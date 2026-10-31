LIVE | Udinese-Roma, le formazioni ufficiali: gioca Mora, in difesa spazio a Ghilardi

La Roma torna in campo questo pomeriggio al Bluenergy Stadium, dove affronterà l’Udinese di Kosta Runjaic nella decima giornata di Serie A. I giallorossi di Gian Piero Gasperini arrivano in Friuli ancora imbattuti in campionato e vogliono dare continuità al successo ottenuto nel turno infrasettimanale contro il Cagliari.

L’Udinese cerca invece una vittoria che manca da fine agosto e proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una Roma ancora alle prese con diverse assenze. Gasperini non avrà infatti a disposizione Svilar, Koné, Pellegrini e Dybala. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Udinese-Roma, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.

IL PREPARTITA LIVE DAL BLUENERGY STADIUM

Ore 17:00 | La Roma ufficializza la sua formazione ufficiale anti-Udinese: gioca Ghilardi con Ndickà ed Hermoso, in mediana spazio a De Roon e Cristante, in attacco Mora con Soulè e Malen.

Ore 16:50 | Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

La nostra formazione per #UdineseRoma 🐺

#ASRoma https://t.co/7U7yQy1FYY — AS Roma (@OfficialASRoma) October 31, 2026

Ore 16:00 | Due ore al fischio d’inizio. Cresce l’attesa a Udine per la sfida tra Udinese e Roma. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini sembra intenzionato a cambiare ancora qualcosa rispetto alla gara contro il Cagliari: in difesa spazio a Ghilardi, mentre davanti Rodrigo Mora è favorito per affiancare Soulé alle spalle di Malen.

UDINESE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.

A disp.: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Bertola, Arizala, Piotrowski, Chakvetadze, Vinciati, Gomez, Ebosse, Jovanovic.

All.: Kosta Runjaic.

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.

A disp.: Vasquez, De Marzi, Rensch, Koulierakis, Castro, Lulli, Mancini, Balerdi, Pisilli, Di Nunzio, Camara.

All.: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Maresca (Napoli).

Assistenti: Lo Cicero-Rossi L.

IV ufficiale: Chiffi.

Var: Paterna.

Ass. Var: Aureliano.

Giallorossi.net | Andrea Fiorini