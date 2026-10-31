LIVE | Udinese-Roma, le formazioni ufficiali: gioca Mora, in difesa spazio a Ghilardi

La Roma torna in campo questo pomeriggio al Bluenergy Stadium, dove affronterà l’Udinese di Kosta Runjaic nella decima giornata di Serie A. I giallorossi di Gian Piero Gasperini arrivano in Friuli ancora imbattuti in campionato e vogliono dare continuità al successo ottenuto nel turno infrasettimanale contro il Cagliari.
L’Udinese cerca invece una vittoria che manca da fine agosto e proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una Roma ancora alle prese con diverse assenze. Gasperini non avrà infatti a disposizione Svilar, Koné, Pellegrini e Dybala. La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta Udinese-Roma, raccontandovi tutti gli aggiornamenti, le emozioni e i momenti più importanti del match, dal prepartita fino al fischio finale.
IL PREPARTITA LIVE DAL BLUENERGY STADIUM
Ore 17:00 | La Roma ufficializza la sua formazione ufficiale anti-Udinese: gioca Ghilardi con Ndickà ed Hermoso, in mediana spazio a De Roon e Cristante, in attacco Mora con Soulè e Malen.
Ore 16:50 | Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata da Angelo Mangiante di Sky Sport: Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.
La nostra formazione per #UdineseRoma 🐺
#ASRoma https://t.co/7U7yQy1FYY
— AS Roma (@OfficialASRoma) October 31, 2026
Ore 16:00 | Due ore al fischio d’inizio. Cresce l’attesa a Udine per la sfida tra Udinese e Roma. Tra poco conosceremo le formazioni ufficiali delle due squadre. Gasperini sembra intenzionato a cambiare ancora qualcosa rispetto alla gara contro il Cagliari: in difesa spazio a Ghilardi, mentre davanti Rodrigo Mora è favorito per affiancare Soulé alle spalle di Malen.
UDINESE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis.
A disp.: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Bertola, Arizala, Piotrowski, Chakvetadze, Vinciati, Gomez, Ebosse, Jovanovic.
All.: Kosta Runjaic.
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, De Roon, Wesley; Soulé, Mora; Malen.
A disp.: Vasquez, De Marzi, Rensch, Koulierakis, Castro, Lulli, Mancini, Balerdi, Pisilli, Di Nunzio, Camara.
All.: Gian Piero Gasperini.
Arbitro: Maresca (Napoli).
Assistenti: Lo Cicero-Rossi L.
IV ufficiale: Chiffi.
Var: Paterna.
Ass. Var: Aureliano.
Giallorossi.net | Andrea Fiorini
Onestamente farei rifiatare De Roone( Come se scrive?)…
Deve giocare con 2 centrocampisti ed un trequartista. vero
occhio alla sorpresa doppia punta
balerdi?? lo odia ??
Forza Roma!!!
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.