta che accade ma….
Evvaiiiiiiiiiiiiii Sono Felicissimooo💛💖
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.