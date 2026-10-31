LIVE | Udinese-Roma: 0-4 (10′ Cristante, 30′ Mora, 33′ Malen, 37′ Ndicka). Al via la ripresa: nessun cambio all’intervallo

La Roma torna in campo questo pomeriggio al Bluenergy Stadium, dove affronterà l’Udinese di Kosta Runjaic nella decima giornata di Serie A. I giallorossi di Gian Piero Gasperini arrivano in Friuli ancora imbattuti in campionato e vogliono dare continuità al successo ottenuto nel turno infrasettimanale contro il Cagliari.

L’Udinese cerca invece una vittoria che manca da fine agosto e proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una Roma ancora alle prese con diverse assenze. Gasperini non avrà infatti a disposizione Svilar, Koné, Pellegrini e Dybala. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Udinese-Roma, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

46′ – Al via la ripresa: nessun cambio all’intervallo.

PRIMO TEMPO

45′ – INTERVALLO: piovono fischi al Bluenergy, ovviamente per l’Udinese, maltrattata dalla Roma dopo un primo tempo senza storia. Giallorossi che dopo il vantaggio realizzato da Cristante si esaltano, colpendo senza pietà la fragile difesa bianconera: a segno Mora, Malen e Ndicka. E a sottolineare il dominio totale della squadra di Gasp ci sono anche due pali colpiti, uno da Soulè e l’altro da Malen.

38′ – OCCASIONE UDINESE! Punizione battuta da Zaniolo, Palma e Gollini si scontrano: angolo Udinese.

37′ – GOL GOL GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! NDICKA! Angolo dalla destra di Soulè, colpo di testa di Ndicka e palla che batte imparabilmente Okoye!

35′ – OCCASIONE ROMA! Cristante calcia in porta con una specie di colpo di karate, salva Okoye!

33′ – GOL GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOL! MALEN!! Stavolta Donyell non sbaglia! Controllo in area, dribbling a liberare il sinistro e palla all’angolino!

30′ – GOL GOOL GOOOOOOOOOL!!! MORA!!! Cristante, scatenato oggi, regala un assist al bacio per Mora che tutto libero non sbaglia col destro!

29′ – ALTRO PALO ROMA! Incredibile! Incrocio dei pali di Malen! Okoye salva sul primo destro di Malen, la palla torna sul sinistro dell’olandese che a porta spalancata coglie il legno!

27′ – PALO ROMA! Cristante lancia in porta Soulè, il sinistro dell’argentino si stampa sul palo!

26′ – Ci prova Vojvoda col sinistro dal limite, conclusione centrale, blocca Gollini.

23′ – Ammonito Miller: ferma irregolarmente Malen.

10′ – GOOOOOOOOOOOOOOOL!!! CRISTANTE!!! Wesley disegna un bel cross per la testa di Cristante che stacca benissimo e batte Okoye!!

2′ – Destro di Miller dalla distanza, Gollini blocca.

0′ – Fischio di Maresca, comincia Udinese-Roma!

IL PREPARTITA LIVE DAL BLUENERGY STADIUM

Ore 17:00 | La Roma ufficializza la sua formazione ufficiale anti-Udinese: gioca Ghilardi con Ndickà ed Hermoso, in mediana spazio a De Roon e Cristante, in attacco Mora con Soulè e Malen.

Ore 16:50 | Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

La nostra formazione per #UdineseRoma 🐺

#ASRoma https://t.co/7U7yQy1FYY — AS Roma (@OfficialASRoma) October 31, 2026

Ore 16:00 | Due ore al fischio d’inizio. Cresce l’attesa a Udine per la sfida tra Udinese e Roma. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini sembra intenzionato a cambiare ancora qualcosa rispetto alla gara contro il Cagliari: in difesa spazio a Ghilardi, mentre davanti Rodrigo Mora è favorito per affiancare Soulé alle spalle di Malen.

UDINESE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

A disp.: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Bertola, Arizala, Piotrowski, Chakvetadze, Vinciati, Gomez, Ebosse, Jovanovic.

All.: Kosta Runjaic.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

A disp.: Vasquez, De Marzi, Rensch, Koulierakis, Castro, Lulli, Mancini, Balerdi, Pisilli, Di Nunzio, Camara.

All.: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Maresca (Napoli).

Assistenti: Lo Cicero-Rossi L.

IV ufficiale: Chiffi.

Var: Paterna.

Ass. Var: Aureliano.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini