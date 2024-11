(LIVE!) VERONA-ROMA: le probabili formazioni

AS ROMA NEWS – Dopo la risicata vittoria contro il Torino, la Roma è chiamata a dare continuità ai suoi risultati e tornare a gioire anche lontano dalle mura dell’Olimpico.

Questo pomeriggio i giallorossi sono di scena al Bentegodi dove affronteranno l’Hellas Verona, impegnato nella lotta per non retrocedere. I veneti cercheranno il risultato di prestigio davanti ai propri tifosi, non sarà una partita semplice.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali delle due squadre e quindi al racconto del match con la consueta diretta testuale. Forza Roma.

LE ULTIME LIVE DAL BENTEGODI

Ore 16:00 – Due ore dal fischio d’inizio del match. Bel tempo a Verona, clima gradevole. Tra poco vi comunicheremo le scelte di formazione dei due tecnici, nella Roma da sciogliere un paio di rebus.

H. VERONA-ROMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Daniliuc, Coppola, Ghilardi, Bradaric; Duda, Serdar; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All.: Zanetti.

A disp.: –

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Le Fée, Koné, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All.: Juric.

A disp.: –

ARBITRO: Marcenaro di Genova. ASSISTENTI: Meli-Alassio. IV UFFICIALE: Marchetti. VAR: Pairetto. AVAR: Maresca.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

